Não conte com a visão do seu pet na hora de sair de casa

Você sabia que seu cachorro pode estar com dificuldade para enxergar mesmo sendo jovem? Essa informação surpreende muita gente, ainda mais quando o mascote corre de um lado para o outro da casa sem bater em móvel nenhum. Contudo, pode acontecer de o cachorro enxergar mal sem que seus tutores se deem conta disso.





Via de regra, cachorros não têm uma boa visão. A natureza lhes presenteou com um olfato apuradíssimo e quanto maior o focinho, maior a capacidade deste animal se orientar por odores, o que facilita muito na hora de sobreviver, uma vez que a busca por alimento ganha um forte aliado quando o assunto é farejar comida. Sendo assim, um pet crescido e criado dentro de casa não vai passar dificuldade se não souber a diferença entre uma porta e uma janela. Os cães se acostumam com a casa do jeito que é e ainda que tenham uma visão borrada, conseguem se locomover se guiando pela claridade.





Mas em viagens esporádicas, seja na praia ou na serra, alguns tutores observam um comportamento bizarro em seus mascotes. Alguns ficam bem doidos correndo de um lado para o outro e não raro correm a ponto de se perder de vista. Outros, ao contrário, quase fazem os tutores tropeçarem sobre eles porque parecem não querer sair do lado deles. Seria medo? Sim, pode ser. Pode ser que ele se sinta inseguro sem conseguir sentir onde o tutore realmente está. E aqueles que correm em disparada a gente começa a se perguntar se o animal está correndo para usufruir da repentina liberdade ou se está, na verdade, procurando a sombra - ou os odores - de seus tutores. Nunca seu cachorro "trocou" de dono na calçada da praia? De uma hora para outra seguiu outro par de pernas que não a sua? Isso pode ser um sinal de que seu pet não está enxergando bem.

