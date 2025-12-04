Fungos no verão: veja como identificar e tratar a infestação em seu cachorro

Temperaturas altas e chuvas abundantes, cenário comum essa época do ano, podem criar a plataforma ideal para uma situação que traz grande desconforto aos animais de estimação, em especial aqueles mais peludos. Estamos falando deles, os fungos, a famosa “micose” que, vejam só, também se instala na pele dos nossos mascotes.

Às vezes a gente descobre isso de uma maneira muito particular: pequenas bolinhas, feridas arredondadas que podem até perder a casquinha, mas que depois fica assim, uma arquitetura "petit poá” bem no dorso do seu pet.

Fungos causam “buracos” no dorso do seu cão Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

Mas o problema não se resume só ao estético não. Fungos causam coceira, e das brabas. Por conta disso, as unhas das patas do mascote podem ferir ainda mais a pele causando laceracões. E o que era para ser um funguinho passageiro ganha dimensões mais preocupantes.

De onde veio o fungo?

Animais de pelos longos, por manterem a temperatura da pele mais elevada se comparada ao pelo ralo, favorecem o crescimento do parasita. Cães que tem nó nos pelos são candidatos a terem esse problema.

Contudo, pelos baixos não são salvo conduto contra os fungos. Até cães reconhecidamente de pelo baixo, como os Dachshunds, podem aparecer com o dorso tipo "petit por". Isso porque não é apenas temperatura alta que favorece a reprodução.

Umidade constante também é terreno fértil para o surgimento do parasita. Isso explica porque muitas vezes pedimos para que os pets sejam secos depois de banhados com secador de cabelos. Esta é uma forma de evitar que o casamento calor x umidade prejudique a saúde da pele dos mascotes.

Como tratar animais com fungos?

Uma das razões pelas quais se deve evitar que a micose se instale na pele dos mascotes é justamente para fugir do tratamento pois algumas semanas - e medicamentos - são necessários para equilibrar a saúde da pele. Dependendo do caso, seu pet pode ser tratado por um período de até dois meses, mas nunca esse período é inferior a 14 dias.

O tratamento consiste de banhos medicinais muitos vezes associado ao corte dos pelos do mascote, recomendação que pode deixar alguns tutores ressentidos, mas que sege sendo necessária. Paralelamente o animal segue com tratamento fazendo uso de medicações via oral. Em casos menores, uma pomada pode até conter o problema, mas ainda assim é interessante um tratamento profilático para que o fungo cesse seu crescimento e não se alastre para outras partes do corpo.

Outra parte desagradável do tratamento é que a higiene não se limita apenas ao seu mascote, mas tudo aquilo que ele ele costuma tocar e todo lugar que ele costuma ficar. Isso vale para casinha, caminha e cobertores: tudo lavado separadamente e com produtos que atendam a esta finalidade: acabar com os esporos do fungo que ficam nesses objetos.

Sentiu o drama? A boa notícia é que cães e gatos que mantém pelo baixo e pele seca costumam manter os fungos distantes. E se por acaso seu pet foi carimbado pelos fungos, não se assuste. Se o tratamento for precoce, mais rápido os “buracos” no dorso do seu cão serão cobertos.

Isso passa para pessoas?

Se você tem uma vida muito próxima ao seu mascote, pode sentir algum desconforto nos braços e outros locais que tem contato direto com o pelo do animal. Mas não se preocupe. Via de regra as condições e as reações enzimáticas que favoreceram a reprodução dos fungos na pele no seu mascote não se encontram nas mesmas condições na pele humana. Mas, como cada pessoa tem diferente sensibilidade, havendo coceiras, pode ser interessante o tutor procurar um dermatologista.



