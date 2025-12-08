Entre mimos e fofuras: veja sugestões de presentes para o Natal dos pets

Um simples gorrinho vermelho pode ser uma lembrancinha para o animalzinho. Evgenia Tiplyashina / stock.adobe.com

Para quem busca sugestões de presentes para as festas de fim de ano, lembrar do mascote da família sempre é uma agradável surpresa, especialmente para os tutores. Seja para presentear gatos, cachorros ou peixes no aquário, até mesmo esses mimos merecem atenção.

Por isso, confira uma lista de sugestões diferentes para presentear no Natal, no amigo secreto ou em qualquer ocasião.

Coleiras com brilho

Para quem leva os cães para passear soltos no parque, uma coleira que brilha no escuro é uma ótima forma de acompanhar por onde o pet anda sem precisar ficar virando o pescoço o tempo todo.

Kit de limpeza dos olhos

Em pets de pelagem branca, a secreção ocular pode manchar a região próxima aos olhos com um tom de ferrugem. Por isso, um kit específico para limpar essa área delicada demonstra atenção ao pet e à rotina do tutor.

Sapatilha para passeio

Há quem jamais compraria esse acessório, mas, depois de usar, lamenta não ter usado antes para o seu bichinho. Antes de escolher esse item, verifique se o tutor é daqueles que prezam pela limpeza, as chances de acertar no presente serão maiores.

Catnip (erva do gato)

Qualquer brinquedo para gato que contenha essência de catnip mostra sua intenção de proporcionar entretenimento ao felino da casa. Gatos mais jovens costumam aproveitar mais.

Arranhador para gatos

Um presente que pode cair do céu, especialmente para gatos que vivem em apartamento. Porém, vale considerar que arranhadores podem ser grandes demais para quem mora em espaços reduzidos, justamente o motivo que levou muitos a escolherem um gato de estimação.

Rasqueadeira

Acessório extremamente útil para tutores de animais peludos, já que sempre há momentos em que é preciso desembaraçar os pelos.

Mini máquina de tosa

Uma febre nas compras online, é prática para aparar os pelos das patinhas e da área próxima ao bumbum dos animais.

Enfeite para aquário

É difícil encontrar quem tenha aquário e não goste de um pirata, um baú do tesouro ou outro item decorativo para o "lar" do seu peixe.

Perfume para pet

É um presente ame ou deixe-o: só será bem-vindo se combinar com o tutor, especialmente se ele gostar de manter o pet perfumado. Prefira fragrâncias suaves e confirme antes se o tutor aprova esse tipo de produto.

Brinquedo de látex

Filhotes e animais jovens costumam se divertir bastante com esses bichinhos barulhentos.

Cama macia

O local onde o pet dorme pode ser um tema delicado, já que muitos vão direto para a cama dos tutores. Ainda assim, uma caminha compatível com o tamanho do animal, ocupando ao menos 2/3 do espaço quando ele estiver esticado, pode ser uma boa opção para ficar ao lado do sofá ou na casa de praia.

Petiscos

Também precisam da aprovação do tutor, mas são uma forma divertida de oferecer um mimo ao pet da casa. São baratos e rendem uma lembrança simpática, mesmo que o animal não use com frequência.

Roupa de Papai Noel

Embora seja fofíssimo ver um pet vestido de Papai Noel, a grande variedade de formatos corporais pode dificultar o ajuste perfeito e causar desconforto. Se a ideia for manter o clima natalino, um simples gorrinho vermelho já cumpre a função, ainda que não agrade necessariamente ao animal.

Borrachinhas decoradas para pets com franja

Valem como lembrancinha para quem tem fêmeas de pelo longo. Mas atenção: para animais como Dachshunds, que praticamente não têm pelo, o acessório vira um presente mico.

Caneca com estampa pet

Também é um presente muito fofo, e se vier com a foto do pet presenteado, mais fofo ainda.