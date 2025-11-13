Município do sul de SC confirma dois casos de infecção por esporotricose em gatos

Além de gatos, doença fúngica pode afetar outros animais. Diogo Sallaberry / Agencia RBS

Cocal do Sul, cidade do sul de Santa Catarina, confirmou dois casos de infecção de gatos por esporotricose – micose que causa lesões na pele, representa risco de morte aos animais e pode ser transmitida para humanos. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Saúde na quarta-feira (12).

Causada por fungos do solo, a micose provocar lesões de difícil cicatrização nos animais. Em humanos, há possibilidade de resultar em nódulos e úlceras nos braços, mãos e rosto.

Conforme a Secretaria de Saúde de Cocal do Sul, a infecção ocorre a partir de arranhões ou mordidas dos gatos que tiveram contato com o solo contaminado pelo fungo. O contágio em humanos pode ser por meio de contato com ferimentos e feridas de animais infectados.

Os dois casos confirmados foram no bairro Boa Vista. A prefeitura de Cocal informou que iniciou ações de prevenção na região, que serão estendidas para outras regiões da cidade nos próximos dias.

"Essa doença é tratável, mas exige atenção. Começamos pelo Boa Vista, onde os casos foram confirmados, e agora as ações serão aplicadas em todos os bairros, inclusive no Centro. O cuidado precisa ser coletivo, entre a população, os profissionais e o poder público", destacou Giovana Galato, secretária de Saúde de Cocal do Sul, em nota.

Sintomas da esporotricose felina

Nos gatos, os sintomas mais comuns incluem feridas ulceradas que não cicatrizam, caroços na pele, secreções e inflamações, principalmente na região do rosto e das patas. “No início da manifestação clínica, as lesões podem ser confundidas com qualquer outro ferimento comum dos gatos, sendo a ferida na pele a principal queixa dos tutores no consultório veterinário. Os animais contaminados apresentam uma ferida profunda, com bastante crosta e de difícil cicatrização”, explica Mariana Raposo, médica-veterinária gerente de produtos da Avert Saúde Animal.

Manifestações da doença

A esporotricose felina pode se manifestar de três formas principais:

Cutânea: é a mais comum e se caracteriza pelo surgimento de feridas ulceradas na pele, geralmente na cabeça, focinho e patas, que não cicatrizam facilmente e podem apresentar secreção;

é a mais comum e se caracteriza pelo surgimento de feridas ulceradas na pele, geralmente na cabeça, focinho e patas, que não cicatrizam facilmente e podem apresentar secreção; Linfocutânea: ocorre quando a infecção se espalha pelos vasos linfáticos, formando nódulos subcutâneos que podem aumentar de tamanho e se romper, liberando secreção;

ocorre quando a infecção se espalha pelos vasos linfáticos, formando nódulos subcutâneos que podem aumentar de tamanho e se romper, liberando secreção; Disseminada: é a mais grave e acontece quando o fungo atinge órgãos internos, como pulmões, fígado e ossos, podendo causar sintomas sistêmicos, como febre, perda de peso e comprometimento do estado geral do animal. Essa última forma é mais rara, mas extremamente perigosa, exigindo tratamento intensivo.