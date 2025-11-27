Câncer em cães e gatos: entenda tipos e causas

O diagnóstico precoce dá mais perspectivas ao animal tan4ikk / stock.adobe.com / 413757453

O mês de novembro marca a busca por conscientização sobre câncer de próstata não só para seres humanos. Veterinários aproveitam a data para alertar a população sobre a ocorrência desse tipo de doença em cães e gatos.

Professora de clínica de pequenos animais na UniRitter e pesquisadora na área de intensivismo e emergência, a médica veterinária Mariana Pires explica que o câncer de próstata é um crescimento descontrolado de células anormais. A mais comum delas é o carcinoma prostático, que não tem causas hormonais: mesmo animais castrados podem apresentar a doença.

Segundo Mariana, outros tipos de câncer comuns são o de mama, nas fêmeas, e nos testículos, nos machos – que podem ser prevenidos pela castração. E o câncer de pele, que afeta principalmente animais de pelagem branca.



Leia Mais Cãezinhos aguardam por novas famílias em Porto Alegre





Mariana salienta que há múltiplas causas para a doença. Entre as razões, ela aponta questões hormonais, hereditárias e de exposição a sol, fumaça e pesticidas. Além disso, lembra que gatos podem ter linfomas provocados pela Leucemia Viral Felina (Felv) e cães como da raça Boxer têm predisposição a apresentar mastocitomas e precisam de acompanhamento veterinário atencioso.

A idade avançada também é fator de risco: como os pets vivem mais, eles ficam mais suscetíveis ao câncer.

Cuidado contínuo

Por pesquisar a emergência veterinária, Mariana sabe a importância do diagnóstico nas fases iniciais da doença.

— Quanto mais tempo o animal passa com câncer, mais impactos envolvendo outros órgãos podem acontecer. Quando a gente já começa a ter um animal com outras comorbidades, ou até mesmo com uma metástase, fica muito mais difícil de resolver.

Ela aponta que os casos mais comuns de metástase, quando células cancerígenas se desprendem e afetam outros órgãos, ocorrem nos pulmões.

Por isso, ter um veterinário de confiança e visitá-lo com frequência é fundamental.

— A gente tem que conquistar o tutor lá nas consultas de vacinação, quando o animal é filhote, para esse tutor entender que a prevenção é a melhor forma de combater as doenças.

Dicas de prevenção

Ter um médico veterinário de confiança e levar o pet a consultas e exames periódicos, principalmente no caso de animais idosos

Evitar exposição ao sol das 10h às 16h

Estar atento se animal urina e defeca normalmente

urina e defeca normalmente Castrar os animais

Sintomas em pequenos animais

A Sociedade Americana de Veterinária indica pontos de atenção:

Feridas sem cicatrização

Perda de peso e apetite

Sangramento ou secreções

Odor desagradável

Dificuldade de ingestão de alimentos ou deglutição

Intolerância ao exercício

Dor muscular

Dificuldade de respirar, urinar ou defecar

Nódulos e caroços

Tratamentos

O tutor deve levar o pet ao clínico-geral. Após realizar exames, ele faz o encaminhamento ao oncologista, que escolhe o tratamento mais adequado:

Remoção cirúrgica

Quimioterapia ou Radioterapia

Eletroquimioterapia (medicações e impulsos elétricos tópicos)

*Produção: Breno Bauer



