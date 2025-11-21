Comportamento

Informe Comercial
Conteúdo patrocinado

Patrimônio Bar lança festival com mais de nove horas de evento em Porto Alegre

Festival traz Tiee, Suel, Louca Sedução e outros nomes, além de setores como Frontstage, Camarote, VIP e Arena

Informe Comercial

para O Patrimônio

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS