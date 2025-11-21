Patrimônio Bar lança festival com mais de nove horas de evento em Porto Alegre

Projeto simula primeira edição do Patri Festival, que reunirá mais de 20 atrações em Porto Alegre. Patrimônio Bar

O Patrimônio realiza, nesse sábado (22), a primeira edição do Patri Festival, que traz para um único evento a atmosfera das principais festas da casa. Serão 9 horas de programação, mais de 20 atrações e a união de festas como St. Patrick’s Day, Copa do Mundo, Samba de Téia, Resenha do Patri, AgroDelas e outras que marcaram o público ao longo dos anos.

O festival acontecerá no estacionamento do Patrimônio, em Porto Alegre, em um evento open air com estruturas de alimentação, bares, áreas exclusivas e conteúdos distribuídos em diferentes setores. Entre as atrações confirmadas estão Tiee, Suel, Louca Sedução, Rafinha da Atlântida, Léo Jacques e ESK DJ, além de outras surpresas.

Setores

O público poderá escolher entre quatro modalidades de acesso:

Mesas Frontstage – A Mais Braba: visão privilegiada em frente ao palco principal, atendimento com garçom, entrada preferencial e acesso a todas as áreas, exceto camarotes;

Camarote – De Rei: espaço coberto, banheiros exclusivos, atendimento com garçom e acesso liberado a todas as áreas, exceto Mesas Frontstage, além de entrada preferencial;

VIP – É de Outro Nível: vista privilegiada do palco principal, bares, banheiros e acesso exclusivo ao setor VIP e Arena;

Arena – O Fervo: área com bares, banheiros e bebidas para quem quer curtir o festival no estilo mais democrático da festa.