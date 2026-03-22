Humorista Tiago Santineli é levado para delegacia por causa de confusão com grupo cristão após show 

Tiago Santineli registrou o momento nos stories do Instagram. Reprodução / @tiagosantineli

O comediante Tiago Santineli, 33 anos, foi levado para uma delegacia após uma confusão que ocorreu neste sábado (21), na porta do Teatro da Maçonaria, na zona leste de Belo Horizonte, Minas Gerais. O humorista registrou a situação via stories do Instagram.

Santineli relatou, por meio das redes sociais, que um grupo de cristãos foi até o teatro para "tumultuar", pois o tema da apresentação era a umbanda e outras religiões de matriz africana. De acordo com ele, deputados e vereadores tentaram cancelar seu show em outras duas ocasiões.

"Tentavam colocar terços na cabeça das pessoas, oraram para 'tirar o demônio' de um casal gay que tentava ir ao teatro", publicou a equipe de Tiago Santineli no Instagram.

O humorista já havia sinalizado ao público do show que esperava o grupo cristão na porta do teatro:

"Os crentes aqui de BH tão marcando de orar na entrada do teatro que faço show hoje. Gravem eles lá passando vergonha e me marquem", escreveu.

Tiago Santineli já sabia sobre o grupo em frente ao teatro antes do show. Reprodução / @tiagosantineli

O que a disse a polícia

A Polícia Militar apontou Santineli como o responsável pelo início da confusão com os integrantes do grupo cristão. Ele foi levado para prestar depoimento após uma mulher ter relatado que sofreu intolerância religiosa e ofensas.

Através de nota enviada ao g1, a Polícia Civil afirmou que o humorista foi ouvido na madrugada deste domingo (22) pela 2ª Central Estadual do Plantão Digital e, posteriormente, liberado.

"O fato deve ser apurado pela delegacia responsável em momento posterior. Outras informações serão divulgadas em momento oportuno", informou.

Também via story, Santineli comentou sobre o episódio: