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Humorista Tiago Santineli é levado para delegacia por causa de confusão com grupo cristão após show 

Comediante afirmou que religiosos foram até o Teatro da Maçonaria para "tumultuar", porque a apresentação era sobre umbanda . Mulher disse à Polícia Militar que foi vítima de intolerância

Zero Hora

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