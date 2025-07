Murilo Huff diz que "não tem intenção" de afastar o filho da avó; veja o que se sabe sobre o caso

Polêmica envolve a mãe de Marília Mendonça, Ruth Moreira, e Murilo Huff, pai do filho da cantora. Instagram / @donaruthoficial / @murilohuff / Reprodução

O cantor Murilo Huff, pai de Léo, filho da cantora Marília Mendonça, afirmou que não pretende afastar o menino da convivência com a avó materna, Ruth Moreira. A declaração foi dada após ele entrar com um processo judicial pedindo a guarda unilateral da criança, de cinco anos. A informação é do jornal O Globo.

Segundo pessoas próximas, Murilo tem reforçado que não quer impedir o contato entre o filho e a avó. O artista decidiu mover uma ação judicial contra a ex-sogra, com o objetivo de deixar de dividir a guarda com ela, depois de "descobrir algumas coisas", nas palavras dele, relacionadas à família. (entenda abaixo)

"A única informação que tem a dizer é sobre seu desejo de exercer plenamente seu papel de pai, criando seu filho ainda mais de perto, e isso não significa afastá-lo da família da mãe", afirmou a equipe do cantor em nota oficial.

Ainda não há uma decisão em caráter definitivo sobre a ação judicial, mas, até lá, a Justiça decidiu que a criança permaneceria sob a guarda do pai. A definição aconteceu na última segunda-feira (30), após uma audiência de conciliação no Fórum Cível de Goiânia.

Entenda

Há cerca de quatro anos, Léo cresce sob forte presença da avó materna nos cuidados diários, já que os pais, ambos cantores de sertanejo, viajavam com frequência. Após a morte de Marília Mendonça, em 2021, Ruth passou a dividir a responsabilidade com Murilo.

Marília e Murilo tiveram um relacionamento de dois anos. Instagram / Reprodução

A rotina da criança incluía dormir na casa da avó — com exceção das segundas-feiras — e passar os dias com o pai, que o levava para a escola com apoio dos avós paternos.

Com a nova ação, Murilo pede para deixar de dividir os cuidados com Ruth.

“Eu nunca pediria a guarda unilateral sem motivos. Infelizmente não posso expor todas as provas e fotos que tenho, pois está em segredo de Justiça. Mas a verdade prevalecerá”, disse o cantor em nota publicada no Instagram.

As acusações foram rebatidas por Ruth Moreira, que usou as redes sociais para mostrar sua rotina com o neto. Desde então, os dois têm trocado farpas na internet.

Quem é Murilo?

Natural de Goiânia, Murilo Huff é cantor e compositor, com carreira consolidada no sertanejo. Antes de se destacar como intérprete, compôs músicas para artistas renomados.

Ele ganhou maior projeção nacional ao viver um relacionamento com Marília Mendonça entre 2019 e 2021.

O casal teve um relacionamento marcado por idas e vindas, mas permaneceu próximo até a morte da cantora. Após a tragédia, Huff e Dona Ruth dividiram a responsabilidade legal sobre Léo, sob regime de guarda compartilhada.

Em entrevista concedida em 2022, Murilo explicou que a guarda compartilhada foi uma escolha natural:

— O Léo já morava com a avó e com a Marília. Não morávamos juntos. Moro a cinco minutos da casa dela, estava lá todos os dias. Dormia lá um dia sim, outro não.

Repercussão negativa nas redes sociais

Quando a notícia do pedido da guarda unilateral foi divulgada, parte do público criticou o cantor por supostamente tentar afastar o filho da avó. Ruth compartilha com os fãs da cantora momentos importantes da vida da criança. O público saiu em defesa da avó que sempre aparentou ser dedicada ao neto.

A repercussão negativa levou o cantor sertanejo a se pronunciar publicamente no final de junho. Por meio dos stories no Instagram, Huff negou qualquer tentativa de romper os laços do filho com a família de Marília e declarou que respeitará o segredo de Justiça imposto ao processo.

"Muito triste ver as pessoas criando histórias sem saber a verdade", escreveu.

Decisão tomada há meses

Segundo Murilo, a decisão foi tomada com o intuito de preservar o bem-estar da criança e com base em informações que vieram à tona nos últimos meses.

"Para mim, o mais confortável seria ficar calado. Mas diante de tudo que eu descobri nos últimos meses, a prioridade agora é o bem-estar do meu filho. Tomei essa decisão por um bem maior. Não julguem sem conhecer a história por completo", concluiu.

O sertanejo também rebateu comentários que questionam sua presença na vida de Léo. Ele disse que, apesar da agenda cheia de shows, tem se esforçado para manter a proximidade com o filho.

"No último ano fiz uma média de 13 shows por mês, dos quais mais de 50% eu saí à noite e dormi em casa. Meu filho convive todos os dias comigo, e com a minha família", afirmou.

Saúde e rotina monitorada

Léo convive desde os dois anos com o diagnóstico de diabetes tipo 1, condição descoberta cerca de três meses após a morte de Marília. O menino segue uma rotina rigorosa de cuidados, que inclui alimentação controlada e o uso de sensor de glicose para monitorar a glicemia.

O aparelho usado por ele foi trazido dos Estados Unidos por Murilo, sob recomendação da endocrinologista responsável pelo acompanhamento médico da criança.

O sensor, que auxilia no controle contínuo da glicose, custa entre R$ 250 e R$ 330 por unidade no Brasil e precisa ser trocado a cada duas semanas.

Veja o comunicado de Murilo Huff na íntegra

"Em resposta ao questionamento sobre o pedido de guarda, Murilo Huff irá respeitar o segredo de justiça.

A única informação que tem a dizer é sobre seu desejo de exercer plenamente seu papel de pai, criando seu filho ainda mais de perto, e isso não significa afastá-lo da família da mãe.