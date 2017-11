Os portões para o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) fecharam às 13h e, pelo menos em frente a Universidade Nove de Julho (Uninove) da Barra Funda,em São Paulo, os atrasados têm um espaço de consolo. Cid, autor do blog Não Salvo, montou o Camarote do Não Salvo, para recepcionar os atrasados com cerveja e espetinhos.