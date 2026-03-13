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Nova tendência?
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De comidas falantes a romances absurdos: entenda o fenômeno das novelas de IA que viralizam nas redes

Produções chamam atenção do público com enredos inusitados e podem indicar uma nova fase para a indústria audiovisual

Laura Bender*

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