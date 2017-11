A vendedora de sorvetes Bruna Atanizio, de 22 anos, usou sua página no Facebook para fazer um desabafo. Ela conta que duas meninas riram ao encontrá-la vendendo picolés e que, envergonhada, cogitou voltar para casa, porém continuou com as vendas. O post que relata a história foi feito no dia 28 de outubro, mas há poucos dias alcançou grande repercussão e já tem mais de 105 mil reações e mais de 14 mil compartilhamentos.

"Seja vocês quem for gostaria de dizer que no fim do dia eu tinha meus R$74 reais muito suado e honesto, sem precisar fazer qualquer tipo de coisa errada... então é isso não ligo pra sua opinião só quero saber do dinheiro no meu bolso, por isso tô aqui postando essa foto e tenho muito orgulho de ser trabalhadora ", afirma em seu perfil.