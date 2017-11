Reprodução

A quinta-feira é de feriado e você não conseguiu acompanhar as notícias que foram repercutiram nas redes sociais ao longo do dia? Reunimos na Hora do Café o que você precisa saber sobre este dia 2 de novembro de 2017.

Os pertences de Bin Laden

A CIA divulgou nesta quinta-feira (2) uma série de arquivos que foram encontrados no computador do terrorista Osama Bin Laden, morto em 2011. Entre eles, de acordo com o portal Gizmodo, dois tinham ligação com o Brasil.

O primeiro fazia parte de uma coleção de 30 vídeos que ensinavam técnicas de crochê. O arquivo era nomeado como "BOLSAS_DE_CROCHE_-_ARTEMINHA.flv" e, em busca feita pelo Gizmodo, levou a um blog de uma brasileira.

O segundo arquivo estava entre diversos episódios de desenhos animados. Ele se chamava "YouTube_-_Pica_Pau_-_Pica_Pau_Adotivo.flv" e foi localizado no YouTube como um episódio do famoso desenho Pica-Pau, dublado em português.

Bebê Frankenstein nasce no Halloween

Você não leu errado. No dia 31 de outubro, quando se comemora o Halloween nos Estados Unidos, um bebê com sobrenome Frankenstein veio ao mundo. Jessica, mãe da criança, deu a luz a Oskar Gary Frankenstein, para alegria da família que ostenta o sobrenome e jamais havia visto um nascimento na data.

O caso ocorreu na Flórida e chamou ainda mais a atenção quando a avó da criança revelou que possuía uma filha nascida no mesmo dia da autora do personagem Frankenstein, Mary Shelley.

Beyoncé dará voz a personagem do "Rei Leão"

A clássica história do "Rei Leão" ganhará um novo filme em 2019. As vozes dos personagens foram reveladas ontem e a cantora Beyoncé foi a mais saudada pelos internautas. Ela será a voz da personagem Nala no longa que ainda contará com Donald Glover na voz do personagem Simba.