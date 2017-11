Preguiça que nos define?

Um simples poema de uma criança de 9 anos está causando muito no Twitter. A internauta Gloria pediu para sua irmã mais nova escrever o que estava sentindo e o resultado viralizou na rede de microblogs. Ela te representa? Confira o post:

Anitta impaciente

Perdeu a primeira temporada de "Stranger Things"? Eleven te resume

Queridinho das celebridades, Jimmy Fallon é conhecido nos EUA por seu talk show descontraído. Nesta semana, ele recebeu ninguém menos que Millie Bobby Brown, a Eleven do seriado "Stranger Things", que foi desafiada para uma missão divertida: explicar toda a primeira temporada em forma de rap. O resultado final foi surpreendente; confira:

Sorveteira desabafa nas redes sociais

Uma vendedora de sorvetes foi um dos assuntos mais comentados no Facebook nesta sexta. Isto porque o desabafo de Bruna Atanazio, 22, relatou um dia em que duas meninas riram ao encontrá-la vendendo picolés e que, envergonhada, cogitou voltar para casa, porém continuou com as vendas.