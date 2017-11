A maior cosplayer que você respeita

Novos iPhones estão chegando

Os novos iPhones estão chegando ao Brasil e terão preços entre R$ 3,9 mil e 7,8 mil reais . A internet não ficou quieta com os valores e reagiu ao alto custo dos aparelhos com diversos memes:

O feitiço virou contra o feiticeiro

Os fãs do cantor Harry Styles se acostumaram a jogar kiwis em cima do palco durante apresentações do artista - tudo isso para homenagear a canção que leva o nome da fruta, feita por ele. O problema é que a brincadeira quase causou um acidente em uma apresentação recente do ex-integrante do One Direction.