Nas últimas semanas, o WhatsApp tem liberado uma série de novas funcionalidades. A mais quente delas, revelada na última terça (17), refere-se à localização em tempo real. Pensando nisso, a GaúchaZH separou uma lista de 10 recursos novos lançados pelo aplicativo instantâneo de mensagens; confira:

Localização em tempo real

Se você adorava dizer que "estava chegando" aos seus amigos em um compromisso sem ao menos ter tirado o pé de casa, agora a situação virou problema. A última atualização do WhatsApp permite o compartilhamento da localização atual do usuário.

Para abrir, basta clicar em "Opções" (junto ao envio de fotos, contato, etc) e clicar em "Localização". A seguir, a pessoa pode escolher se libera o envio das informações atualizadas por apenas 15 minutos, 1 hora ou oito horas.

Reprodução / Reprodução

Status em texto

Recentemente, o aplicativo ampliou as possibilidades dentro da aba de "Status". Agora, é possível enviar somente textos, como no Stories. Para abrir, basta clicar em "Status", pedir para criar uma nova postagem e selecionar o "T" de notas. Por fim, pressiona a seta na aba inferior para enviar. Lembrando que a lógica continua a mesma: os conteúdos publicados na área de "Status" somem após 24 horas

Reprodução / Reprodução

Filtros em fotos

As imagens clicadas durante a noite sempre ficam em uma qualidade reduzida. Para melhorar as visualizações, o WhatsApp liberou alguns filtros nas imagens. Basta acessar a câmera, fazer o clique e depois pressionar a imagem para escolher as opções. O modo "noturno" pode ser ativado ao clicar em uma lua no canto superior, deixando a foto com mais brilho.

Reprodução / Reprodução

Negrito, itálico e riscado ativados de outra forma

Muita gente já usa a possibilidade de negritar, colocar em itálico ou riscar alguma palavra. Tudo isso com os seguintes "segredos":

*palavras entre asteriscos para escrever em negrito*

_entre underlines para escrever em itálico_

~e entre tils para escrever com um risco no meio~

Agora, tanto no Android como no iOS, basta selecionar as palavras e visualizar o menu flutuante. Ao mudar as opções (depois de "copiar" e "selecionar tudo"), é possível encontrar o negrito, itálico e o riscado. Simples, não é?

Reprodução / Reprodução

Toque personalizado para uma pessoa

Há sempre aquela agonia em esperar a mensagem de uma pessoa em especial. No WhatsApp, é possível escolher um toque personalizado para amenizar a expectativa. Para escolher uma música diferente, basta entrar na conversa com a pessoa, ir nas configurações dela (no canto superior, no Android; ou clicando sobre o nome da pessoa no iOS) e ir na aba "Notificações Personalizadas". Ali, basta escolher a música diferente e confirmar.

Reprodução / Reprodução

Áudio do microfone sem precisar segurar o botão

No Android, é possível gravar um longo áudio sem ficar pressionando eternamente o microfone. Basta acessar o ícone de anexos, selecionar "Áudio" e apertar em "Gravar com o WhatsApp". São permitidas gravações de até 15 minutos. Recentemente, a Apple liberou o envio de áudios da biblioteca no WhatsApp - neste caso, abra a gravação no aparelho (na aba de gravações) e compartilhe para um contato.

Reprodução / Reprodução

Chamadas de voz em grupo

Ainda em testes e liberado para poucos usuários, um recurso muito semelhante ao do Skype deve chegar ao WhatsApp. Para conversar com várias pessoas ao mesmo tempo, será possível criar um grupo e executar uma chamada de voz, com todos interligados. A novidade deve ser divulgada oficialmente nas próximas semanas.

Notificar mudança de número

Quando você troca de número de aparelho, sempre há o momento em que é preciso divulgar para todos os amigos a alteração. Pensando nisso, outro recurso que deve chegar em breve será uma notificação automática de mudança de telefone. A pessoa poderá escolher os contatos, grupos específicos ou enviar automaticamente para todos uma mensagem com a novidade.

Chamada em grupo e mudança de número são recursos ainda a serem implementados Reprodução / Reprodução

Divulgar um grupo com QR Code ou link

Esta função faz parte atualizações realizadas este ano pelo aplicativo de mensagens, mas muita gente ainda não conhece. É possível divulgar um grupo no WhatsApp e espalhar para diversas pessoas – fazendo com que elas entrem no agrupamento de contatos e não precisem ser adicionadas uma por uma pelo administrador. Nas configurações, há um QR Code (que pode ser fotografado) e um link específico de cada grupo. Nele, basta clicar na barra superior e ir em “convidar para o grupo via link”.

Reprodução / Reprodução

Procurar termos em conversas específicas

Este recurso, infelizmente, foi liberado somente para usuários de iOS: é possível procurar uma palavra-chave dentro de uma conversa. Basta acessar o chat com a pessoa desejada e puxar a barra toda para baixo. Ao aparecer a busca, procure a palavra desejada e somente os resultados para aquele usuário é que aparecerão. No Android, existe apenas a busca universal, na tela geral.

Reprodução / Reprodução