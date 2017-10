Esteve afastado das redes sociais durante o dia e não acompanhou os assuntos que mais repercutiram nesta terça (31)? Não tem problema, reunimos as melhores histórias na Hora do Café .

Mãe é mãe

Tom, que morou com sua mãe até a mudança dela para um asilo, voltou a receber "bom dia" e "boa noite" em seu quarto todos os dias e ainda combina de tomar café no mesmo horário que ela.

Já que estamos aqui...

A polícia de Wisconsin, nos Estados Unidos, atendeu uma ocorrência não muito usual nesta semana. De acordo com o jornal Estado de São Paulo, um homem, de 38 anos, ficou preso dentro da sala de refrigeração de uma loja de conveniência. Após ter chegado perto do horário de fechamento do estabelecimento, ele não percebeu o quanto demorou para escolher a sua bebida e acabou preso após as portas automáticas da sala se fecharem.