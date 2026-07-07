Dia Mundial do Chocolate: sugestões para celebrar a data do almoço ao jantar 

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Com mais de 130 anos de história, a Neugebauer é uma das marcas mais antigas do país. Neugebauer / Divulgação

Você sabia que os brasileiros consomem, em média, 3,9 quilos de chocolate por ano? O dado, da Associação Brasileira da Indústria de Chocolates, Amendoim e Balas (ABICAB), ajuda a dimensionar a presença do doce na rotina do país.

Seja em comemorações familiares, como presente ou na sobremesa após o almoço, o produto conquistou um espaço cativo entre os hábitos de consumo dos brasileiros.

Com origens que remontam às civilizações pré-colombianas, o chocolate atravessou séculos até se tornar um dos alimentos mais populares do mundo.

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Disponível em diferentes versões, como ao leite, amargo e branco, o doce tem forte conexão com a cultura brasileira, fazendo parte de encontros, celebrações e momentos de afeto.

Não por acaso, o país figura entre os principais produtores de chocolate da América Latina. No Rio Grande do Sul, a Neugebauer ocupa um papel de destaque nessa história. Fundada em 1891, a marca completa 135 anos e consolidou-se como uma das principais referências da indústria chocolateira nacional.

Comemorado no dia 7 de julho, o Dia Mundial do Chocolate, presta uma homenagem a um dos doces mais queridos do mundo.

Para celebrar essa data, confira três formas de comemorar o dia mais doce do ano com a Neugebauer.

Depois do almoço

O Chocolate Refeição celebrou seu centenário em 2025, consolidando-se como um dos maiores símbolos da marca. Neugebauer / Divulgação

Imagine esse cenário: você se reuniu para almoçar com amigos e, assim que a refeição termina, surge aquela pergunta clássica: "vamos comer um docinho?". Nesses momentos, o clássico chocolate Refeição da Neugebauer entra em cena.

Sem nunca ter saído de circulação desde sua criação, em 1925, o doce centenário foi pensado para ser aquela porção ideal para comer de sobremesa após a refeição.

O Amor Carioca é outra pedida. O bombom é uma combinação de sabores, com recheio cremoso de castanha-de-caju, wafer crocante e cobertura sabor chocolate, unindo diferentes texturas em uma única experiência.

Pausa para o café da tarde

Com sua combinação característica de chocolate e morango, o Stikadinho atravessa décadas como um dos ícones da Neugebauer. Neugebauer / Divulgação

Seja durante o expediente ou até em um encontro com os amigos e a família no final de semana, o café da tarde costuma ser um convite para desacelerar e saborear um docinho. Os chocolates da Neugebauer são uma boa escolha para quem quer preparar receitas mais elaboradas para compartilhar.

Homenageando a fundação da marca, a linha 1891 carrega os chocolates mais sofisticados da empresa gaúcha. Conhecida por seus ingredientes de alta qualidade e sem adição de gordura vegetal, é dividida em diferentes versões, como o Intense (70% cacau), Dark (55% cacau), Supreme (Ao leite, Branco e Ao leite com avelã) e sabores com frutas.



Que tal fazer uma Torta de Chocolate Trufada com Caramelo e Framboesas , utilizando 350g de 1891 Intense 70% cacau?

Mistura de chocolate com morango, o Stikadinho é um dos carros-chefes da marca. O chocolate, que há mais de cinco décadas conquista consumidores com a combinação, pode vir no formato de tablete (mais tradicional) ou em forma de confeito (pelo Stikadinho GO). Pode ser consumido sozinho ou acompanhar alguma sobremesa mais elaborada.

A Torta de Stikadinho é uma ótima opção para compartilhar entre os amigos. Rendendo 15 porções, a receita utiliza o famoso doce de chocolate com morango e 70g de chocolate Neugebauer meio amargo, resultando em uma combinação que une doçura e intensidade na medida certa.

Para encerrar o dia

Criado para acompanhar momentos de lazer, o Bib’s se reinventou ao longo das décadas e hoje reúne opções para diferentes paladares. Neugebauer / Divulgação

Um docinho no final do dia nunca fez mal para ninguém e, nada mais justo, que no Dia Mundial do Chocolate finalizar com um alimento para adoçar. Que tal assistir um filme, preparar uma pipoca e abrir um potinho de Bib's?

Pensado originalmente para o público do cinema, o Bib’s é o melhor do chocolate no formato de bolinhas. A linha é uma das queridinhas do público e vem nos sabores ao leite, amendoim, amendolate, chocolate branco, citrus, crocante, duo, mix, morango extreme, passas e chocolate preto e branco.

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Para quem prefere uma sobremesa cremosa, outra alternativa é o doce de leite mais famoso do Rio Grande do Sul. O Mu-Mu da Neugebauer, virou sinônimo da categoria. Com textura aveludada e sabor marcante, ele pode ser consumido puro, de colher, ou utilizado no preparo de receitas.