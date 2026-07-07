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Dia Mundial do Chocolate: sugestões para celebrar a data do almoço ao jantar 

Entre presentes, comemorações e sobremesas, o produto faz parte da rotina de milhões de consumidores 

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