Odara lança Linha Zero que combina sabor e leveza na rotina 

Odara Zero é lançado com a proposta de ser um doce mais leve. Odara / Divulgação

O desejo por doces segue presente no dia a dia, mas a forma de consumi-los passa por mudanças, especialmente entre as novas gerações. A lógica do excesso ou da restrição absoluta está sendo substituída por escolhas mais equilibradas que conciliam prazer, praticidade e bem-estar.

O avanço na demanda por produtos sem lactose e com redução ou ausência de adição de açúcar responde uma demanda concreta: 30% dos consumidores já buscam opções com menor teor de açúcar ao comprar alimentos e bebidas. Os dados, divulgados pela NielsenIQ, refletem uma atenção crescente à composição do que é consumido durante as refeições.

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É nesse contexto que surgem novas versões de clássicos como chocolates, sobremesas e até alfajores, ampliando as possibilidades de consumo para diferentes perfis.

Atenta a esse movimento, a tradicional marca de alfajores Odara investe em uma linha mais leve, sem adição de açúcar e lactose. O Odara Zero apresenta uma nova versão do doce e reforça que é possível unir prazer e equilíbrio na rotina sem renunciar ao sabor.

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Confira três motivos para consumir a linha Odara Zero:

1.Equilíbrio entre bem-estar e alimentação

O interesse por opções mais leves é uma demanda na sociedade contemporânea, que busca o equilíbrio e o bem-estar. Segundo Jeison Scheid, fundador e diretor comercial da Odara, uma das principais mudanças observadas no mercado é que o consumidor continua interessado em doces, mas passou a fazer escolhas mais conscientes sobre quando e como consumi-los.

— As pessoas não deixam de comer doce, mas procuram algo que seja um pouco mais leve e de qualidade. Continua sendo aquele momento em que você “se permite”, mas com mais consciência.

Essa mudança acontece de forma gradual, acompanhando um olhar mais atento para a alimentação e para a composição dos produtos, sem necessariamente abrir mão de sobremesas.

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2. O mesmo sabor

A Odara se preocupou em manter o sabor característico do produto na linha zero adição de açúcar. Esse foi, inclusive, um dos motivos pelos quais a própria marca realizou vários testes antes de lançar uma linha mais leve. Segundo Scheid, um dos desafios da marca foi desenvolver uma receita que pudesse entregar um sabor similar ao da linha tradicional.

— Queríamos preservar o que é mais característico do alfajor: o recheio cremoso, a maciez e a experiência de sabor.

A linha Odara Zero está disponível em duas versões:

Odara Zero Branco : recheado com doce de leite e cobertura de chocolate branco

: recheado com doce de leite e cobertura de chocolate branco Odara Zero Tradicional : também com doce de leite e cobertura de chocolate meio amargo

— Tem sido muito interessante ver as pessoas experimentando e quase duvidando do que estão comendo. Muitos ficam impressionados porque esperavam um produto completamente diferente — comemora o fundador da empresa.

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3. Ideal para qualquer momento

Alfajor conquista espaço em diferentes momentos da rotina. Odara / Divulgação

Tradicionalmente associado à sobremesa ou ao café da tarde, o doce começa a ganhar espaço em diferentes momentos do dia, acompanhando uma rotina cada vez mais dinâmica.

Segundo Scheid, o lançamento da nova linha abriu portas em canais onde a marca tinha menor presença, como redes de farmácia e pontos de venda especializados.

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De acordo com ele, o café da tarde continua sendo um dos momentos de maior procura do doce, assim como a sobremesa após o almoço. No entanto, há um consumo crescente em outros contextos, como antes de atividades físicas ou em pausas rápidas durante o dia para deixar a vida mais leve e alegre.