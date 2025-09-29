Tradição e requinte gaúcho: primeiro empreendimento de rede europeia fica em Canela

Além de usufruir dos serviços de excelência internacional, os proprietários das Kempinski Residences terão a liberdade de desbravar o mundo por meio da parceria com programas exclusivos. Kempinski Laje de Pedra / Divulgação

Em setembro, os gaúchos vivem ainda mais a essência rio-grandense ao explorar o Mês Farroupilha com fogo no chão, apresentações culturais e piquetes que abrigam os apaixonados pela cultura local. Entretanto, o Estado não é reconhecido apenas pela culinária regional e os Centros de Tradições Gaúchas (CTGs), mas por aspectos que envolvem a natureza, a arte e a gastronomia que revelam a alma extraordinária da região.

Diante disto, quando uma tradicional rede hoteleira europeia decide inaugurar sua primeira operação na América do Sul em terras gaúchas, provavelmente, é porque encontrou algo especial na região. Foi nesse contexto que surgiu em Canela, o Kempinski Laje de Pedra : um empreendimento que renova as raízes do Rio Grande do Sul, honrando a natureza e a cultura gaúcha em cada detalhe, enquanto antecipa experiências de luxo e conforto.

— A singularidade deste projeto parte da herança do Laje de Pedra, pois sabemos que este hotel tem uma grande história. Unindo esse legado com a tradição Kempinski de hospitalidade, posso dizer que o Kempinski Laje de Pedra será impressionante — declara Kristian Toivanen, Vice President Product, Spa and Wellness da Kempinski, que recentemente esteve em Canela.

Segundo o sócio do Kempinski Laje de Pedra, José Ernesto Marino Neto, o projeto traduz a filosofia da marca de integrar cultura local e experiências únicas, tornando cada visita uma imersão na essência gaúcha. Pensando nisso, o Kempinski Laje de Pedra elencou cinco motivos que explicam por que a região foi escolhida como lar do primeiro projeto da rede europeia no hemisfério sul da América.

Natureza que inspira



Com vista para o Vale do Quilombo, o Kempinski Laje de Pedra está posicionado em uma área de natureza quase intocada que ainda integra o bioma da Mata Atlântica, a mais de 800 metros de altitude, com presença de araucárias, espécies nativas e clima subtropical de temperaturas amenas.

Segundo o sócio do empreendimento, José Paim de Andrade, além da natureza exuberante ao redor do imóvel, o espaço integra mais de 12 mil metros quadrados de serviços. Ao ser idealizado, Paim afirma que o projeto, que tinha como missão respeitar as raízes do local, dos autores e criadores, colocou o empreendimento como o farol do Rio Grande do Sul para o mundo.

Tradição local em cada elemento



Dos detalhes ao paisagismo e design de interiores, passando pela arte e cultura local, o empreendimento incorpora elementos típicos da Serra Gaúcha e valoriza os símbolos regionais em todo o projeto arquitetônico. Esse cuidado dialoga diretamente com a cultura regional, que é altamente valorizada e segue em expansão. Um exemplo disso é o setor vitivinícola do Estado, que reúne cerca de 500 vinícolas, responsáveis por uma produção estimada de 700 mil toneladas de uvas na safra 2024/25.

Experiências autênticas



A Serra Gaúcha já é reconhecida nacionalmente como destino turístico, seja pelo descanso, pela gastronomia ou pelos passeios em vinícolas. No entanto, para além do que já é de conhecimento popular, existe um novo olhar oferecido pelo Kempinski Laje de Pedra: a possibilidade de vivenciar experiências exclusivas a partir do próprio empreendimento.

Diversas atividades, hoje já aproveitadas pelos proprietários do Kempinski Residences, permitem mergulhar ainda mais fundo na atmosfera da região — uma oportunidade que vai além do turismo tradicional e revela um estilo de vida diferenciado.

Entre as experiências da região, o executivo menciona algumas:

Cavalgadas pelos Campos de Cima da Serra

Visitas a produtores locais exclusivos

Passeios pelo Vale dos Vinhedos

Parques naturais e mirantes

De acordo com o sócio do Kempinski Laje de Pedra, José Paim de Andrade, essas vivências reforçam a conexão entre a tradição e a sofisticação e aproximam os moradores da cultura local sem abrir mão do conforto e da exclusividade que o oferece. É essa combinação que transforma cada momento na Serra em uma experiência autêntica e memorável.

Alta gastronomia com sotaque gaúcho



Embora o projeto esteja em etapa de construção, o Espaço Kempinski já antecipa o que os futuros proprietários poderão vivenciar. O Restaurante 1835 Carne e Brasa, instalado na estrutura, é uma referência a isso por ser um tributo à gastronomia do Rio Grande do Sul, combinando cortes premium, técnicas de preparo sofisticadas e produtos locais.

Segundo o sócio Paim, o conceito foi pensado para proporcionar uma jornada que conecta o passado e o presente da cozinha gaúcha, desde o fogo de chão à harmonização com vinhos da Serra. Para ele, esse movimento é importante por oferecer uma gastronomia que valoriza a tradição gaúcha, mas com sofisticação internacional, alinhada ao padrão da rede europeia Kempinski.

Essa tendência dialoga com dados do Observatório de Turismo da Serra Gaúcha, que indicam crescimento do turismo de longa permanência e da busca por formatos de vivência mais flexíveis na região, em um destino que atrai visitantes durante todo o ano.

Liberdade para pertencer e viver outros pontos de vista

Entre os motivos para escolher o Kempinski Laje de Pedra para uma segunda casa, poder solicitar um apartamento extra ou até mesmo espaços maiores para receber convidados é um dos principais diferenciais do empreendimento. Além disso, o morador ainda consegue rentabilizar o imóvel quando não estiver utilizando por meio da gestão Kempinski.

Por contar com residências sofisticadas, serviços de bem-estar, cultura e alta gastronomia em um complexo de mais de 12 mil metros quadrados, o Espaço Kempinski se torna mais do que um apartamento de luxo. O local atua como um verdadeiro curador de experiências, já que possui um papel importante quando se trata de ampliar a visibilidade de locais que revelam a essência autêntica da região.

O sócio do Kempinski Laje de Pedra, José Paim de Andrade, ainda menciona o benefício dos proprietários em participar da THIRDHOME. Através desse clube, os moradores acessam residências, mansões, iates e muito mais, em mais de 100 países. Além disso, com Kempinski Discovery é possível utilizar os serviços de Kempinski em outras unidades da rede com descontos e benefícios.

