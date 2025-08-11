Ar-condicionado com IA: como escolher o modelo para ter mais conforto e economia

Com recursos inteligentes, novos modelos de ar-condicionado ajustam a temperatura automaticamente e podem ser controlados à distância. GRON777 | stock.adobe.com

Já imaginou chegar em casa e encontrar um ambiente climatizado, sem precisar se preocupar em esperar o ar-condicionado deixar a casa com uma temperatura agradável? Graças ao desenvolvimento de tecnologias como a inteligência artificial (IA), agora os produtos que contam com este recurso possuem a capacidade de automação e conectividade, além de reduzir o consumo de energia.

Essa busca por mais praticidade, conforto e eficiência tem refletido diretamente no comportamento dos consumidores brasileiros e no mercado. No Brasil, as mudanças na temperatura e a alta procura por ar-condicionado, colocam o país como o segundo maior fabricante do mundo , ficando atrás apenas da China, conforme dados da Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Eletros), divulgados em março deste ano. O aumento da busca levou a fabricação de 5,9 milhões de unidades, um recorde, que representa o aumento de 38% entre 2023 e 2024.

Com a população buscando soluções que ofereçam a comodidade no dia a dia e também economia no longo prazo, os modelos com inteligência artificial ganham cada vez mais espaço no mercado. Mas, afinal, o que torna esses aparelhos diferentes dos modelos tradicionais?

Como funciona um ar-condicionado com inteligência artificial?

Diferente dos equipamentos populares, o produto com inteligência artificial vai além do resfriamento. O aparelho conta com recursos que aumentam a capacidade de entender a rotina dos moradores da casa e se adaptar a ela, gerando mais conforto enquanto consome menos energia. Utilizado de forma personalizada, o sistema pode inclusive identificar padrões de temperatura conforme a rotina de cada indivíduo, evitando a intervenção constante do usuário.

— Outros diferenciais que podem ser percebidos são a capacidade de automação e os recursos de eficiência energética, capazes de evitar o desperdício em até 77%. Isso sem falar do monitoramento de consumo que permite acompanhar e otimizar o gasto energético em tempo real — contextualiza o diretor de negócios da Webcontinental, Diego Calabria.

Quais são os benefícios de um ar-condicionado inteligente?

Um ar-condicionado que utiliza IA é projetado para aprender sobre o comportamento dos usuários, deixando de ser apenas um executor para se transformar em um assistente doméstico que consegue climatizar os ambientes de forma mais eficiente e econômica. Tudo isso acontece sem que o usuário precise ajustar o aparelho o tempo todo.

Confira outras vantagens de contar com este aparelho:

Economia de energia: com o aprendizado da máquina, o aparelho ajusta seu funcionamento automaticamente, evitando picos de consumo e desperdício. Em alguns modelos, como no WindFree da Samsung é possível economizar até 77% de energia em comparação com um equipamento convencional, segundo Calabria;



com o aprendizado da máquina, o aparelho ajusta seu funcionamento automaticamente, evitando picos de consumo e desperdício. Em alguns modelos, como no da Samsung é possível economizar até 77% de energia em comparação com um equipamento convencional, segundo Calabria; Conforto térmico personalizado: ao aprender a rotina do usuário, o ar-condicionado antecipa os comandos preferidos para manter a temperatura ao longo do dia;



ao aprender a rotina do usuário, o ar-condicionado antecipa os comandos preferidos para manter a temperatura ao longo do dia; Conectividade via aplicativo ou comando de voz: é possível ligar, desligar e programar o ar-condicionado à distância, através de qualquer smartphone, além integrar o aparelho a assistentes como Alexa, Google Assistant ou Siri. Recursos, que conforme o diretor de negócios, parecem simples, mas que facilitam a rotina de moradores que necessitam de maior agilidade e conectividade no seu cotidiano.



é possível ligar, desligar e programar o ar-condicionado à distância, através de qualquer smartphone, além integrar o aparelho a assistentes como Recursos, que conforme o diretor de negócios, parecem simples, mas que facilitam a rotina de moradores que necessitam de maior agilidade e conectividade no seu cotidiano. Monitoramento do consumo em tempo real: imagine receber um alerta em seu smartphone sobre o consumo de energia estar mais alto do que o normal porque você esqueceu o aparelho ligado o dia todo. Essa função serve para que o usuário acompanhe o consumo energético em tempo real e, com isso, evite o desperdício, evitando surpresas na conta de luz.



imagine receber um alerta em seu smartphone sobre o consumo de energia estar mais alto do que o normal porque você esqueceu o aparelho ligado o dia todo. Essa função serve para que o usuário acompanhe o consumo energético em tempo real e, com isso, evite o desperdício, evitando surpresas na conta de luz. Operação mais silenciosa e confortável: alguns modelos contam com recursos como o WindFree, que eliminam jatos de ar direto, distribuindo o ar de forma mais suave e proporcionando um ambiente sem ruídos. Para quem é sensível ao frio direto ou sofre com alergias e rinite, por exemplo, esse tipo de ventilação mais sutil pode representar um grande alívio no dia a dia.

Como escolher o melhor ar-condicionado com IA para a sua casa?

Na hora de decidir qual aparelho comprar, vale lembrar que adquirir um ar-condicionado envolve mais do que apenas o preço ou o design do aparelho. É preciso considerar desde o tamanho do ambiente até a quantidade de equipamentos eletrônicos que geram calor no espaço até os recursos que cada modelo oferece.

Veja o que levar em conta na hora da escolha:

Tamanho do ambiente e capacidade em BTUs: quando se trata da potência de resfriamento, é importante considerar que quanto maior for o ambiente, maior deve ser a capacidade do aparelho. Um quarto pequeno, por exemplo, pode exigir 9.000 BTUs, enquanto uma sala ampla pode precisar de 18.000 BTUs (British Thermal Units) ou mais. A sua escolha poderá variar conforme as características do ambiente.

Além disso, especialistas recomendam observar fatores como a posição solar do ambiente, a altura do prédio e a presença de janelas grandes com pouca ventilação natural, já que esses elementos influenciam diretamente na eficiência e na potência necessária do aparelho.

Função quente e frio: para os gaúchos que enfrentam as mudanças bruscas de temperatura do Rio Grande do Sul, o diretor de negócios, Diego Calibra, reforça que vale investir em um modelo que ofereça funções quente e frio, garantindo conforto o ano todo. A funcionalidade "dois em um" se torna atrativa para alguns clientes por economizar espaço e eliminar a necessidade de utilizar dois aparelhos separados (como o aquecedor e o ar-condicionado só frio).

Compatível com assistentes virtuais: esse é um dos principais diferenciais para quem já conta com o auxílio de assistentes virtuais nas tarefas diárias, visto que você consegue programar o funcionamento do aparelho por comandos de voz ou aplicativo.

Monitoramento de consumo: avalie se o modelo escolhido oferece visualização do gasto energético em tempo real via app — isso ajuda a economizar a longo prazo.

Critérios técnicos para escolher a marca do ar-condicionado com IA

Com o crescimento dos aparelhos conectados, diversas marcas fabricam ar-condicionados inteligentes no Brasil, com diferentes recursos e tecnologias. Por isso, avaliar alguns critérios técnicos pode ajudar a comprar o modelo mais adequado para o ambiente, considerando conectividade, eficiência energética e funções de automação.

Samsung WindFree AI: conforto e economia

Para Calabria, a linha WindFree AI da Samsung é ideal para quem busca conforto térmico inteligente e alta eficiência energética. Com tecnologia exclusiva que elimina o fluxo direto de ar e distribui o ar de forma suave por meio de 23 mil microfuros, o diretor de negócios explica que o modelo garante um ambiente agradável sem incômodos. Entre os diferenciais da marca, o sistema AI Auto Cooling ganha destaque por sua capacidade de aprendizado e automação personalizado, ativada de forma automática para a rotina dos usuários.

LG Dual Inverter Voice +AI: comando de voz e aprendizado contínuo

De acordo com especialista, o modelo LG Voice +AI costuma ganhar a atenção dos clientes, pela combinação entre baixo consumo de energia, conectividade total e funcionamento silencioso. Seu compressor Dual Inverter proporciona maior estabilidade de temperatura com menos oscilações e ruído.

A inteligência artificial embutida permite que o ar-condicionado aprenda os hábitos do usuário e otimize automaticamente a climatização. Para ele, a conectividade com o app LG ThinQ e assistentes de voz transformam a experiência do cliente de forma prática.

Midea AI Ecomaster: economia inteligente com custo-benefício

Uma opção para quem busca um modelo funcional e acessível, é a linha Midea AI Ecomaster , por ter aparelhos que oferecem controle por voz, automação via app SmartHome e economia de até 30% no consumo de energia. O recurso de IA integrado ajusta automaticamente o desempenho conforme o ambiente, otimizando o uso e evitando desperdícios. Tudo isso com recursos extras como filtros antibacterianos, operação silenciosa e modo turbo.