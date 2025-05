Rita Carreira celebra seu primeiro Dia das Mães em parceria com a Ashua

Recordista de desfiles no SPFW e única modelo plus size a estampar três capas da Vogue, Rita Carreira estrela a campanha de Dia das Mães da Ashua, 'Tudo o que vejo em você’, ao lado da mãe e do filho. Ashua / Divulgação

Quando descobriu que estava grávida, a modelo Rita Carreira – referência em moda plus size no Brasil – precisou adaptar a rotina às mudanças da gestação e aos cuidados com o bebê. Agora, o pequeno Abdoulay já completou seis meses de vida, e Rita comemora seu primeiro Dia das Mães em parceria com a Ashua, marca especializada em tamanhos maiores para mulheres, com uma grande que vai do 42/M ao 58/G2.

Única modelo plus size a ser três vezes capa da Vogue e recordista de edições do São Paulo Fashion Week, Rita é a estrela da campanha “Tudo o que vejo em você”. Até 11 de maio, a Ashua promove um conjunto de ações para estimular a reflexão sobre a realidade das mães plus size, destacando seus desafios, desejos e caminhos para olhar para si próprias. Rita protagonizou fashion film e shooting da Ashua ao lado de sua mãe e de Abdoulay. Marcadas pela conexão e pelo afeto entre as três gerações de mães e filhos, as imagens registram a jornada de transformação da modelo com a maternidade.

– Se antes já me sentia uma mulher poderosa por ter grandes realizações profissionais, hoje sinto-me ainda mais por ter tido o privilégio de gerar um filho – conta.

Orgulho e identidade

Conhecida por seu estilo elegante e atemporal, Rita revelou que as mudanças pessoais provocadas pela maternidade também refletiram em seu guarda-roupa. Afinal, toda mulher que se torna mãe passa pelo processo de se reencontrar, o que inclui questões de estilo, baseadas em uma nova visão do mundo e sobre si mesma.

Como parte da campanha, a modelo também produzirá uma série de conteúdos inspiradores com a Ashua. Nas redes sociais, as publicações incentivam uma reflexão positiva da maternidade, acolhendo os desafios e celebrando a beleza da jornada de ser mãe.

Uma das principais vozes do movimento body positive, Rita chama atenção para os desafios relacionados à gestação das mulheres plus size. Para ela, o ponto essencial é a importância de não permitir que as pressões sociais em relação ao corpo atrapalhem a entrega a esse momento único.

– As pessoas sempre vão achar algo para julgar no seu corpo. Por isso, a gente precisa se sentir feliz e realizada – aconselha.