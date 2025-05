Redescubra a Serra Gaúcha com o olhar do Kempinski Laje de Pedra

Restaurante 1835, localizado nas margens do Vale do Quilombo, nasce em respeito à ancestralidade gaúcha. Anderson Xavier | Kempinski Laje de Pedra | Divulgação

Em um cenário nacional onde o turismo de experiência ganha cada vez mais espaço, alguns destinos voltam ao centro das atenções por sua capacidade de surpreender, não pelo ineditismo, mas pela reinvenção. A Serra Gaúcha , conhecida por ser o tradicional refúgio do inverno brasileiro, atualmente vivencia um novo ciclo. Se antes o destino era desejado apenas em épocas sazonais, neste momento, ele é visto como referência em hospitalidade de alto padrão, natureza preservada e roteiros personalizados para diferentes públicos.

No centro desse movimento está o Kempinski Laje de Pedra, um projeto que coloca os holofotes no sul do Brasil e que já nascerá premiado internacionalmente . Sendo o primeiro empreendimento da tradicional rede europeia na América do Sul, o imóvel apresenta uma nova perspectiva da região, mantendo a autenticidade e se conectando ainda mais com as raízes gaúchas.

O requinte e a curadoria em Canela

Localizado em Canela, o Kempinski Laje de Pedra reunirá residências sofisticadas, serviços de bem-estar, cultura e alta gastronomia em um complexo de mais de 12 mil metros quadrados. Mais do que um apartamento ou hospedagem de luxo, o empreendimento atua como um verdadeiro curador de experiências, já que possui um papel importante quando se trata de ampliar a visibilidade de locais que revelam a essência autêntica da região.

Colheita da uva feita à moda antiga em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Fernando Bueno | Kempinski Laje de Pedra

Vale dos Vinhedos: o terroir brasileiro

Segundo o Cervim , o centro de pesquisas e estudos voltados para a salvaguarda e valorização da viticultura de montanha, a Serra Gaúcha é a única região da América Latina a ter uma viticultura que se caracteriza como heroica – denominação dada pelos europeus. Por isso, um dos destaques da curadoria não poderia deixar de ser o Vale dos Vinhedos, onde a tradição da viticultura heroica, em áreas de difícil mecanização, revela vinhos de excelência reconhecidos internacionalmente.

O roteiro costuma chamar a atenção de turistas e moradores por oferecer a oportunidade de ter contato com a natureza, através da caminhada pelos vinhedos. Além disso, quem visitar a região ainda pode conhecer os processos de vinificação, provar pães assados na lenha e as geleias da região. Isso tudo sem mencionar, a hospitalidade da região, que reflete a paz e a tranquilidade.

Algumas opções para conhecer mais da região:

Casa da Ovelha

Hostaria Casacurta

Cervejaria Guarnieri

Villa Montegrappa

Alba Destilaria

Campos de Cima da Serra: a natureza bruta

Outro ponto de partida para experiências que fogem do habitual são os Campos de Cima da Serra, uma região que ainda é pouco explorada pelo turismo tradicional. Cânions, trilhas e cachoeiras compõem um território quase intocado, com densidade populacional menor que a da Amazônia, segundo dados do IBGE. A paisagem composta por cânions monumentais, florestas de araucárias, rios e cachoeiras guarda um ecossistema raro, que se mantém praticamente preservado ao longo dos séculos.

Ali, atividades como cavalgadas, piqueniques ao ar livre e expedições guiadas oferecem contato direto com a natureza bruta. Tudo isso acompanhado por guias locais que compartilham, com cuidado, os segredos de um território que parece ter parado no tempo.

Mais do que um destino, os Campos de Cima da Serra funcionam como uma espécie de portal para um Brasil ancestral, bruto e silencioso.

Veja alternativas para conhecer mais da região:

Cânion Fortaleza (Parque Nacional da Serra Geral)

Parque Aparados da Serra

Expedições guiadas em Cambará do Sul

Hospedagens de charme como o Parador Cambará

Cavalgada com a Cabanha Costa do Cerro

A culinária local do Hotel Casacurta traz pratos inspirados na colonização de Garibaldi. Fernando Bueno | Kempinski Laje de Pedra

Região das Hortênsias: bem-estar com sofisticação

Mais do que uma região turística consagrada, a Região das Hortênsias — que abrange Canela, Gramado, Nova Petrópolis e arredores — se tornou símbolo de um novo estilo de vida. A hospitalidade sempre foi marca registrada do lugar, mas o que se vê agora é uma curadoria cada vez mais refinada. Hotéis com arquitetura autoral, gastronomia de influência europeia e pequenas boutiques de design tornam cada visita uma jornada sensorial.

A região também se destaca pela valorização de produtos locais — malhas, chocolates, móveis, tapeçarias e até mesmo cosméticos naturais. Quem percorre a Rota Romântica ou caminha pelas ruas de Gramado e Canela encontra desde bistrôs e cafés charmosos até templos gastronômicos. Para quem busca mais do que descanso, há ainda trilhas leves, cachoeiras e mirantes de beleza singular — além de uma agenda cultural intensa, com destaque para o Festival de Cinema de Gramado e os espetáculos de Natal.

Algumas experiências imperdíveis, segundo a curadoria do Kempinski:

Café da manhã no Borgo 28, em meio a parreirais e quedas d’água

Hospedagem na Casa Toscana, com vista panorâmica da serra

Compras na Casa 509 e Arraial Boutique, com curadoria de marcas locais

Caminhada pelo Vale do Quilombo, com suas vistas deslumbrantes

Tendo como base a tradição da hospitalidade gaúcha e o olhar contemporâneo do Kempinski Laje de Pedra, a curadoria pela a Serra Gaúcha busca oferecer opções que podem ser redescobertas com calma, profundidade e encantamento.