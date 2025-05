Dia das Mães: 6 formas de surpreender e homenagear sua mãe 

Cozinhar uma receita que marcou a infância ou preparar um piquenique especial são algumas formas carinhosas de transformar o domingo em uma memória inesquecível. Rido | Adobe Stock | Divulgação

As mães têm um jeito todo próprio de cuidar, proteger, educar — e, claro, de falar. Entre broncas cheias de amor, conselhos que viraram lei e aquele jeito único de demonstrar afeto, elas marcam a infância da maioria das pessoas com frases e lições que atravessam gerações. Neste Dia das Mães , que tal aproveitar essas memórias para demonstrar por meio de gestos de carinho o seu amor? O Rissul selecionou 6 formas de homenagear as mães nesta data e tornar o dia delas ainda mais especial.

Cozinhe uma receita de infância

“Minha mãe expressava amor por meio da comida. (...) eu sempre sentia o afeto dela irradiando das merendas que ela preparava para eu levar à escola e das refeições que ela cozinhava para mim bem do jeito que eu gostava”. No trecho de Aos Prantos no Mercado, de Michelle Zauner, é possível perceber a relação de mãe e filha sendo pautada ao redor das refeições, e isso é bastante comum, já que a comida é uma das formas mais marcantes de se conectar com lembranças afetivas. Então neste Dia das Mães, que tal aproveitar o momento para surpreender sua mãe com uma receita que você guarda na memória com tanto carinho?

Seja um prato que foge de uma receita convencional , alguma refeição que vem sendo passada por várias gerações ou até o que vocês costumavam partilhar em datas especiais, neste momento vale soltar a imaginação e colocar suas habilidades em prática. Você também pode aproveitar para decorar o prato com flores, bilhetes escritos à mão ou uma foto de vocês dois.

Reviva uma frase dita por ela na infância

Quem cresceu escutando “leva um casaquinho” para evitar um resfriado ou “avisa se chegou bem” para ter certeza que está seguro, sabe o quanto as mães enxergam nessas frases uma forma de cuidar de sua família. Para entrar no clima e relembrar estes momentos, que tal preparar um presente que conecte com estas lembranças? Montar uma cesta com um chá, broas ou bolachas artesanais, salgados para um café da manhã e até um “casaquinho” — afinal, você também pode cuidar da sua mãe.

Reproduza uma foto antiga

Chegou a hora de tirar o álbum de fotos do armário e reviver um momento de infância. Recriem uma pose, a roupa ou até mesmo o cenário de uma foto tirada quando você ainda era criança. Aproveite esse momento para lembrar de brincadeiras, tradições e até momentos que sua mãe nem soube que existiram na sua adolescência. Depois disso, monte uma mesa atrativa com toalha, (aquela) louça especial dedicada para momentos especiais e prepare um lanche especial com frutas, bolos, pães e frios.

Transforme a casa em uma “spa afetivo”

Ela já deu banho, acompanhou você em exames, cuidou nos momentos em que você estava mais vulnerável e oferece até hoje apoio e colo nos momentos que você precisa. Então, poder proporcionar um momento de relaxamento com direito a um banho quente, velas aromáticas, cremes e um vinho , é uma boa forma de “viajar no tempo” e permitir que sua mãe seja cuidada. Uma dica extra é montar uma playlist calma para que ela aproveite cada momento.

Planeje uma viagem a dois

Se você prefere levar sua mãe para conhecer um destino que foi especial para você ou até mesmo voltar para algum cenário da sua infância, o primeiro passo é pensar no interesse de ambos e considerar o clima e atividades que poderão fazer nesse local. Depois disso, defina como serão feitas as refeições: em casa ou em restaurantes. Planejar esse itinerário e organizar momentos a sós é uma forma de reforçar o elo entre vocês e surpreendê-la.

Faça um piquenique no parque ou no seu quintal

Cookies, brownies, pães e frutas são uma forma prática e criativa de preparar um piquenique especial. Avalie como será o clima, veja quais itens são indispensáveis e capriche na decoração com uma toalha bonita, flores e até uma cesta recheada com as delícias da padaria do Rissul.