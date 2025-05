Renner reúne Gloria Pires e filhas em campanha de Dia das Mães

Renner inspira mães a terem coragem de serem quem são. Renner / Divulgação

Celebrado neste ano em 11 de maio, o Dia das Mães é uma oportunidade para exaltar a maternidade real, sem ensaios e roteiros, aquela que inspira e que acontece em meio à alegria e ao caos do dia a dia.

Partindo deste mote, a Renner apresenta a sua campanha de Dia das Mães, protagonizada pela atriz Gloria Pires e suas filhas Anttónia e Ana Morais. Com uma narrativa intimista, a principal mensagem é que a autenticidade e a personalidade de cada mãe são justamente o que as torna especiais.

– Participar desta ação ao lado da Anttónia e da Ana foi uma experiência emocionante. A Renner surpreendeu, trazendo uma campanha delicada, amorosa e engraçada, bem no clima da nossa relação. Fico muito feliz em estar com minhas duas filhas, celebrando com o público tudo o que significa a maternidade – comenta Gloria Pires.

Inspiração sem filtros

Com esta campanha, a empresa reforça o conceito “Ouse ser Você”, que representa seu novo momento de marca. Dessa forma, a Renner incentiva as mães a assumirem suas vulnerabilidades e viverem suas diferentes versões com liberdade, estilo e coragem para serem quem são. Para a Renner, a admiração ocorre quando as mães ousam ser elas mesmas.

– Queremos falar da maternidade em sua forma mais verdadeira, destacando o amor e a beleza das ditas “imperfeições”. Convidamos esta mulher incrível que é a Gloria Pires, que já esteve na sala de estar de todos os brasileiros, para mostrar um lado dela que as pessoas não conhecem tanto. Sua relação de cumplicidade com as filhas é única, assim como a de cada mãe com seus filhos, e representa o que a Renner busca transmitir nesta data – diz a diretora de Marketing do Ecossistema da Lojas Renner, Renata Altenfelder.

O filme de TV , que começou a ser exibido em 28 de abril, retrata momentos emotivos entre mãe e filhas, com Ana e Anttónia abrindo o coração e mostrando como a mãe é fora das telinhas. Já nas redes sociais, as três compartilham detalhes da relação entre elas e como enxergam a maternidade sem regras e sem roteiros.