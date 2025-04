Páscoa 2025: 4 receitas para fazer em família que vão do salgado até o doce

Cozinhar com as crianças desde cedo pode trazer inúmeros benefícios, como o desenvolvimento de autonomia, habilidades motoras e socioemocionais.

A Páscoa vai muito além dos ovos de Páscoa e um jeito de tornar este momento inesquecível é compartilhar carinho com quem amamos. Para tornar este momento mais especial, convide as crianças para ajudar nas receitas do tradicional almoço de domingo, incluindo pratos tradicionais e também os mais inovadores. Confira 4 receitas que contemplam desde opções salgadas até as doces. E sabe o que é melhor? Todos os ingredientes você encontra no Rissul!