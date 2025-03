St. Patrick’s Day: veja como fazer cerveja verde e o tradicional Barmbrack 

Celebrado em 17 de março, pouco depois do Carnaval, o evento de origem irlandesa, Saint Patrick’s Day, vem conquistando os corações dos brasileiros há alguns anos. Nesta época, é comum ver diversos bares gaúchos enfeitados com bandeiras, trevos-de-quatro-folhas, copos e, inclusive, a famosa cerveja verde. Se um dia a comemoração acontecia apenas nas ruas da Irlanda, os gaúchos já nem lembram, já que agora a festa ganhou novos destinos.

Receita de cerveja verde

A tradição, que nasceu de uma celebração religiosa dedicada à vida e ao legado de São Patrício, é conhecida por trazer muita alegria e festividade às ruas da Irlanda e de diferentes países. Pubs lotam, as pessoas aproveitam a folia juntas e as comidas, assim como os trajes, ganham a tonalidade verde.

Com a cerveja é claro que não seria diferente e há, inclusive, quem goste de entrar no clima brincando de produzir sua própria cerveja verde em casa.

Ingredientes

Modo de Preparo

Prontinho! Com poucos ingredientes você fez a sua cerveja para curtir em casa e se divertir com segurança.

Receita de Barmbrack (pão irlandês de frutas)



Servido fatiado e com manteiga, na tradição irlandesa o pão é acompanhado de chá ou cerveja durante as festividades de Halloween, no entanto, ele também pode ser adaptado para aqueles que desejam algo prático e fácil de fazer. Seu nome vem do irlandês bairín breac, que significa "pão malhado", devido às frutas secas espalhadas na massa.