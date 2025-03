Dia Internacional da Mulher: 6 ideias para celebrar sozinha ou com as amigas 

Data celebrada mundialmente em 8 de março, tem suas raízes nos movimentos feministas e trabalhistas do final do século XIX e início do século XX. AntonioDiaz | Adobe Stock | Divulgação

Que o 8 de março, Dia Internacional da Mulher, é uma data especial para várias pessoas, a maioria dos gaúchos já sabe. Há inclusive quem faça planos para este momento e outros que a vejam como mais um dia comum. Independente de qual time você faz parte, ideias são o que não faltam quando se trata de fazer algo diferente e divertido.

Seja na sua própria companhia ou com as amigas, a Amazon Shopping preparou algumas dicas para aproveitar de um jeito diferente.

Reúna suas amigas

Já dizia Clarice Lispector, “amizade é a matéria de salvação”, então a primeira dica não poderia ser diferente senão estar na companhia das suas amigas. Se você já tem o hábito de ver suas amigas com frequência, melhor ainda, afinal você poderá exercitar a criatividade para criar um momento ainda mais especial.

Você pode transformar a sua casa em uma cafeteria por um dia! Assim, vocês têm um momento junto onde podem discutir sobre suas rotinas enquanto apreciam um brunch acompanhado de drinks e petiscos.

Aqui vão algumas dicas de itens que podem te ajudar a organizar esse momento:

Explore a criatividade

Neste encontro, você também pode propor um momento para pintar, brincar com um jogo de tabuleiro, mexer com cerâmica ou fazer colagens com revistas e jornais que estejam em desuso em casa. Veja algumas opções de passatempos para vocês aproveitarem juntas.

Experiências interativas e culturais podem tornar a data mais especial. GZH | Divulgação

Vivências culturais

Se reunir com as amigas parece uma ótima ideia, mas você prefere fugir da rotina com passeios pela cidade? Então uma opção pode ser explorar a cena cultural de onde você mora. Você pode visitar uma exposição gratuita, conhecer livrarias independentes, assistir a uma peça de teatro ou conferir um filme no cinema.

Se preferir uma experiência interativa, procure por clubes de leitura, saraus ou até workshops voltados para o protagonismo feminino. Essa também pode ser uma oportunidade para prestigiar artistas, mulheres e conhecer histórias inspiradoras.

Maratona de filmes

Ficar em casa e curtir a própria companhia também pode ser uma ótima opção para essa data. Dessa forma, que tal planejar uma maratona de filmes com grandes figuras femininas? Essa é a sua chance de revisitar filmes que servem como conforto ou até de conhecer novas obras do cinema.

Aqui vão algumas dicas de filmes que você encontra no Prime Video :

A escrita terapêutica é uma boa forma de cuidar do seu bem-estar, já que visa escrever sobre as próprias emoções e experiências. GZH | Divulgação

Tire um momento para o autocuidado

Quando se fala em autocuidado, é comum associar a skincare, dias de spa ou compras, mas tirar um momento para cuidar de si pode ser simples e acessível. Algumas atividades ao ar livre, exercícios físicos que tragam bem-estar e tranquilidade também são algumas formas simples de relaxar e recarregar as energias.

Sessão de alongamento

Escrita terapêutica (que consiste em escrever sobre sentimentos)

Caminhada ao ar livre

Ler um livro

Exercitar a prática de escrever em um diário

Cozinhar o seu prato favorito

Mergulhe em histórias femininas

E por último, mas não menos importante: neste Dia Internacional da Mulher, aproveite para ler mulheres . A literatura tem sido, ao longo da história, uma ferramenta essencial para dar voz a experiências antes marginalizadas. As obras de autoras que desafiam convenções e trazem perspectivas inovadoras são fundamentais para ampliar o repertório cultural e reflexivo. Por isso, algumas dicas foram separadas caso você queira passar a data na companhia de grandes escritoras.



Confira 5 livros escritos por mulheres que abordam temas como identidade, opressão, ancestralidade, feminismo e autodescoberta.

Um dos grandes clássicos da literatura brasileira, “As Meninas” acompanha a vida de três jovens de diferentes origens que dividem um pensionato em São Paulo durante a ditadura militar. Lygia Fagundes Telles constrói um retrato íntimo e psicológico dessas mulheres, abordando temas como repressão política, sexualidade, identidade e os desafios enfrentados pelas mulheres na sociedade.

Lélia Gonzalez foi uma das intelectuais mais importantes do Brasil, sendo pioneira na discussão sobre interseccionalidade de gênero, raça e classe. Este livro reúne ensaios que exploram o feminismo negro latino-americano, destacando a luta das mulheres negras em um contexto de opressão histórica e estrutural.

Este romance conta a história de um grupo de mulheres trans que vivem juntas em uma casa comunitária na Argentina. Com lirismo e força, a autora argentina, Camila Sosa Villada aborda temas como identidade, exclusão e a construção de laços afetivos em meio à violência social. As páginas retratam momentos de resistência e amor.

Nesta memória comovente, a cantora e escritora Michelle Zauner, vocalista do Japanese Breakfast , compartilha sua relação com a mãe, sua identidade coreano-americana e a maneira como a comida serviu como uma espécie de elo afetivo entre as duas. Uma história tocante sobre perda, identidade e o poder das lembranças sensoriais.