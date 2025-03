Carnaval de Uruguaiana: evento tem atrações para toda a família 

Da esquerda para a direita, a Corte do Carnaval de 2025: Rainha do Carnaval, Lenita Santos, Rei Momo Antonio Acosta, a primeira princesa do Carnaval, Julia Menezes e a segunda princesa Kamilli Flores. Renã Lopes | Carnaval de Uruguaiana

Para aqueles que não veem a hora de curtir o próximo Carnaval, uma boa notícia: em Uruguaiana , a festa não acaba na Quarta-Feira de Cinzas. Pelo contrário, o Carnaval Fora de Época continua e ganha novos contornos em março, quando a cidade se transforma na capital do samba no sul do Brasil.

Com desfiles grandiosos e uma tradição que completa 20 anos em 2025, o coordenador do evento Carnaval de Uruguaiana, Simão Almeida, afirma que o Carnaval Fora de Época deste ano estima atrair mais de 30 mil foliões durante os três dias de festa – que acontece entre os dias 20, 21 e 22 de março.

A história por trás do Carnaval

Conforme Almeida, o evento nasceu por volta da década de 1940 com a chegada dos Fuzileiros Navais à cidade, que trouxeram o costume de festejar durante o período carnavalesco. Segundo ele, sua animação contagiou rapidamente a população local, dando início a uma celebração que, com o passar dos anos, evoluiu para desfiles de escolas de samba nas ruas da cidade.

De acordo com o responsável pelo evento, desde então inúmeras transformações aconteceram, no entanto, apenas em 2005 houve a grande virada de chave para as Escolas de Samba participantes. Elas estavam enfrentando dificuldades para ensaiar devido a restrições legais sobre o volume de som, o que fez com que a Escola de Samba 'Os Rouxinóis' se mobilizasse, solicitando uma reunião entre os órgãos responsáveis.

— Para evitar a exclusão do desfile, uma reunião entre autoridades municipais, representantes das escolas de samba e a Comissão de Carnaval levou à sugestão de transferir o Carnaval para uma nova data. A partir disso, foi aprovada a nova legislação municipal sobre os limites de decibéis, apesar da resistência do Ministério Público, consolidando o Carnaval Fora de Época de Uruguaiana — explica.

Para Almeida, esse movimento impulsionou o crescimento do Carnaval, fazendo com que se tornasse um dos maiores do país e permitindo que as escolas aprimorassem os seus desfiles para atrair ainda mais turistas e sambistas renomados de todo o país.

Experiência para todas as idades

Além do espetáculo das escolas de samba na Avenida Presidente Vargas, o Carnaval de Uruguaiana se destaca por oferecer opções para toda a família. Desde bloquinhos infantis, até espaços gastronômicos e camarotes para quem busca mais conforto, a programação atende a diversos perfis de foliões.

O evento também conta com uma estrutura de segurança reforçada e uma equipe especializada para garantir que a festa ocorra com tranquilidade. Segundo a organização, haverá reforço no policiamento, além de postos de atendimento médico distribuídos pelo circuito do Carnaval.

Escolas de samba e programação

De acordo com Simão Almeida, em 2025, seis escolas de samba vão disputar o título do Carnaval de Uruguaiana. Entre elas está a grande campeã Os Rouxinóis, que acumula 31 títulos, seguido pela Cova da Onça com 18; Ilha do Marduque com 8; Deu Chucha na Zebra conquistando 3; Bambas da Alegria com somente 1 título e a Imperadores do Sol, que busca seu primeiro prêmio.

Os desfiles acontecem nos dias 20, 21 e 22 de março, com início às 21h na Passarela do Samba. O evento ainda contará com shows ao vivo no encerramento de cada noite, além de um espaço gastronômico com opções variadas para os foliões.

Novidades para o Carnaval de 2025

O coordenador do Carnaval ainda reforça que inúmeras novidades foram implementadas nos últimos anos, sendo a presença da maior estrutura temporária do Rio Grande do Sul, uma das principais. Além das arquibancadas com cadeiras e uma variedade de camarotes exclusivos, neste ano, a Prefeitura de Uruguaiana em parceria com a AG Entretenimento, criou o Tamborim Ticket, que disponibilizou entre os dias 20 e 28 de fevereiro dois mil ingressos populares por apenas R$ 20,00.

Mas quem não conseguiu aproveitar a data para adquirir sua entrada ao evento não precisa se preocupar, pois ainda é possível adquirir no site os convites a partir de 50 reais (meia-entrada) e 100 reais .

Como garantir seu ingresso