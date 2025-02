Drinks para o carnaval: veja 4 dicas inusitadas de sabores 

No bloco ou em casa, os drinks são uma opção para quem quer se refrescar durante o Carnaval. Bodiaphoto | Adobe Stock | Divulgação

O Carnaval está quase chegando e o verão continua trazendo uma onda de calor para a rotina dos gaúchos. Para ajudar a se refrescar enquanto relaxa em casa, curte o bloco ou desbrava um novo destino, que tal preparar algumas receitas de drinks para o Carnaval? Confira as opções!

Fugir do básico e explorar os inúmeros ingredientes que a cozinha oferece nem sempre é uma tarefa fácil. Por isso o Mixologista Vini Luz, a convite do Rissul, dividiu alguns segredos para preparar drinks diferentes e refrescantes, começando pela bebida que vai contar com a mistura de ingredientes como rum e Skol Beats Senses.

Blue Breeze com Skol Beats Senses desenvolvido pelo especialista Vini Luz a pedidos do Rissul. Rissul | Divulgação

Ingredientes

1 Skol Beats Senses

30ml de rum

30ml de suco de abacaxi (natural ou concentrado)

10ml de suco de limão

5ml de xarope curaçao blue

Gelo (a gosto)

Uma pétala da coroa de abacaxi para enfeitar

Modo de preparo

Em uma coqueteleira adicione o gelo, o rum, o suco de abacaxi e o suco de limão. Agite bem até misturar os ingredientes e após coe e transfira o líquido para uma taça. Complete o recipiente com Skol Beats Senses e adicione delicadamente o xarope de curaçao blue. Prontinho! Agora você pode decorar a taça com uma pétala da coroa de abacaxi.

Guarnição

Uma pétala da coroa de abacaxi.

Perfil de sabor

No geral, é um drink ideal para quem busca algo refrescante, vibrante e com uma pegada tropical moderna. Seria perfeito para momentos como Happy Hour ou festas à beira da piscina.

O drink desenvolvido pelo mixologista Vini Luz conta com Aperol, rum branco e água com gás. Надежда Филатова | Adobe Stock| Divulgação

Ingredientes

40ml de Aperol

25ml de rum branco

20ml de suco fresco de limão-siciliano

10ml de xarope de gengibre

Água com gás (a gosto)

Gelo (a gosto)

Raminho de hortelã para decorar

Modo de preparo

Em uma coqueteleira, adicione o Aperol, o rum branco, o suco de limão-siciliano e o xarope de gengibre*. Encha a coqueteleira com gelo e agite bem até ficar bem gelado e coloque a mistura em um copo alto cheio. Agora você pode completar recipiente com água com gás até atingir o nível desejado e decorar o seu drink com um raminho de hortelã.

Guarnição

* Raminho de hortelã para decorar.

Perfil de sabor

O xarope de gengibre adiciona uma picância suave que harmoniza maravilhosamente com o Aperol e o rum. O limão siciliano vai liberar óleos essenciais e intensificar o aroma do drink. Esse é um drink de sabor leve, refrescante e levemente picante, perfeito para quem gosta de algo com um toque de sofisticação, mas ao mesmo tempo fácil de beber e muito prazeroso!

O sabor inusitado de uma Margarita com a crocância e o sabor do salgadinho Takis. Bebida desenvolvida por Vini Luz. fahrwasser | Adobe Stock | Divulgação

Ingredientes

50ml de tequila ouro

20ml de licor de laranja (Triple Sec)

30ml de suco de limão-taiti fresco

1 colher de sopa (rasa) de açúcar

50ml de suco de manga

Gelo (a gosto)

Salgadinhos Takis (para a borda do copo)

Sal e páprica doce (opcional, para misturar com o Takis na borda)

Modo de preparo

Esse é um dos drinks mais diferentes que você pode imaginar. Para começar, triture os salgadinhos Takis até virarem um pó fino e, se desejar, misture com um pouco de sal e páprica doce para equilibrar os sabores. Umedeça a borda de uma taça ou copo baixo com limão e passe na mistura de Takis triturados para criar uma borda saborosa e colorida. Agora utilize uma coqueteleira, onde você irá combinar a tequila, o licor de laranja, o suco de limão, o açúcar e o suco de manga. Adicione gelo e agite bem. Coloque a mistura no copo e finalize decorando com um Takis inteiro para o toque final.

Guarnição

* Takis inteiros na borda

Perfil de sabor

O Takis Blaze Margarita equilibra o toque apimentado e cítrico dos salgadinhos Takis com a doçura tropical da manga, resultando em um drink que é tanto refrescante quanto picante. A borda crocante de Takis adiciona um elemento de textura divertido e surpreendente.

Sofisticação e frescor com a bebida desenvolvida por Vini Luz, mistura a acidez do limão com aroma do mel e o alecrim. Chas53 | Adobe Stock | Divulgação

Gin Botanist com Tanqueray

Ingredientes

50 ml de gin Tanqueray London

25 ml de suco de limão-taiti

20 ml de xarope de mel com alecrim* (veja abaixo como fazer)

50 ml de água tônica premium

Gelo (a gosto)

Como fazer o xarope de mel com alecrim

Misture 50 ml de mel com 50 ml de água quente, mexendo até dissolver. Adicione dois raminhos de alecrim fresco e deixe em infusão até esfriar. Agora basta coar e guardar em um recipiente hermético na geladeira.

Modo de preparo

Para iniciar o preparo deste drink aromático coloque em uma taça de gin a fatia de pepino e encha com gelo. Após isso, em uma coqueteleira, adicione o gin, o suco de limão e o xarope de mel com alecrim e agite bem. Coe o líquido na taça com gelo e complete com a água tônica premium, mexendo delicadamente para preservar a carbonatação. Decore com o raminho de alecrim e bom drink!

Guarnição

Raminho de alecrim

Fatia fina de pepino

Perfil de Sabor