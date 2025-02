3 receitas de saladas diferentes para experimentar neste verão 

Salada de legumes frescos em prato de cerâmica rústica. Ryzhkov | Adobe Stock | Divulgação

A cozinha é um ambiente para aqueles que gostam de explorar novas receitas e sabores. No entanto, para viver aventuras culinárias também é importante conhecer os ingredientes certos para ter uma boa alimentação. De sabores agridoces até às misturas mais inusitadas com frutas, o preparo de diferentes saladas oferece inúmeros benefícios para manter a saúde do corpo.

Então que tal aproveitar para testar alguns ingredientes diferentes e garantir uma alimentação mais leve e balanceada? Confira 3 receitas de saladas que são uma refeição completa.

Salada de rúcula e radicchio com molho de iogurte e mostarda

Ingredientes

½ maço de rúcula

½ maço de radicchio

2 colheres de sopa de azeite de oliva

1 colher de sopa de caldo de limão

2 colheres de sopa de iogurte natural

1 colher de chá de mostarda dijon

1 colher de chá de mel (opcional)

Sal e pimenta-branca moída na hora a gosto

Modo de preparo

Higienização das folhas: para começar a preparação da sua salada, separe as folhas de rúcula e radicchio, lave bem sob água corrente e deixe de molho em uma tigela com água e bactericida por 15 minutos. Retire as folhas da água sem escorrer diretamente para evitar resíduos. Enxágue e seque bem com uma centrífuga de saladas ou papel-toalha.

Preparo do molho: em um pote de vidro com tampa, misture o azeite, o caldo de limão, o iogurte, a mostarda e o mel (se usar). Tempere com sal e pimenta a gosto. Tampe o pote e chacoalhe bem até obter um molho homogêneo.

Montagem: coloque as folhas em uma travessa ou saladeira e regue com o molho antes de servir.

Por ser rica em vitaminas A e C, a rúcula auxilia na saúde da pele, ossos e olhos, assim como tem um impacto positivo para o aumento da imunidade para o bom funcionamento do organismo. O radicchio também oferece benefícios pois, além de auxiliar na saciedade, ainda ajuda na digestão.

Salada de repolho roxo agridoce com folhas verdes

Ingredientes

½ repolho roxo

½ maço de rúcula

½ maço de agrião

2 colheres de sopa de azeite

1 colher de sopa de mel

3 colheres de sopa de vinagre de maçã (mais leve e saudável)

Sal e pimenta-do-reino moída na hora a gosto

2 colheres de sopa de amêndoas laminadas (opcional, para crocância)

Modo de preparo

Asse o repolho: deixe o forno pré-aquecer a 220 ºC. Após isso, corte o repolho ao meio, descarte o miolo e fatie em tiras finas ou da forma que preferir. Transfira para uma assadeira, regue com azeite e tempere com sal e pimenta. Deixe assar entre 25 e 30 minutos, até murchar e as pontas ficarem douradas.

Prepare a salada: em uma tigela, misture o mel e o vinagre de maçã. Adicione o repolho assado ainda quente e misture bem. Acrescente a rúcula e o agrião e misture delicadamente. Se desejar, finalize com as amêndoas laminadas.

Considerado um ingrediente essencial para vários países, o repolho é um alimento com inúmeros benefícios, desde o fortalecimento dos ossos, até a melhora da saúde do coração e o auxílio da digestão.

Salada de Tilápia com molho de maracujá

Ingredientes

1 filé de tilápia cozido no vapor ou assado (desfiado)

1 xícara de folhas verdes (alface-americana, rúcula e agrião)

½ manga cortada em cubos

½ pepino cortado em rodelas finas

8 tomatinhos cereja cortados ao meio

1 punhado de castanhas-do-pará picadas

1 punhado de nozes picadas

1 colher de sopa de sementes de girassol (opcional)

Molho cítrico de maracujá

Polpa de 1 maracujá (com as sementes)

Suco de ½ laranja

1 colher de sopa de azeite de oliva

1 colher de chá de mel

1 pitada de sal

1 colher de chá de gengibre ralado (opcional, para um toque extra de frescor)

Modo de preparo

Prepare o peixe: para iniciar o preparo do peixe, você pode escolher entre o preparo assado ou feito ao vapor. Se optar pelo vapor, uma sugestão é adicionar pimenta e limão para um maior sabor; caso opte pelo assado adicione um fio de azeite antes de ir ao forno. Depois de pronto, deixe esfriar um pouco e desfie em pedaços médios.

Passo a passo para o molho: os molhos dão um toque especial as saladas, por isso, a dica é se aventurar na escolha dos ingredientes. Para este molho, o maracujá será utilizado para trazer mais sabor! Comece separando uma tigela pequena, misture a polpa do maracujá com o suco de laranja, o azeite e o mel. Acrescente o gengibre ralado, se quiser, e uma pitada de sal. Misture bem e reserve.

Monte a salada: em uma tigela ou prato grande, distribua as folhas verdes. Acrescente o pepino, os tomatinhos e a manga. Adicione a tilápia desfiada e salpique as castanhas, nozes e sementes de girassol.