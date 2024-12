Opções de roupas e acessórios para o seu pet entrar no clima natalino são o que não faltam para abraçar o espírito natalino. LIGHTFIELD STUDIOS | Adobe Stock | Divulgação

O clima mágico do Natal está no ar! As ruas estão enfeitadas, os filmes nostálgicos já estão nas telinhas e as músicas natalinas tocam em diferentes lugares. Estudiosos, inclusive, afirmam que a data é capaz de afetar áreas específicas do cérebro associadas à espiritualidade e ao compartilhamento de emoções.

Pesquisadores da Universidade de Copenhagen, indicam que pessoas acostumadas a celebrar o Natal, ao verem imagens referente à época, apresentam um resultado maior em regiões ligadas à empatia e à espiritualidade. Então que tal abraçar o espírito natalino e criar a sua própria atmosfera natalina?

1. Assista a filmes clássicos natalinos

Enquanto para alguns a época represente a renovação e a esperança, para outros significa a possibilidade de reunir a família, se reconciliar com entes queridos e até reviver sentimentos de nostalgia. Essa sensação é tema dos filmes, onde os personagens descobrem o amor, curam feridas do passado e realizam os seus sonhos. Ou seja, a receita do bolo perfeita para causar a emoção e a empatia entre o público.



Para te ajudar com algumas sugestões, confira 6 dicas para assistir que estão disponíveis no Prime Video:

O amor não tira férias

Mensagem para você

O Natal do pequeno Batman

Genie

A Batalha de Natal

Um Natal muito, muito louco

2. Invista na decoração

Criar memórias em família também significa desfrutar de um ambiente que estimula a criatividade, reforça o espírito natalino e incentiva rituais e brincadeiras entre amigos e familiares. Um jeito de fazer isso é tornando o seu lar mais aconchegante com itens temáticos como arranjo de flores, luzes pisca-pisca, almofadas e enfeites que remetam ao tema.

Confira alguns itens para deixar o seu lar mais encantador:

3. Monte uma playlist temática

As músicas natalinas costumam dividir opiniões entre os que as amam ou as odeiam. No campo da musicoterapia, estudos indicam que o gênero é usado para reduzir o estresse e melhorar a regulação emocional. Atividades como a criação de playlists personalizadas ou a participação em sessões de canto coletivo ajudam a promover um estado de relaxamento e bem-estar, criando uma atmosfera positiva que é ideal para o espírito do Natal.

Dito isto, de All I Want for Christmas Is You da cantora Mariah Carey até Então é Natal da brasileira Simone, o que não faltam são opções para quem quer entrar no clima de Natal. Aproveite para preparar a sua ceia ou receber seus convidados com os hits que mais te marcaram.

4. Fantasie o seu pet

Seu pet também merece fazer parte da celebração natalina! Vestir os animais com fantasias temáticas é uma maneira divertida de envolvê-los no clima de Natal. Desde roupinhas vermelhas e verdes, inspiradas no Papai Noel até acessórios como gravatas, laços e gorros, há opções seguras e confortáveis para todos os tamanhos e gostos.

Ao escolher a roupinha, lembre-se de priorizar o conforto do animal, optando por tecidos leves e evitando peças que possam causar incômodo.

Confira algumas ideias de fantasias natalinas para pets:

5. Crie ou relembre tradições familiares

O Natal é uma excelente oportunidade para reviver memórias afetivas e criar novas tradições que serão passadas de geração para geração. Você pode resgatar rituais que faziam parte de sua infância, como a troca de cartões escritos à mão, a montagem da árvore em família ou até mesmo a leitura de um conto natalino antes da ceia.

Se sua família não tem uma tradição específica, que tal criar uma? Pode ser algo simples, como preparar juntos uma receita especial, fazer um passeio para ver as luzes de Natal da cidade ou até começar um "livro da família" para registrar os momentos especiais dessa época.

6. Mergulhe em tradições de outros países

Trazer elementos de culturas diferentes para sua celebração é uma forma encantadora de enriquecer a experiência natalina. Aqui estão três ideias:

Noruega: O costume de esconder vassouras para afastar maus espíritos é curioso e divertido. Adapte a ideia escondendo pequenos presentes ou mensagens pela casa para que os convidados os encontrem durante a noite;

O costume de esconder vassouras para afastar maus espíritos é curioso e divertido. Adapte a ideia escondendo pequenos presentes ou mensagens pela casa para que os convidados os encontrem durante a noite; Alemanha: A tradição dos mercados de Natal é uma das mais populares. Reproduza isso em casa organizando uma pequena feira com doces, artesanato e bebidas típicas como chocolate quente ou vinho quente;

A tradição dos é uma das mais populares. Reproduza isso em casa organizando uma pequena feira com doces, artesanato e bebidas típicas como chocolate quente ou vinho quente; Filipinas: A Parol, uma lanterna em forma de estrela, simboliza esperança e luz. Crie a sua própria lanterna em casa com materiais recicláveis para decorar e iluminar sua festa.

7. Mande bilhetes a pessoas queridas

No final do ano, refletir sobre os momentos vividos é uma forma poderosa de entrar no clima natalino. Separe um momento tranquilo para escrever cartas às pessoas que marcaram o seu ano. Pode ser algo simples, como um bilhete para um amigo, um agradecimento especial a um colega de trabalho ou até mesmo uma mensagem para um ente querido que está longe.

Essas cartas podem ser entregues pessoalmente ou deixadas como parte da decoração natalina, criando uma experiência repleta de emoção e significado para quem as receber.

8. Faça um diário de reflexões natalinas

Dedique um caderno ou bloco de notas para registrar pensamentos e sentimentos durante o período natalino. Escreva sobre momentos que trouxeram alegria ao longo do ano, metas para o próximo ou memórias especiais de natais passados. Você também pode incluir frases de agradecimento ou listas de coisas que te fazem feliz. Esse diário se tornará uma lembrança única e cheia de significado.