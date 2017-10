Eduardo Liotti / Divulgação

Design no ápice

A arquiteta Daniela Giffoni se declara uma estudiosa do design escandinavo, daquelas que passam horas analisando imagens. Da arquitetura estrutural, ela analisou formas como este mix de parede, teto, banco e mesa – desenhados no computador e aperfeiçoados por meio da marcenaria sob medida executada pela Collet.

– Um trabalho complementou o outro – ressalta Daniela.

O volume em ripas de MDF cru é um dos pontos preferidos para fotos em redes sociais na Mostra Elite Design, aberta até o dia 30 de novembro no Clube de Regatas Guaíba – Porto Alegre. No outro lado do projeto (foto abaixo), batizado de Lounge do Espumante, há um recanto funcional, com bancada de granito Via Láctea com acabamento chanfrado. Quem quiser degustar a bebida (armazenada em uma estrutura da La Cava) tem ainda a opção de mesas e cadeiras.

Eduardo Liotti / Divulgação





Bancada estratégica

A parede que separava o dormitório de serviço que não seria utilizado foi retirada e deu espaço a um balcão multiuso. Com a altura de uma mesa normal, a bancada em granito preto São Gabriel é usada como bar, mesa de refeições rápidas e até como office – as cadeiras da loja Contemporânea são giratórias e também servem de apoio ao estar. Com aproximadamente 2,5m de extensão, o recanto tem também uma marcenaria de apoio, com portas de espelho fumê nos aéreos e em laca cinza-clara. Do setor em que ficava o banheiro de serviço foi possível usar um ponto hidráulico e dispor uma torneira.

Eduardo Liotti / Divulgação

O espaço onde hoje há um estiloso baú é reservado para uma futura adega climatizada. O pretinho básico também chama a atenção na sequência do living, como visto no tapete e no volume da lareira ecológica, em mármore Nero Marquina (foto acima). O projeto é criação das arquitetas Daniela Giffoni, Julia Maciel e Mireille Sanson.

Eduardo Liotti / Divulgação