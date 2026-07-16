A eSprinter 420 Furgão Vidrado amplia as versões da van Mercedes-Benz. Com conforto, tecnologia e sustentabilidade, a nova versão elétrica leva até 16 ocupantes. A Mercedes-Benz eSprinter 420 Furgão Vidrado tem preço a partir de R$ 306.370.
Projetada para aplicações que exigem agilidade, conforto e eficiência operacional, a nova versão amplia as possibilidades de utilização da linha eSprinter.
Ambiente urbano
A dirigibilidade confortável em ambientes urbanos, o que facilita manobras e deslocamentos em vias congestionadas é destacada pela Mercedes-Benz.
Com entre eixos de 3,665 metros, o modelo foi desenvolvido para atender o transporte urbano de passageiros.
Propulsão elétrica
O furgão vidrado conta com câmera de ré e diâmetro de giro de 13,4 metros que garantem maior praticidade e segurança durante a operação.
O conjunto propulsor combina o motor elétrico síncrono de ímã permanente no eixo traseiro de 200 cv de potência e força (toque) de 41,1 kgfm de torque com a tração traseira.
Bateria e autonomia
A bateria de fosfato de ferro-lítio (LFP) 81 kWh da eSprinter permite autonomia de até 329 quilômetros no ciclo WLTP. A Mercedes-Benz não divulgou os índices do Inmetro.
A recarga pode ser feita em corrente alternada, com até 11 kW, ou em corrente contínua, em estações de até 50 kW.
O sistema de regeneração de energia auxilia na recuperação de carga durante as desacelerações, amplia a eficiência energética e reduz os custos operacionais.
Diferentes aplicações
A capacidade de carga de até 1.425 kg permite diferentes aplicações. Como parte dos benefícios da eletrificação, o veículo também contribui para a redução dos custos com combustível e manutenção preventiva e corretiva.
Conforto interno
A eSprinter 420 Furgão Vidrado conta com multimídia MBUX com tela de 10,25 polegadas, banco do motorista com regulagem de altura e aquecimento. Alerta de ponto cego e assistente de permanência em faixa estão entre os recursos de apoio à condução.
Branco sólido e prata metálica são as cores disponíveis.