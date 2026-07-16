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Versão para transporte de passageiros leva até 16 ocupantes. Mercedes-Benz / Divulgação

A eSprinter 420 Furgão Vidrado amplia as versões da van Mercedes-Benz. Com conforto, tecnologia e sustentabilidade, a nova versão elétrica leva até 16 ocupantes. A Mercedes-Benz eSprinter 420 Furgão Vidrado tem preço a partir de R$ 306.370.

Projetada para aplicações que exigem agilidade, conforto e eficiência operacional, a nova versão amplia as possibilidades de utilização da linha eSprinter.

Ambiente urbano

Versátil, foi projetada para aplicações que exigem agilidade no trânsito urbano.

A dirigibilidade confortável em ambientes urbanos, o que facilita manobras e deslocamentos em vias congestionadas é destacada pela Mercedes-Benz.

Com entre eixos de 3,665 metros, o modelo foi desenvolvido para atender o transporte urbano de passageiros.

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Propulsão elétrica

A capacidade de carga de até 1.425 kg permite diferentes aplicações.

O furgão vidrado conta com câmera de ré e diâmetro de giro de 13,4 metros que garantem maior praticidade e segurança durante a operação.

O conjunto propulsor combina o motor elétrico síncrono de ímã permanente no eixo traseiro de 200 cv de potência e força (toque) de 41,1 kgfm de torque com a tração traseira.

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Bateria e autonomia

Recarga da bateria em corrente alternada de até 11 kW ou em corrente contínua de até 50 kW.

A bateria de fosfato de ferro-lítio (LFP) 81 kWh da eSprinter permite autonomia de até 329 quilômetros no ciclo WLTP. A Mercedes-Benz não divulgou os índices do Inmetro.

A recarga pode ser feita em corrente alternada, com até 11 kW, ou em corrente contínua, em estações de até 50 kW.

O sistema de regeneração de energia auxilia na recuperação de carga durante as desacelerações, amplia a eficiência energética e reduz os custos operacionais.

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Diferentes aplicações

Furgão Vidrado complemente versões elétricas furgão e truck.

A capacidade de carga de até 1.425 kg permite diferentes aplicações. Como parte dos benefícios da eletrificação, o veículo também contribui para a redução dos custos com combustível e manutenção preventiva e corretiva.

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Conforto interno

Volante multifuncional e multimídia MBUX com tela de 10,25".

A eSprinter 420 Furgão Vidrado conta com multimídia MBUX com tela de 10,25 polegadas, banco do motorista com regulagem de altura e aquecimento. Alerta de ponto cego e assistente de permanência em faixa estão entre os recursos de apoio à condução.