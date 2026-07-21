Shows com 1.600 drones e consagrados artistas comemoram 50 anos da Fiat

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Megashow comemorará os 50 anos da Fiat no Brasil. Fiat / Divulgação

Uma apresentação com 1.600 drones contará a história dos 50 anos da Fiat no Brasil. O megashow comemorativo terá também shows de nomes destacados da música e movimentará o Mineirão, em Belo Horizonte, nesta terça-feira (21). Modelos clássicos e atuais que construíram a liderança histórica da marca no país estarão expostos na esplanada do estádio.

Os 1.600 drones contarão a trajetória da Fiat no Brasil, desde a sua chegada em 1976. Transformará momentos que marcaram gerações e símbolos de sua identidade em um espetáculo de luzes.

Atrações especiais

Fastback e da Toro Série Especial Fiat 50 Anos. Fiat / Divulgação

A festa, que combina entretenimento, conteúdo e celebração, terá apresentações de Thiaguinho, Iza e César Menotti e Fabiano. O evento do Mineirão será transmitido ao vivo pela Multishow e Globoplay e terá ainda entrevistas com executivos da marca e convidados especiais, exibição do filme comemorativo dos 50 anos da Fiat, entre outros.

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Trajetória de sucesso

Cena do filme sobre a integração da montadora mineira com o brasileiro. Fiat / Divulgação

A história de cinco décadas de ousadia, inovação e pioneirismo serão celebradas junto ao público que viu a Fiat se integrar à história do país. Construiu profunda relação com os brasileiros, compartilhou a memória de diferentes gerações e acompanhou as transformações econômicas, sociais e culturais do país.

Picape Strada, o carro mais vendido no Brasil nos últimos cinco anos.

Líder do mercado brasileiro e do carro mais vendido no pais nos últimos cinco anos, a picape Strada, a Fiat já produziu mais de 18 milhões de veículos no polo de Betim.

Pioneiros e inovadores

Filme conta os carros da Fiat e a identidade mineira nas cinco décadas.

Modelos como o 147, Uno, Mille, Palio, Strada, Toro, Pulse e Fastback trouxeram inovações, como motor a etanol, airbag, ABS, configurações, conectividade e versões híbridas leves.

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Serviço

Pulse e Fastback versões híbrido leve 12V (MHEV).

Fiat Festival 50 anos

Data - 21 de julho, a partir das 18h.

Local - Estádio do Mineirão, Belo Horizonte (MG).

Atrações - Maior show de drones da América do Sul, Thiaguinho, Iza, César Menotti e Fabiano.