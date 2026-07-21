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Shows com 1.600 drones e consagrados artistas comemoram 50 anos da Fiat

Evento com nomes destacados da música movimentará o Mineirão, em Belo Horizonte, nesta terça-feira (21)

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Gilberto Leal

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