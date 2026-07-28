Sahara 2027 atualizada para dominar as ruas, estradas e trilhas

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As três versões da trail Honda trazem aperfeiçoamentos na linha 2027. Honda / Divulgação

A Honda Sahara 2027 traz aperfeiçoamentos nas três versões para para dominar as ruas, as estradas e as trilhas. Com a atualização, a praticidade da Standard, a esportividade da Rally e a vocação de viajante da Adventure avançam na pilotagem, conforto e segurança.



Com a chegada nas concessionárias em agosto, a Honda XRE300 Sahara 2027 tem preços sugeridos de R$ 31.855, na versão Standard, R$ 32.555, na Rally e R$ 33.660, na Adventure, base São Paulo sem frente nem seguro.

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Segurança atualizada

Versátil, o sistemas FlexOne permite o uso de etanol ou gasolina.

Versátil, robusta e econômica, a XRE300 Sahara 2027 conta com os sistemas FlexOne, que permite o uso de etanol ou gasolina e de frenagem ABS. A ciclística derivada da CRF250F, traz o quadro digital LCD, porta USB-C, sistema ESS (Emergency Stop Signal) e iluminação full-LED.

Sistema que limita a perda de aderência da roda traseira nas acelerações em pisos escorregadios é a principal novidade.

O controle que limita a perda de aderência da roda traseira nas acelerações em pisos escorregadios (Honda Selectable Torque Control) é o principal aperfeiçoamento da Sahara 2027.

Suspensões dianteira e traseira foram aperfeiçoadas com o uso de alumínio forjado.

A ciclística preserva o chassi de tubos de aço tipo semi berço duplo e a suspensão dianteira que adotou mesa de alumínio forjado, mais leves. Material também usado no sistema de links que liga o mono amortecedor à balança de suspensão traseira.

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Mais visibilidade

Grupo óptico com farol, sinalizadores e luzes de posição full LED.

No conjunto óptico full-LED, os sinalizadores de direção dianteiros agora permanecem acesos e com o farol e as luzes de posição aumentam a visibilidade.

Chip na chave libera a trava do guidão e a partida no motor.

O sistema ESS (Emergency Stop Signal), que ativa automaticamente as luzes dos pisca-piscas dianteiros e traseiros em frenagens bruscas, permanece nas XRE300 Sahara 2027.



O novo HISS (Honda Ignition Security System) funciona com um chip na chave original para liberar a trava de guidão e dar a partida no motor.

A visibilidade do quadro de instrumentos melhorou com a redução de reflexos.

A visibilidade do quadro de instrumentos digital LCD blackout melhorou e facilita a leitura mesmo sob luz forte. A resina aplicada entre a tela e o vidro protetor eliminou a presença de ar, o que também reduz os reflexos.

O chassi da Sahara foi superdimensionado para uso extremo na estrada e em qualquer terreno.

Hodômetro total, trip A e trip B, indicador de marchas, velocímetro digital, conta-giros com escala circular, relógio, indicador de nível do combustível e computador de bordo (consumo médio, instantâneo e autonomia restante) e uma tomada USB-C completam o quadro.

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Design e propulsão

O para-brisa maior, os protetores tubulares de aço maiores na frente e laterais da carenagem personalizam a Adventure.

O visual da Sahara manteve o design inspirado nas motocicletas de maior cilindrada Honda. O para-brisa maior, os protetores tubulares de aço maiores na fronte e laterais da carenagem identifica, a topo de linha Adventure.



Motor flex gera de 24,8 cv de potência (gasolina) até 25,2 cv com etanol.

O conjunto propulsor permaneceu inalterado. O motor monocilíndrico de 293,5 cm³, arrefecido a ar, gera 24,8 cv de potência e força (torque) de 2,7 kgfm com gasolina a 25,2 cv e 2,74 kgfm com etanol e atua com o câmbio de seis velocidades.

Alumínio forjado

Pneus Metzeler Karoo Street desenvolvidos especialmente para a Sahara.

O chassi deriva da fora de estrada CRF 250F. Em tubos de aço com arquitetura tipo semi berço duplo, foi superdimensionado para exigências extremas foram na estrada e em qualquer terreno.

A suspensão dianteira usa garfo telescópico de 41 milímetros e 245 mm de curso fixada por mesas de alumínio forjado. A roda de aro de alumínio de 21 polegadas e pneu 90/90 pneus Metzeler Karoo Street desenvolvidos especificamente para a Sahara.

A suspensão foi aperfeiçoada na Sahara 2027.

O monoamortecedor traseiro com a balança em alumínio forjado tem curso de 225 mm de curso e regulagem de pré-carga da mola em sete níveis. A roda de 18 polegadas e o pneu 120/80.

Garantia e revisões

A Honda XRE 300 Sahara tem garantia de três anos sem limite de quilometragem.

A garantia das Honda XRE 300 Sahara Standard, Rally e Adventure é de três anos, sem limite de quilometragem, mais óleo Pro Honda grátis em sete revisões (a partir da 3ª revisão). O intervalo de manutenção é de seis mil quilômetros ou seis meses após a primeira revisão, que deve ocorrer com mil quilômetros ou seis meses.

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Versões e preços (*)

Com a atualização, a Sahara 2027 avança na pilotagem, no conforto e na segurança.

Honda XRE 300 Sahara

Standard (cinza perolizado) - R$ 31.855

Rally (vermelho) - R$ 32.555

Adventure (branco) - R$ 33.660