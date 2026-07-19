A S10 High Country consolida a posição da picape média Chevrolet para o trabalho e o uso familiar. Combina a força para o agronegócio com a sofisticação par o uso urbano. Os aperfeiçoamentos valorizaram o comportamento da versão topo de linha.
Rodamos 500 quilômetros pelas ruas e estradas gaúchas com a Chevrolet S10 High Country que tem preço de R$ 348.790.
Conjunto robusto
Visual robusto, interior sofisticado e eficiente conjunto propulsor, a High Country valoriza detalhes com a proposta premium de um modelo topo de linha.
Os faróis, luzes diurna e sinalizadores em LED valorizam assinatura visual. Os detalhes exclusivos cromados na grade dianteira, o santantônio integrado que estende as linhas da cabine e as rodas de liga leve de aro 18 com pneus 265/60 R18 completam as linhas dinâmicas e fortes.
A caçamba com capota marítima leva 1.060 litros e 1.044 quilos de carga útil.
Materiais premium
Acesso por aproximação e partida por botão, as telas do quadro de instrumentos e do multimídia são de oito e 11 polegadas. O MyLink é interativo com Android Auto, Apple CarPlay e aplicativos sem fio, Wi-Fi embarcado e a recarga do celular por indução. O sistema OnStar complementa a conectividade.
Direção elétrica e bancos com revestimento premium em duas cores, o do condutor tem ajustes elétricos. O ar-condicionado é automático digital.
Motor e tecnologia
O conjunto propulsor combina o motor 2.8 turbodiesel de 207 cv de potência e força (torque) de 52 kgfm de torque combinado com a transmissão automática de oito velocidades e tração 4x4.
Com seis airbags, a S10 High Country conta com recursos de apoio à condução como sensores de estacionamento dianteiro e traseiro e de chuva, alerta de colisão frontal, assistentes de frenagem, ativo de permanência em faixa com correção de direção, entre outros.
Consumo Inmetro e teste
O consumo de combustível da S10 High Country pelo Inmetro é de 8,8 km/l no trânsito urbano e 11,9 km/l no rodoviário.
Nossas médias durante o teste ficaram entre 6,9 km/l a 10,1 km/l na cidade. Na estrada, variaram de 10,9 km/l a 16,1 km/l, na velocidade constante de 80 km/h, e de 10,1 km/l a 14,9 km/l, a 110 km/h.
Nas ruas e estradas
O S10 High Country rodou tranquila nas ruas e estradas gaúchas. Na cidade, apesar dos 5,40 metros de comprimento, a direção elétrica macia, a câmera de ré e os sensores dianteiro e traseiro facilitaram o estacionamento, mesmo em vagas apertadas.
O porte robusto abriu caminho nas ruas e o conjunto propulsor garantiu ultrapassagens seguras. A troca de marchas foi silenciosa, quase imperceptível e o nível de ruído baixo.
A nova transmissão de oito velocidades distribuiu com competência os 208 cv os 55 kgfm de força do bom motor turbo diesel 2.8 recalibrado. Sobrou potência e força.
Comportamento dinâmico
A suspensão bem calibrada absorveu as irregularidades do solo como os buracos, quebra molas e as costelas de vaca na terra batida. Sem comprometer o conforto dos ocupantes reverberou no paralelepípedo.
Nos trechos sinuosos e nos limites de velocidade da BR/101 e da Estrada do Mar, apesar da altura mais elevada do solo e a caçamba vazia, a rolagem da picape foi mínima e, quando preciso, os recursos eletrônicos auxiliaram a condução.
Conclusão
O interior sofisticado, a tecnologia de apoio à condução e o desempenho do conjunto propulsor garantiram a S10 High Country comportamento adequado ao uso no lazer e trabalho.
Com as atualizações, a versão topo de linha da picape média Chevrolet avançou no conforto, na conectividade e no rodar nas ruas e estradas.
Versátil, no conjunto, a High Country equilibra a robustez, o conforto e a força. Bem equipada, valoriza a configuração de uma opção topo de linha.
Como sempre, na decisão de compra, é importante avaliar a relação custo-benefício da High Country e o uso com as demais opções do S10 e concorrentes do seu segmento topo de linha como a Ford Ranger e a Toyota Hilux.