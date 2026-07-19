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Picape S10 High Country combina força para o trabalho e conforto no uso familiar. GILBERTO LEAL

A S10 High Country consolida a posição da picape média Chevrolet para o trabalho e o uso familiar. Combina a força para o agronegócio com a sofisticação par o uso urbano. Os aperfeiçoamentos valorizaram o comportamento da versão topo de linha.

Rodamos 500 quilômetros pelas ruas e estradas gaúchas com a Chevrolet S10 High Country que tem preço de R$ 348.790.

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Conjunto robusto

Aperfeiçoamentos valorizaram o comportamento da versão topo de linha da S10.

Visual robusto, interior sofisticado e eficiente conjunto propulsor, a High Country valoriza detalhes com a proposta premium de um modelo topo de linha.

Visual com conjunto óptico em LED e detalhes exclusivos cromados.

Os faróis, luzes diurna e sinalizadores em LED valorizam assinatura visual. Os detalhes exclusivos cromados na grade dianteira, o santantônio integrado que estende as linhas da cabine e as rodas de liga leve de aro 18 com pneus 265/60 R18 completam as linhas dinâmicas e fortes.

Lanternas em LED, para-choque cromado e capota marítima.

A caçamba com capota marítima leva 1.060 litros e 1.044 quilos de carga útil.

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Materiais premium

Bem completo, sofisticado interior com acabamento premium.

Acesso por aproximação e partida por botão, as telas do quadro de instrumentos e do multimídia são de oito e 11 polegadas. O MyLink é interativo com Android Auto, Apple CarPlay e aplicativos sem fio, Wi-Fi embarcado e a recarga do celular por indução. O sistema OnStar complementa a conectividade.

Direção elétrica e bancos com revestimento premium em duas cores, o do condutor tem ajustes elétricos. O ar-condicionado é automático digital.

Motor e tecnologia

Rack no teto, rodas de liga leve de aro 18 e pneus 265/60 R18.

O conjunto propulsor combina o motor 2.8 turbodiesel de 207 cv de potência e força (torque) de 52 kgfm de torque combinado com a transmissão automática de oito velocidades e tração 4x4.

Com seis airbags, a S10 High Country conta com recursos de apoio à condução como sensores de estacionamento dianteiro e traseiro e de chuva, alerta de colisão frontal, assistentes de frenagem, ativo de permanência em faixa com correção de direção, entre outros.

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Consumo Inmetro e teste

Consumo depende muito da condução e do fluxo de trânsito.

O consumo de combustível da S10 High Country pelo Inmetro é de 8,8 km/l no trânsito urbano e 11,9 km/l no rodoviário.

Nossas médias durante o teste ficaram entre 6,9 km/l a 10,1 km/l na cidade. Na estrada, variaram de 10,9 km/l a 16,1 km/l, na velocidade constante de 80 km/h, e de 10,1 km/l a 14,9 km/l, a 110 km/h.

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Nas ruas e estradas

Comportamento seguro na estrada com apoio dos recursos eletrônicos

O S10 High Country rodou tranquila nas ruas e estradas gaúchas. Na cidade, apesar dos 5,40 metros de comprimento, a direção elétrica macia, a câmera de ré e os sensores dianteiro e traseiro facilitaram o estacionamento, mesmo em vagas apertadas.

O porte robusto abriu caminho nas ruas e o conjunto propulsor garantiu ultrapassagens seguras. A troca de marchas foi silenciosa, quase imperceptível e o nível de ruído baixo.

Retomadas rápidas de velocidade e ultrapassagens seguras.

A nova transmissão de oito velocidades distribuiu com competência os 208 cv os 55 kgfm de força do bom motor turbo diesel 2.8 recalibrado. Sobrou potência e força.

Comportamento dinâmico

Bem calibrada, a suspensão garantiu conforto sem comprometer a estabilidade.

A suspensão bem calibrada absorveu as irregularidades do solo como os buracos, quebra molas e as costelas de vaca na terra batida. Sem comprometer o conforto dos ocupantes reverberou no paralelepípedo.

MyLink com tela de 11", Wi-Fi embarcado e sistema OnStar,

Nos trechos sinuosos e nos limites de velocidade da BR/101 e da Estrada do Mar, apesar da altura mais elevada do solo e a caçamba vazia, a rolagem da picape foi mínima e, quando preciso, os recursos eletrônicos auxiliaram a condução.

Conclusão

S10 High Country garante comportamento adequado ao uso no lazer e trabalho.

O interior sofisticado, a tecnologia de apoio à condução e o desempenho do conjunto propulsor garantiram a S10 High Country comportamento adequado ao uso no lazer e trabalho.

Com as atualizações, a versão topo de linha da picape média Chevrolet avançou no conforto, na conectividade e no rodar nas ruas e estradas.

Capota marítima, lanternas em LED a degrau no para-choque.

Versátil, no conjunto, a High Country equilibra a robustez, o conforto e a força. Bem equipada, valoriza a configuração de uma opção topo de linha.

Interior premium, bom conjunto propulsor e recursos de apoio à condução.