Produção, venda e exportação de motos crescem no semestre

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Semestre fecha com bom desempenho do segmento de motocicletas. BMW / Divulgação

A produção, venda e exportação de motocicletas crescem no semestre. O volume acumulado produzido foi o melhor dos últimos 15 anos e a venda a maior na história do setor.

O menor número de dias uteis e as férias coletivas programadas pelos fabricantes comprometerem o desempenho de junho, negativo nos três segmentos do setor de duas rodas.

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Montagem acelerada

Volume produzido no semestre foi o melhor dos últimos 15 anos. Honda / Divulgação

As 1.063.397 motocicletas produzidas no primeiro semestre pelas montadoras instaladas no Polo Industrial de Manaus (PIM) representaram o crescimento de 6,3% em relação ao mesmo período de 2025. Pelos dados da Abraciclo, a entidade dos fabricantes, foi o melhor resultado para os seis primeiros meses do ano desde 2011.

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Semestre positivo

Motocicletas de baixa capacidade cúbica lideram a produção e venda. Honda / Divulgação

O desempenho do semestre confirma o momento positivo da indústria de motocicletas, destaca o presidente da Abraciclo, Marcos Bento. O aumento da produção acompanha a expansão da demanda no mercado interno.

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Em junho, saíram das linhas de montagem 130.875 unidades, retração de 29,9% sobre maio e de 15,1% em relação ao mesmo mês do ano passado.

O resultado do mês já esperado, conforme Bento, devido as férias coletivas dos fabricantes, período também utilizado para manutenção das linhas e aperfeiçoamento dos processos industriais.

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Principais categorias

Procura por motocicletas avança pelo crescimento dos serviços de entrega, mobilidade urbana e alternativa de transporte. Honda / Divulgação

O uso da moto como meio de transporte diário continua em alta puxado por aplicações profissionais, como entregas e serviços. Os modelos de baixa e média cilindrada concentraram a produção e venda.

A produção de motos urbanas liderou a preferência no semestre. Honda / Divulgação

A Street liderou a produção no semestre. As 543.638 unidades que saíram das linhas de montagem representam 51,1% do volume total fabricado e crescimento de 6,1% na comparação com igual período de 2025.

A Trail, segundo mais produzida, teve 212,6 mil unidades, 21.1% da produção e crescimento de 0,8%. Foi seguida pela motoneta com 136,7 mil unidades 12,9% de participação e 0,1% de crescimento.

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Melhor desempenho

Motos de alta cilindrada têm maior crescimento percentual no semestre. GILBERTO LEAL

As motocicletas de alta cilindrada apresentaram o maior crescimento porcentual no primeiro semestre. As 32.285 unidades saltaram 37,2% sobre o mesmo período do ano passado e 3% do volume total fabricado.

Os modelos de baixa cilindrada lideraram o ranking com 831.213 unidades, 78,2% do volume total e crescimento de 5,5%. Foram seguidas pelas motocicletas de média cilindrada, com 199.899 unidades, 18,8% de participação e crescimento de 5,6%.

As posições foram mantidas no ranking de junho: baixa cilindrada com 77,1% da produção, média cilindrada com 19,3% e alta cilindrada com 3,6%).

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Recorde doméstico

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O licenciamento de motocicletas fechou o semestre com o volume recorde de 1.174.344 unidades, mais 14.1% sobre o mesmo período de 2025.

Os 194.249 emplacamentos de junho caíram 1,8% sobre maio e cresceram 8,3% na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Com 21 dias úteis, a média diária de venda em junho foi de 9.250 unidades.

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Venda externa

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As 24.084 motos embarcadas no semestre saltaram 29,4% sobre o mesmo período do ano passado. Em junho, foram 4.990 unidades, mais 19,7% na comparação com maio e salto de 62,8% em relação aos primeiros seis meses de 2025.

O polo de duas rodas em Manaus atingiu no primeiro semestre a marca histórica de 40 milhões de motocicletas produzidas. Consolidou sua posição de um dos principais polos mundiais e de o maior fora do eixo asiático.