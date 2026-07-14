Produção, venda e exportação de motos crescem no semestre

A produção, venda e exportação de motocicletas crescem no semestre. O volume acumulado produzido foi o melhor dos últimos 15 anos e a venda a maior na história do setor.
O menor número de dias uteis e as férias coletivas programadas pelos fabricantes comprometerem o desempenho de junho, negativo nos três segmentos do setor de duas rodas.
Montagem acelerada
As 1.063.397 motocicletas produzidas no primeiro semestre pelas montadoras instaladas no Polo Industrial de Manaus (PIM) representaram o crescimento de 6,3% em relação ao mesmo período de 2025. Pelos dados da Abraciclo, a entidade dos fabricantes, foi o melhor resultado para os seis primeiros meses do ano desde 2011.
Semestre positivo
O desempenho do semestre confirma o momento positivo da indústria de motocicletas, destaca o presidente da Abraciclo, Marcos Bento. O aumento da produção acompanha a expansão da demanda no mercado interno.
Em junho, saíram das linhas de montagem 130.875 unidades, retração de 29,9% sobre maio e de 15,1% em relação ao mesmo mês do ano passado.
O resultado do mês já esperado, conforme Bento, devido as férias coletivas dos fabricantes, período também utilizado para manutenção das linhas e aperfeiçoamento dos processos industriais.
Principais categorias
O uso da moto como meio de transporte diário continua em alta puxado por aplicações profissionais, como entregas e serviços. Os modelos de baixa e média cilindrada concentraram a produção e venda.
A Street liderou a produção no semestre. As 543.638 unidades que saíram das linhas de montagem representam 51,1% do volume total fabricado e crescimento de 6,1% na comparação com igual período de 2025.
A Trail, segundo mais produzida, teve 212,6 mil unidades, 21.1% da produção e crescimento de 0,8%. Foi seguida pela motoneta com 136,7 mil unidades 12,9% de participação e 0,1% de crescimento.
Melhor desempenho
As motocicletas de alta cilindrada apresentaram o maior crescimento porcentual no primeiro semestre. As 32.285 unidades saltaram 37,2% sobre o mesmo período do ano passado e 3% do volume total fabricado.
Os modelos de baixa cilindrada lideraram o ranking com 831.213 unidades, 78,2% do volume total e crescimento de 5,5%. Foram seguidas pelas motocicletas de média cilindrada, com 199.899 unidades, 18,8% de participação e crescimento de 5,6%.
As posições foram mantidas no ranking de junho: baixa cilindrada com 77,1% da produção, média cilindrada com 19,3% e alta cilindrada com 3,6%).
Recorde doméstico
O licenciamento de motocicletas fechou o semestre com o volume recorde de 1.174.344 unidades, mais 14.1% sobre o mesmo período de 2025.
Os 194.249 emplacamentos de junho caíram 1,8% sobre maio e cresceram 8,3% na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Com 21 dias úteis, a média diária de venda em junho foi de 9.250 unidades.
Venda externa
As 24.084 motos embarcadas no semestre saltaram 29,4% sobre o mesmo período do ano passado. Em junho, foram 4.990 unidades, mais 19,7% na comparação com maio e salto de 62,8% em relação aos primeiros seis meses de 2025.
O polo de duas rodas em Manaus atingiu no primeiro semestre a marca histórica de 40 milhões de motocicletas produzidas. Consolidou sua posição de um dos principais polos mundiais e de o maior fora do eixo asiático.
As principais fabricantes mundiais têm plantas na capital do Amazonas. O polo é reconhecido por sua tecnologia, inovação e segurança. O complexo alia alta capacidade produtiva, verticalização e competitividade e destaca-se pelo respeito ao meio ambiente, com práticas de ESG implantadas em todas as etapas de produção.