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Produção e venda de veículos crescem e exportação cai no primeiro semestre de 2026

Anfavea revisa projeções de produção e venda poderá ser a melhor após 12 anos

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Gilberto Leal

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