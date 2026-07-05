Picapes evoluem no conforto, desempenho e tecnologia

Tradicionais nos Estados Unidos, onde a Ford F-150 é o veículo mais vendido por quase meio século, no Brasil, as picapes ajudaram desbravar o interior, encurtaram distâncias e conquistaram as cidades. Robustas, avançaram no conforto, no espaço e na tecnologia.
As picapes acompanharam a evolução da indústria automobilística norte-americana. Substituíram a tração animal nas fazendas na década de 1910 e com o tempo avançaram do rústico meio de trabalho no campo para o símbolo de status e o veículo preferido no país.
Modelos diversificados
No Brasil, não foi diferente. Com o desenvolvimento da indústria automobilística nacional, as picapes grandes norte-americana dos anos 60 abriram espaço para os modelos leves derivadas nos carros de passeio dos 70 e 80.
As picapes evoluíram no espaço, no conforto, na sofisticação de uma cabine dupla. Com a versatilidade e o desempenho de um utilitário esportivo conquistaram a cidade.
Nos últimos seis anos, o carro mais vendido é uma picape compacta, a Fiat Strada. Lançada no final dos 90, sua trajetória é marcada por inovações e pioneirismos como as cabines estendida e dupla e atender com a mesma eficiência o trabalho e o lazer ao rodar no campo e na cidade.
Como utilitários esportivos
As picapes médias rodam nas ruas e estradas ao lado dos carros de passeio e utilitários esportivos com a mesma conectividade e recursos de apoio à condução segura.
Os conjuntos propulsores compensam o peso em torno das duas toneladas e garantem o desempenho adequado para acompanhar os fluxos urbano e rodoviário.
Evolução constante
Arquitetura, conjuntos propulsores, sistemas de direção, suspensão e freios acompanham a evolução com avançada tecnologia de conectividade e recursos de apoio à condução e à segurança.
Os pneus também evoluíram para suportarem a força dos motores e a velocidade mais elevadas com conforto e segurança dos ocupantes.
Pneus avançados
Os fabricantes de pneus desenvolveram novos desenhos de banda de rodagem, compostos químicos inovadores e estruturas internas mais reforçadas para garantir a transmissão da potência ao pavimento de maneira segura e eficiente.
Para atender essa transformação, a Pirelli, um dos principais fabricantes de pneus para picapes no país, criou a linha Scorpion, projetada para atender a versatilidade exigida pelo segmento.
Os pneus deixaram de ser focados exclusivamente em robustez e capacidade de carga, explica o consultor de treinamentos e produtos da Pirelli para a América Latina, Fabio Magliano.
As picapes atuais hoje são bastante diferentes dos modelos de duas ou três décadas atrás, destaca o executivo. "Estão mais potentes, mais pesadas, mais velozes e muito mais sofisticadas e versáteis".
Segurança e durabilidade
O uso das picapes exige que os pneus entreguem tração em terrenos acidentados, estabilidade em altas velocidades, segurança em curvas acentuadas e durabilidade sob condições severas de uso.
A linha Scorpion acompanhou a evolução das picapes com modelos específicos que atendem as necessidades de cada motorista. Do uso diário na cidade à eventuais aventuras em estradas de terra e até aqueles que buscam experiências extremas fora de estrada.
Do asfalto às trilhas
Os pneus de uso misto, por exemplo, buscam o equilíbrio ideal ao reduzir ruídos em rodovias pavimentadas, ampliar o rendimento quilométrico e garantir aderência em superfícies de lama, terra, pedras e areia.
A robustez assegura que o condutor transite por vias não pavimentadas com confiança, sem abrir mão do conforto no dia a dia.
A família Scorpion, a linha mais completa para utilitários esportivos e picapes, com pneus para o uso só no asfalto, misto e até 100% fora de estrada, traz soluções como boa dirigibilidade em rodovias, mais conforto para longas distâncias e maior rendimento quilométrico, tração em pisos irregulares com a robustez para encarar trechos mais exigentes sem comprometer a segurança.