Picapes evoluem no conforto, desempenho e tecnologia

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Picapes atuais avançam no conforto, tecnologia e desempenho. GILBERTO LEAL

Tradicionais nos Estados Unidos, onde a Ford F-150 é o veículo mais vendido por quase meio século, no Brasil, as picapes ajudaram desbravar o interior, encurtaram distâncias e conquistaram as cidades. Robustas, avançaram no conforto, no espaço e na tecnologia.

As picapes acompanharam a evolução da indústria automobilística norte-americana. Substituíram a tração animal nas fazendas na década de 1910 e com o tempo avançaram do rústico meio de trabalho no campo para o símbolo de status e o veículo preferido no país.

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Modelos diversificados

Ford 150, lidera a preferência dos norte-americanos por quase 50 anos. Ford / Divulgação

No Brasil, não foi diferente. Com o desenvolvimento da indústria automobilística nacional, as picapes grandes norte-americana dos anos 60 abriram espaço para os modelos leves derivadas nos carros de passeio dos 70 e 80.

A posição elevada de dirigir, o conforto, a tecnologia e a segurança facilitam a condução das picapes. GILBERTO LEAL

As picapes evoluíram no espaço, no conforto, na sofisticação de uma cabine dupla. Com a versatilidade e o desempenho de um utilitário esportivo conquistaram a cidade.

A Fiat Strada caminha para o sexto consecutivo como o carro mais vendido no Brasil. GILBERTO LEAL

Nos últimos seis anos, o carro mais vendido é uma picape compacta, a Fiat Strada. Lançada no final dos 90, sua trajetória é marcada por inovações e pioneirismos como as cabines estendida e dupla e atender com a mesma eficiência o trabalho e o lazer ao rodar no campo e na cidade.

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Como utilitários esportivos

Versáteis, as picapes estão entre os veículos com maior crescimento no mercado brasileiro. GILBERTO LEAL

As picapes médias rodam nas ruas e estradas ao lado dos carros de passeio e utilitários esportivos com a mesma conectividade e recursos de apoio à condução segura.

Os conjuntos propulsores compensam o peso em torno das duas toneladas e garantem o desempenho adequado para acompanhar os fluxos urbano e rodoviário.

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Evolução constante

As picapes médias rodam nas ruas e estradas com o comportamento dos carros de passeio. GILBERTO LEAL

Arquitetura, conjuntos propulsores, sistemas de direção, suspensão e freios acompanham a evolução com avançada tecnologia de conectividade e recursos de apoio à condução e à segurança.

Os pneus também evoluíram para suportarem a força dos motores e a velocidade mais elevadas com conforto e segurança dos ocupantes.

Pneus avançados

Os pneus acompanharam a evolução das picapes para suportarem a força dos motores e a velocidade mais elevadas. GILBERTO LEAL

Os fabricantes de pneus desenvolveram novos desenhos de banda de rodagem, compostos químicos inovadores e estruturas internas mais reforçadas para garantir a transmissão da potência ao pavimento de maneira segura e eficiente.

Os fabricantes de pneus desenvolveram modelos especificos para cada tipo de picape. Pirelli / Divulgação

Para atender essa transformação, a Pirelli, um dos principais fabricantes de pneus para picapes no país, criou a linha Scorpion, projetada para atender a versatilidade exigida pelo segmento.

Os pneus deixaram de ser focados exclusivamente em robustez e capacidade de carga, explica o consultor de treinamentos e produtos da Pirelli para a América Latina, Fabio Magliano.

As picapes atuais hoje são bastante diferentes dos modelos de duas ou três décadas atrás, destaca o executivo. "Estão mais potentes, mais pesadas, mais velozes e muito mais sofisticadas e versáteis".

Segurança e durabilidade

Os pneus de uso misto facilitam a rodagem do asfalto aos terrenos irregulares. GILBERTO LEAL

O uso das picapes exige que os pneus entreguem tração em terrenos acidentados, estabilidade em altas velocidades, segurança em curvas acentuadas e durabilidade sob condições severas de uso.

A Pirelli desenvolveu a linha Scorpion para os diversos tipos de uso da picape. Pirelli / Divulgação

A linha Scorpion acompanhou a evolução das picapes com modelos específicos que atendem as necessidades de cada motorista. Do uso diário na cidade à eventuais aventuras em estradas de terra e até aqueles que buscam experiências extremas fora de estrada.

Do asfalto às trilhas

A linha Scorpion conta com modelos específicos que atendem as necessidades de cada motorista. Pirelli / Divulgação

Os pneus de uso misto, por exemplo, buscam o equilíbrio ideal ao reduzir ruídos em rodovias pavimentadas, ampliar o rendimento quilométrico e garantir aderência em superfícies de lama, terra, pedras e areia.

A tração na areia da beira da praia, lama, terra e pedras é garantida pelos pneus de uso misto. GILBERTO LEAL

A robustez assegura que o condutor transite por vias não pavimentadas com confiança, sem abrir mão do conforto no dia a dia.

As picapes cada vez mais atendem o trabalho e o lazer como viagens nos finais de semana. GILBERTO LEAL