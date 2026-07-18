O MG4 Urban elétrico chega ao Brasil em três versões. Com autonomia de até 358 km pelo Inmetro na opção mais potente, o hatch da marca britânica integrante do grupo chinês SAIC traz avançada tecnologia, recursos eletrônicos de apoio à condução e garantia de até oito anos para a bateria.
Comfort 43 kWh, Luxury 43 kWh e Luxury 54 kWh são as três configurações do MG4 Urban que chegam com preços a partir de R$ 129.990, R$ 139.990 e R$ 149.990.
Conjunto propulsor
Com 4,395 metros de comprimento, 1,842 m de largura e 1,549 m de altura, a distancia entre eixos é de 2,750 m. O porta-malas leva até 577 litros sendo 98 litros no assoalho.
As três versões compartilham o conjunto propulsor, o motor elétrico de 163 cv de potência e força (torque) de 25,5 kgfm combinado com a transmissão de velocidade única e tração dianteira.
Duas baterias
As baterias são de 43 kWh nas versões de entrada e intermediária e de 54 kWh na topo de linha. Pelo Inmetro, a autonomia é de 299 km com menor e de 358 km na de 54 kWh.
A recarga rápida DC com potência máxima de 82 kW (na 43 kWh) e 87 kW (na 54 kWh) de 10% a 80% da bateria de 28 a 30 minutos dependendo da capacidade da bateria e do ambiente de carregamento.
Interior e conectividade
A central multimídia de 12,8 polegadas interativa com Google Android Auto e Apple CarPlay sem fio e navegação integrada é compartilhada pelas três versões.
Direção elétrica e modo de condução One-Pedal, a suspensão dianteira é independente tipo McPherson e traseira com barra de torção.
Condução segura
Com sete airbags - frontais duplos, laterais de tórax, cortina e central - os recursos de apoio à condução e a segurança incluem freios ABS com distribuição eletrônica de frenagem, assistentes de freio de emergência e de partida em rampa e controle eletrônico de estabilidade. Também recursos de segurança ativa como alertas de colisão frontal, alerta de colisão traseira e monitoramento de ponto cego, entre outros.
Versões e preços
MG4 Urban
Comfort 43 kWh: - R$ 129.990
Versão de entrada, traz quadro de instrumentos digital com tela de 7", multimídia de 12,8", ar-condicionado automático, conjunto óptico em LED, rodas de liga leve de 16 polegadas, autonomia de 299 km (Inmetro) e acelera de 0 a 100 km/h em 9,6 segundos .
Luxury 43 kWh – R$ 139.990
Acrescenta volante revestido em couro e aquecido, bancos dianteiros com aquecimento, o do condutor com ajuste elétrico, câmera 360°, recarga do celular por indução, iluminação ambiente de 64 cores, vidros traseiros escurecidos e retrovisores externos com rebatimento elétrico automático, além de alto-falantes traseiros e comandos de voz e rodas de liga leve de 17 polegadas, entre outros.
Luxury 54 kWh – RS 149.990
Versão topo de linha, bateria mais potente, acelera de 0 a 100 km/hem 9,5 segundos e tem autonomia de 359 km (Inmetro).
A garantia de sete anos ou 150 mil km para o veículo e oito anos ou 160 mil km para a bateria, o que ocorrer primeiro.