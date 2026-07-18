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MG4 Urban, hatch elétrico chega ao Brasil em três versões

Autonomia é de 299 km até 358 km pelo Inmetro de acordo com a bateria

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Gilberto Leal

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