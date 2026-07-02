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Experiência única de dormir no Kait em qualquer lugar. GILBERTO LEAL

Estradas de terra, pedras e cascalho soltos, neblina e chuva no caminho anteciparam o que ocorreria na região do Parque Nacional dos Aparados da Serra onde a paisagem, o vento e o frio esquecem o tempo. A bordo, o abrigo, o refúgio e a segurança de chegar ao destino, os cânions de Cambará do Sul (RS).

A KaitING Experiência mostrou a versatilidade do carro, mais do que um meio de transporte, permitiu explorar novas formas de uso do utilitário esportivo junto à natureza sem alterar sua essência. Basta criatividade, imaginação e vontade.

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Caminho sinuoso

A proposta da Nissan foi muito mais do que testar a resistência, o conforto e o comportamento dinâmico Kait. Colocou o utilitário esportivo como integrante da experiência de viagem e não apenas meio de deslocamento.

Foi também apoio para uma sessão de cinema drive-in e, com o interior adaptado, acomodou uma cama para o pernoite.

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Destino exuberante

Camila Martins e Guilherme Knabben contaram as aventuras a bordo do Kait pela América do Sul. GILBERTO LEAL

O caminho dos mais de 400 quilômetros, dos quais cerca de 80 na terra, sem sinal do Google Maps, e nem sempre amigáveis, mostraram o desempenho do utilitário esportivo.

O destino, a versatilidade de transformar seu interior em um improvisado quarto. Uma edição compacta das aventuras do casal Camila Martins e Guilherme Knabben pelas estradas da América do Sul.

Neblina e chuva

A neblina e a chuva exigiram atenção redobrada na estrada. GILBERTO LEAL

O Kait rodou tranquilo pela autoestrada de Porto Alegre a Gravataí. A partir daí, até Cambará do Sul, a direção elétrica, macia e precisa, a suspensão bem ajustada e o conjunto propulsor competente enfrentaram estradas nem sempre em boas condições e trechos precários de terra com pedras soltas agravados pela neblina e a chuva.

Desafios na estrada

Trechos de terra na chegada ao destino e no caminho dos cânions. GILBERTO LEAL

Os 110 cv e a força (torque) de 14,9 kgfm do motor 1.6 a gasolina combinados com o câmbio automático continuo variável (CVT) responderam bem à pressão no acelerador.

A suspensão, independente na frente e por eixo de torção atrás, absorveu as irregularidades do pavimento. Os pneus 205/55 R17 ajudaram e, para superar os trechos sinuosos da subida da serra, a troca de marchas foi o recurso constante ao aproveitar a potência e a força do motor.

A rolagem da carroceria foi reduzida e o isolamento acústico garantiu o baixo nível ruído interno que invadiu o interior acompanhando a rotação mais alta do motor e o ritmo da velocidade na estrada.

Estica e Dale

Pisos, ambientes e paisagens diversificados no caminho. Nissan / Divulgação

O conforto foi bom em quase todo o destino, mas próximo a chegada, o trecho de terra judiou do Kait e do condutor pelos buracos, desníveis e as chamadas costelas de vaca.

Diretor de comunicação da Nissan Brasil, Rogério Louro. Nissan / Divulgação

Depois do almoço, um típico churrasco gaúcho, as experiências da Camila e o Guilherme movimentaram a tarde. Acostumados a atravessar a América do Sul sobre rodas, transformaram carros em casas provisórias.

Quarto para dormir

Camila Martins, criadora de conteúdo digital do Estica e Dale. GILBERTO LEAL

Os criadores do projeto Estica e Dale tiveram carros da Nissan como companheiros de aventuras. Primeiro com um Kicks e, depois do seu lançamento, com um Kait com o interior adaptado para o uso diário e também dormir.

Guilherme Knabben ensina montar a cama no interior do Kait. GILBERTO LEAL

Em poucos minutos ensinaram e ajudaram fazer do carro um quarto. Bastou retirar os bancos traseiros, ajustar o estrado de madeira e colocar o colchão, cobertores e mantas. Os protetores nos vidros garantiram o isolamento visual, acústico e térmico.

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Drive in digital



Quarto pronto, cama funcional montada e a aventura rolando, foi a vez de assistir um filme no telão digital do drive-in improvisado na noite fria e enluarada de sete graus da serra.

Cama pronta no interior do Kait para assistir o filme antes de dormir. Nissan / Divulgação

Com 4,30 metros de comprimento, 1,76 m de largura e 1,59 m de altura, as dimensões que pareciam reduzidas, com os generosos 2,62 metros do entre eixos e os 423 litros do porta-malas garantiram o espaço, o conforto e o descanso no acolhedor interior.

Criadores de conteúdo, Guilherme e Camila compartilham suas viagens pelas redes sociais como o Instagran e o Youtube. Para eles, o "carro é o companheiro de todos os momentos em todos os lugares". Começaram com um Nissan Kicks mas foi o Kait que conquistou o casal.

Cânions gaúchos

Comportamento do Kait facilitou a experiência proposta pela Nissan. Nissan / Divulgação

O Itaimbezinho foi o destino na fria e ensolarada manhã seguinte, depois do café e antes do retorno para Porto Alegre.

Altura elevada do solo e os pneus facilitaram rodar em qualquer lugar, Nissan / Divulgação

O trecho de terra batida de pouco mais de 20 quilômetros exigiu cuidado e paciência para evitar o risco de danos no carro.

Trecho sinuoso da Rota do Sol em direção a Terra de Areia, no litoral. GILBERTO LEAL

Nos cânions, o encontro com a natureza, o ar puro e a paisagem deslumbrante em uma trilha leve. De volta à estrada, desta vez pela Rota do Sol, com trechos ruins, até Terra de Areia e, pela BR/290 até Porto Alegre.

Viagem a convite da Nissan