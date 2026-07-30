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Primeiros caminhões JAC são das linhas leves e pesados nas faixas entre nove e 25 toneladas de PBT (peso bruto total). JAC Caminhões / Divulgação

Os primeiros caminhões diesel JAC desembarcaram no Brasil. A montadora chinesa acelera a rede de concessionárias que comercializará os quatro modelos dos lotes iniciais em escala nacional.

A importação, distribuição e venda de automóveis, utilitários e caminhões elétricos JAC e da picape Hunter seguem sob o comando do empresário Sérgio Habib.

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Veículos leves e pesados

Operação chinesa começará com 15 grupos em pelo menos 30 pontos de venda nos principais centros urbanos do país.

A operação brasileira de caminhões será a quarta subsidiária da JAC com capital e administração da matriz chinesa. Os primeiros modelos das linhas leves e pesados cobrirão a faixa entre nove e 25 toneladas de PBT (peso bruto total).

- Os primeiros caminhões já estão no Brasil e seguem para distribuição à nossa rede autorizada. Essa etapa demonstra que o projeto avança conforme o planejamento e nos permite acelerar os processos de treinamento, demonstração dos produtos e preparação das concessionárias para o início das vendas - afirma diretor-geral da JAC Caminhões, Miguel Xun.

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A montadora chinesa começará sua operação com 15 grupos econômicos e pelo menos 30 pontos de venda nos principais centros urbanos do ´país. A rede oferecerá estrutura completa de vendas, peças, assistência técnica e atendimento ao cliente.

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Características brasileiras

Veículos contam com componentes como motores e transmissões reconhecidos pelos transportadores nacionais.

Na tropicalização, os caminhões diesel chineses foram desenvolvidos para atender às necessidades do mercado brasileiro. Para evitar problemas, garantir a manutenção e facilitar a disponibilidade de peças, os veículos contarão com componentes reconhecidos pelos transportadores nacionais, como motores Cummins e transmissões ZF, Eaton e Fast Gear.

Presente em diversos países da América Latina, como Chile, Equador, Guatemala, Peru e México, a JAC Caminhões quer conquistar 3% de mercado nacional até o final do terceiro ano de operação. Com 19 fábricas no mundo que operam no sistema SKD, o diretor geral da operação brasileira explica que o objetivo da montadora chinesa é reproduzir o modelo no Brasil assim que as condições forem favoráveis.

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Componentes e peças

Caminhões desenvolvidos para atender às exigências do transporte rodoviário brasileiro.

O projeto brasileiro da marca chinesa abrange investimentos na rede de concessionárias, estrutura de pós-venda, engenharia local, capacitação técnica e desenvolvimento de fornecedores nacionais e a perspectiva futura de implantação de uma unidade industrial para produção de veículos.

Os quatro modelos - N 9.170, N 13.210, A 18.290 e A 25.290 - cobrem aplicações entre nove e 25 toneladas de PBT. Todos com cabines avançadas, acabamento de qualidade, chassis reforçados, eixos e suspensões de alta resistência, conjunto motriz de fabricantes reconhecidos no mercado nacional, freios a ar com recursos eletrônicos de segurança.



