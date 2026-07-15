Fiat, do 147 ao Fastback, 50 anos de ousadia, pioneirismo e inovação

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O 147 foi o primeiro carro produzido no complexo de Betim, inaugurado em 9 de julho de 1976. Fiat / Divulgação

Do desafio de ser a primeira montadora de veículos fora de São Paulo e enfrentar as então três grandes país – Ford, General Motors e Volkswagen – à liderança do mercado brasileiro, a Fiat chega aos 50 anos marcada pela ousadia, pioneirismo e inovação.

A montadora italiana construiu uma relação profunda com os brasileiros. Compartilhou a memória afetiva de diferentes gerações e acompanhou as transformações econômicas, sociais e culturais do país.

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Cidade Fiat

Mais de 18 milhões de veículos foram produzidos no polo mineiro.

Inaugurado em 9 de julho de 1976, o complexo da Fiat em Betim (MG), atual Polo Automotivo Stellantis, ocupa uma área de 2,25 milhões de metros quadrados. Em seus 50 anos produziu mais de 18 milhões de veículos, dos quais mais de 4 milhões exportados para 40 países, além de 19 milhões de motores e 7 milhões de transmissões.

Dezenove mil colaboradores circulam pela cidade Fiat que concentra mais de 400 fornecedores diretos e uma das maiores estruturas de engenharia automotiva da América do Sul.

O polo receberá investimento de R$ 14 bilhões até 2030, no maior aporte financeiro já realizado em seus quase 50 anos.

Os recursos serão destinados ao desenvolvimento de novos produtos, tecnologias de eletrificação, digitalização dos processos produtivos, conectividade, inovação e ampliação da capacidade industrial.

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Ponto de partida

O 147 trouxe inovações como motor transversal, pneus radiais e aproveitamento o espaço interno.

Tudo começou com a produção do 147 que marcou época pelas novidades como o primeiro veículo produzido no país com motor transversal, pneus radiais e aproveitamento interno, compacto por fora e espaçoso por dentro.

O pequeno e versátil hatch deu origem a uma picape, um sedã e um furgão. Com a crise do petróleo, nos anos 70, foi pioneiro na utilização do etanol como combustível.

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Geração de pioneiros

Lançado em 1984, o Uno foi o primeiro carro popular e teve quase 4,5 milhões de unidades produzidas.

No caminho aberto pelo 147, a trajetória dos compactos continuou com o Uno, em 1984. Design ousado, amplo espaço interno e soluções práticas para o dia a dia, conquistou os brasileiros e ultrapassou gerações como um ícone no imaginário seguido pelo sedã Prêmio, a station wagon Elba e o furgão Fiorino.

Uno Turbo foi pioneiro nacional com propulsor turbo de série.

Em 1990, o Uno Mille, primeiro carro com motor 1.0, ganhou uma versão turbo e ar-condicionado. Foi primeiro automóvel para milhares de famílias. Quatro anos depois, o Uno Turbo foi pioneiro nacional com propulsor turbo de série.

O sedã Tempra, em 1993, e o hatch Tipo ampliaram a opção de modelos e também avanços tecnológicos da Fiat como o motor de quatro válvulas por cilindros, airbags e freios ABS.

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Virada estratégica

O Palio foi desenvolvido para o mercado brasileiro.

A grande virada ocorreu em 1996 com o Palio, desenvolvido para o mercado brasileiro, primeiro carro 1.0 nacional com airbag e freios ABS de série. O hatch compacto combinou acessibilidade com recursos avançados de segurança.

Palio Weekend, versão aventureira urbana da statio wagon Fiat.

Na sequencia foi a vez da station Weekend, do sedã Siena e do primeiro modelo da linha aventureira urbana Adventure.

Versátil, lançada em 1998, a Strada teve diversas atualizações, sendo o carro mais vendido no país nos últimos cinco anos.

Lançada em 1998 e carro mais vendido no país nos últimos cinco anos, a picape Strada é marcada pela inovação. Robusta, versátil para o uso na cidade e no campo, foi a pioneira com cabine estendida em 1999. Dez anos depois foi a vez da configuração com a terceira porta.

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Avanço tecnológico

A Strada foi a primeira picape compacta com quatro portas.

A nova Strada, lançada em 2020, foi a primeira das picapes compactas com quatro portas e cinco lugares. Também trouxe tecnologias como controle de estabilidade e sistema multimídia com conectividade.

A Toro combina a robustez das picapes com o conforto e dirigibilidade dos utilitários esportivos.

A Toro chegou em 2016 combinando a robustez das picapes com o conforto e dirigibilidade dos utilitários esportivos e foi a primeira com a tampa traseira bipartida. Em 2026, 10 anos após o lançamento, se tornou a primeira picape híbrida-leve produzida no Brasil com tecnologia MHEV de 48V.

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Inovação e autenticidade

O Pulse marcou a entrada da Fiat no segmento de utilitários esportivos. GILBERTO LEAL

O reposicionamento da marca no Brasil começou em 2020 ao alinhar sua trajetória de inovação e autenticidade às novas demandas do consumidor e às transformações da indústria automotiva. O movimento representou uma mudança estratégica do foco no produto para uma abordagem centrada no cliente.

O lançamento do Pulse em 2021 foi um dos momentos mais importantes da história recente da Fiat no Brasil. Marcou sua entrada no segmento de utilitários esportivos. Desenvolvido e produzido no país, consolidou nova fase de crescimento, ampliou presença em segmentos estratégicos e fortaleceu a conexão com diferentes perfis de clientes.

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Utilitários esportivos

Fastback ampliou a presença da Fiat no segmento de SUVs GILBERTO LEAL

O Fastback ampliou a presença da Fiat no segmento de utilitários esportivos em 2022. Mesmo ano em que também chegou o Pulse Abarth, o primeiro SUV desenvolvido pela divisão esportiva Abarth em todo o mundo.

O Pulse híbrido leve foi lançado em novembro de 2024. GILBERTO LEAL

A estratégia de inovação da Fiat avançou com o lançamento das versões híbridas leves MHEV do Pulse e do Fastback. Tecnologia que integra o motor a combustão a um alternador elétrico, proporciona assistência nas acelerações, maior eficiência no consumo de combustível e redução das emissões de poluentes.

Ao longo de sua trajetória no Brasil, a Fiat lançou veículos e inovações que marcaram época e ajudaram a transformar o mercado automotivo nacional, como os ícones Palio, Stilo, Tempra, Marea, Idea Doblò entre tantos outros modelos e séries especiais.

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Ousadia no tempo

Anos 1970 e 1980 - Marcaram a consolidação de uma marca disruptiva que introduziu soluções inéditas com destaque ao pioneirismo global do motor a biocombustível em 1979 com o uso de 100% etanol.

Anos 1990 e 2000 - Democratização e nova proposta de valor. Ícones como Uno Mille e Palio fortaleceram a imagem como a fabricante e uniram modernidade, acessibilidade e segurança alinhadas ao bolso do consumidor. A marca expandiu sua entrega ao incorporar mais conforto, robustez e tecnologia de série.

Anos 2010 - A década marcou o design, conectividade e o início da liderança do século no país. A virada estratégica provocou profunda renovação visual global. Modelos icônicos abriram o caminho para a consolidação da Fiat do mercado. Chegaram o Mobi e Toro, em 2016, e o Argo, em 2017.

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Edição especial Toro e Fastback 50 Anos.

A criação da Stellantis reforçou a Fiat como marca fundamental para os negócios da companhia na América do Sul. Com uma linha de produtos completa, a marca italiana lidera o mercado e os principais segmentos como picapes, hatches, comerciais leves e entre os utilitários esportivos com tecnologia MHEV.

Próximos anos

A evolução que combina a tradição italiana com uma visão moderna e conectada de mobilidade propõe a identidade global da marca para o futuro. Linguagem que valoriza formas marcantes, elementos visuais contemporâneos, acessibilidade, inovação e sustentabilidade.

Líder do mercado brasileiro em 19 dos últimos 25 anos, a Fiat lançará cinco novos veículos 2030, o primeiro ainda neste ano.