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Fiat, do 147 ao Fastback, 50 anos de ousadia, pioneirismo e inovação

Primeira montadora fora do ABC paulista, sua trajetória se confunde com a história do país

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Gilberto Leal

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