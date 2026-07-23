Fábrica da GM de Gravataí produz cinco milhões de carros em 26 anos

A fábrica da General Motors em Gravataí (RS) chega aos 26 anos com a produção de cinco milhões de veículos. Durante o evento na planta gaúcha, o presidente da GM América do Sul, Thomas Owsianski, confirmou o lançamento de veículos híbridos nos próximos meses.
A linha Sonic crescerá. A importância do novo utilitário esportivo na estratégia da montadora foi enfatizada pelo presidente da GM.
Owsianski confirmou o lançamento de novas versões do utilitário esportivo compacto nos próximos meses e a exportação para outros países da América do Sul fora Brasil, Argentina e Colômbia.
A chegada dos Chevrolet híbridos está na contagem regressiva. O presidente da GM revelou que o desenvolvimento e a homologação dos motores está em fase final.
Ousadia e determinação
A fábrica de Gravataí foi resultado da ousadia e determinação do então presidente da GM do Brasil, Mark Hoggan, que promoveu a expansão da montadora no país no final dos anos 1990.
- Foi o meu maior desafio no Brasil. O complexo que nós sonhamos se transformou em realidade - garantiu Hoggan na inauguração.
Primeira unidade da GM no Brasil fora do Estado de São Paulo, a avançada planta foi inaugurada em 20 de julho de 2000. Pioneira no conceito de condomínio industrial com os principais fornecedores no seu entorno, sua história é marcada pela atualização constante dos conceitos de produção e veículos.
Do Celta ao Sonic
A evolução da planta ao longo de 26 anos foi lembrada pelo presidente da operação do grupo norte-americano na América do Sul. Oswsianski destacou a ampliação de sua competitividade, a incorporação de novas tecnologias e a consolidação de uma base industrial preparada para os próximos ciclos de transformação da empresa.
- A marca de cinco milhões de veículos produzidos é resultado dessa evolução e do trabalho das nossas equipes”, destacou o executivo.
A planta de Gravataí foi anunciada em novembro de 1997. A construção do complexo gaúcho começou no ano seguinte.
O Projeto Arara Azul previa um pequeno carro popular, o Celta, lançado em setembro de 2000 com preço correspondente a US$ 7.500. Cinco anos depois, o Celta chegou as 500 mil unidades produzidas. Sucesso de vendas por 14 anos, abriu caminho para o avanço da GM no mercado brasileiro.
Ao longo dos anos Gravataí teve quatro grandes ciclos de investimentos para expansão, automação e inteligência artificial consolidaram a produção de novos modelos icônicos Chevrolet, como o Prisma e a família Onix com atualizações e novas versões e o recém lançado Sonic.
Ciclos de investimentos
Os investimentos que chegam a R$ 6 bilhões começaram com R$ 1,1 bilhão na implantação e produção do Celta, R$ 240 milhões em 2006 para ampliação e produção do Prisma, R$ 1,4 bilhão de 2010 a 2012 na expansão para chegada do Onix, R$ 1,9 bilhão em 2018 para modernização da linha e lançamentos dos novos Onix e Onix Plus e R$ 1,2 bilhão anunciado em 2024 para modernização do complexo, renovação do portfólio e preparação para o novo Sonic.
Com 13 fornecedores e um provedor logístico instalados dentro do complexo, a planta é uma das mais avançadas, produtivas e tecnológicas da GM no Mundo.
A produção inicial de 120 mil carros ano saltou para 330 mil atualmente com a montagem de 64 veículos por hora.
Processos avançados
Projetada para ser uma fábrica de alto volume de produção em cinco anos de operação chegou aos 500 mil carros produzidos e em oito anos em um milhão. Em 2018 Gravataí atingiu a marca de 3,5 milhões de veículo.
Com o avanço da indústria 4.0 a partir de 2018, o complexo foi atualizado para tecnologias avançadas embarcadas nos veículos, como Wi-Fi nativo, assistentes de condução, seis airbags, controle de estabilidade, entre outros.
A constante transformação digital, a operação conectada, centenas de robôs, automação avançada e sistemas integrados elevam a eficiência, flexibilidade, qualidade e a agilidade em cada etapa da produção, ressalta o diretor executivo do complexo de Gravataí, Ricardo Urbano.
- Temos mais de 100 aplicações desenvolvidas pela equipe local que atuam com inteligência artificial para otimizar os processos, reduzir o consumo de energia e potencializar as operações -, explica o executivo.