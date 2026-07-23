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Fábrica da GM de Gravataí produz cinco milhões de carros em 26 anos

O Sonic foi o modelo comemorativo da planta gaúcha que em breve produzirá veículos híbridos

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Gilberto Leal

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