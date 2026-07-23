Fábrica da GM de Gravataí produz cinco milhões de carros em 26 anos

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Um Sonic 2027 foi o carro número cinco milhões produzido em Gravataí. GILBERTO LEAL

A fábrica da General Motors em Gravataí (RS) chega aos 26 anos com a produção de cinco milhões de veículos. Durante o evento na planta gaúcha, o presidente da GM América do Sul, Thomas Owsianski, confirmou o lançamento de veículos híbridos nos próximos meses.

A linha Sonic crescerá. A importância do novo utilitário esportivo na estratégia da montadora foi enfatizada pelo presidente da GM.

Utilitário esportivo Sonic terá novas versões incluindo híbrida.

Owsianski confirmou o lançamento de novas versões do utilitário esportivo compacto nos próximos meses e a exportação para outros países da América do Sul fora Brasil, Argentina e Colômbia.

A chegada dos Chevrolet híbridos está na contagem regressiva. O presidente da GM revelou que o desenvolvimento e a homologação dos motores está em fase final.

Ousadia e determinação

Um dos maiores complexos da General Motors no mundo. General Motors / Divulgação

A fábrica de Gravataí foi resultado da ousadia e determinação do então presidente da GM do Brasil, Mark Hoggan, que promoveu a expansão da montadora no país no final dos anos 1990.

- Foi o meu maior desafio no Brasil. O complexo que nós sonhamos se transformou em realidade - garantiu Hoggan na inauguração.

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Primeira unidade da GM no Brasil fora do Estado de São Paulo, a avançada planta foi inaugurada em 20 de julho de 2000. Pioneira no conceito de condomínio industrial com os principais fornecedores no seu entorno, sua história é marcada pela atualização constante dos conceitos de produção e veículos.

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Do Celta ao Sonic

Presidente da GM América do Sul, Thomas Owsianski, confirmou o lançamento de veículos híbridos nos próximos meses.

A evolução da planta ao longo de 26 anos foi lembrada pelo presidente da operação do grupo norte-americano na América do Sul. Oswsianski destacou a ampliação de sua competitividade, a incorporação de novas tecnologias e a consolidação de uma base industrial preparada para os próximos ciclos de transformação da empresa.

- A marca de cinco milhões de veículos produzidos é resultado dessa evolução e do trabalho das nossas equipes”, destacou o executivo.

Pequeno hatch Celta teve 1,8 milhão de unidades vendidas em 14 anos. General Motors / Divulgação

A planta de Gravataí foi anunciada em novembro de 1997. A construção do complexo gaúcho começou no ano seguinte.

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O Projeto Arara Azul previa um pequeno carro popular, o Celta, lançado em setembro de 2000 com preço correspondente a US$ 7.500. Cinco anos depois, o Celta chegou as 500 mil unidades produzidas. Sucesso de vendas por 14 anos, abriu caminho para o avanço da GM no mercado brasileiro.

Chevrolet Onix, um dos carros mais vendidos no país. General Motors / Divulgação

Ao longo dos anos Gravataí teve quatro grandes ciclos de investimentos para expansão, automação e inteligência artificial consolidaram a produção de novos modelos icônicos Chevrolet, como o Prisma e a família Onix com atualizações e novas versões e o recém lançado Sonic.

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Ciclos de investimentos

Linhas de montagem com alto índice de automação.

Os investimentos que chegam a R$ 6 bilhões começaram com R$ 1,1 bilhão na implantação e produção do Celta, R$ 240 milhões em 2006 para ampliação e produção do Prisma, R$ 1,4 bilhão de 2010 a 2012 na expansão para chegada do Onix, R$ 1,9 bilhão em 2018 para modernização da linha e lançamentos dos novos Onix e Onix Plus e R$ 1,2 bilhão anunciado em 2024 para modernização do complexo, renovação do portfólio e preparação para o novo Sonic.

Produção simultânea do Onix, Onix Plus e Sonic.

Com 13 fornecedores e um provedor logístico instalados dentro do complexo, a planta é uma das mais avançadas, produtivas e tecnológicas da GM no Mundo.

A produção inicial de 120 mil carros ano saltou para 330 mil atualmente com a montagem de 64 veículos por hora.

Processos avançados

Produção de 64 carros por ano ou 330 mil por ano.

Projetada para ser uma fábrica de alto volume de produção em cinco anos de operação chegou aos 500 mil carros produzidos e em oito anos em um milhão. Em 2018 Gravataí atingiu a marca de 3,5 milhões de veículo.

Com o avanço da indústria 4.0 a partir de 2018, o complexo foi atualizado para tecnologias avançadas embarcadas nos veículos, como Wi-Fi nativo, assistentes de condução, seis airbags, controle de estabilidade, entre outros.

Montagem de veículos com avançadas tecnologias.

A constante transformação digital, a operação conectada, centenas de robôs, automação avançada e sistemas integrados elevam a eficiência, flexibilidade, qualidade e a agilidade em cada etapa da produção, ressalta o diretor executivo do complexo de Gravataí, Ricardo Urbano.