Um carro e um trailer que marcaram época pelas estradas dos Estados Unidos puxarão as atrações da Expoclassic 2026. Restaurados como originais estarão entre mais de 1.000 automóveis, caminhões, ônibus, motos e bicicletas antigas.
A station wagon Mercury Country Squire 1951 e o trailer Airstream 1972 ocuparão a ilha principal da maior mostra de veículos antigos em área coberta do Brasil que movimentará de 21 a 23 de agosto os pavilhões da Fenac, em Novo Hamburgo (RS).
Aço e madeira
Produzida pela Mercury, divisão da Ford, a Country Squire 1951 foi comprada em 2019 pelo associado do Veteran Car Club Novo Hamburgo Paulo Roberto Coutinho, de 77 anos, morador de São Leopoldo.
Carroceria pintada na cor verde Coventry Green Gray, as portas, as laterais e a tampa traseira são em madeira. Tendência woodie que surgiu nos anos 1920 e foi importante alternativa à escassez de aço enfrentada pela indústria durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1952, adesivos aplicados ao aço substituíram a madeira.
Onda do surf
Com 5,25 metros de comprimento – 12 centímetros menor do que a atual Ford Ranger 2026, contava com a terceira fileira de bancos, o que permitia levar de sete a 10 ocupantes.
Um dos símbolos da cultura surfe na Califórnia dos anos 50 e 60, a Country Squire combinava o motor V8 4.2 de 125 cv de potência e força (torque) de 30,1 kgfm com o câmbio manual de três marchas e haste seletora na coluna de direção.
A ausência dos espelhos retrovisores externos, que não eram exigidos na época chama a atenção da Country Squire que teve 9.790 unidades produzidas.
Casa sobre rodas
O trailer Airstream 27 que teria pertencido a um circo e estava em péssimo estado de conservação, foi comprado por Coutinho em 2019 em São Paulo.
A reforma começada pela Sinostrailer, de Novo Hamburgo, foi atrasada pela pandemia de Covid-19. Diversas peças foram trazidas dos Estados Unidos e, após seis anos, em 2025, a restauração foi concluída com a originalidade acima dos 95%.
Restauração integral
Os móveis e estofados foram refeitos seguindo o padrão dos materiais da época e mostram o quanto o design do modelo estava à frente de seu tempo. Apenas o forno micro-ondas, a geladeira e o vaso sanitário foram substituídos por modelos mais modernos.
- O ar-condicionado é original e funciona perfeitamente -, garante Coutinho.
Com design aerodinâmico e carroceria em alumínio, o trailler tem cerca de oito metros de comprimento, 2,50 m de largura, 2,90 m de altura, pesa 3,5 toneladas e acomoda até quatro pessoas.
A expectativa do Veteran Car Club, organizador da Expoclassic, é superar os números da 22ª edição, que reuniu 1.100 automóveis, caminhões, ônibus, motos e bicicletas antigas e atraiu mais de 24 mil visitantes.