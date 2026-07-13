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Carros eletrificados e programa Move Brasil puxam venda de veículos no semestre no RS

No melhor semestre desde 2019 no Estado, Fiat Strada foi o carro mais vendido

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Gilberto Leal

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