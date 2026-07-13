Carros eletrificados e programa Move Brasil puxam venda de veículos no semestre no RS

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GILBERTO LEAL

Os carros eletrificados e o programa Move Brasil puxaram a venda de veículos nos primeiros seis meses do no Rio Grande do Sul.

No melhor semestre desde 2019 no Estado, a Fiat Strada foi carro mais vendido e o BYD Dolphin Mini, o elétrico, segundo entre os automóveis e quarto no ranking geral.

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Recorde de eletrificados

Carros eletrificados avançam rápidos e elétricos superam híbridos. GILBERTO LEAL

O primeiro semestre do ano marcou uma mudança no perfil do consumidor gaúcho. Os veículos eletrificados continuam avançando e os 100% elétricos superaram os híbridos no semestre.

Dos 13.560 veículos eletrificados vendidos no semestre, 7.702 foram elétricos e 5.858 híbridos. Salto geral de 129,5%, elétricos 233,56% e híbridos 63,27% sobre o mesmo período de 2025.

Em junho foram 3.057 veículos, mais 13,14% sobre maio, com 1.212 híbridos, mais 14,02% e 1.845 elétricos, mis 12,57%.

BYD Dolphin Min, carro elétrico mais vendido no Rio Grande do Sul e terceiro no ranking geral. BYD / Divulgação

A picape Strada repete no Estado a posição nacional de carro mais vendido no semestre com 2.663 unidades, 244 a frente do utilitário esportivo Chevrolet Tracker, com 2.329 registros. O BYD Dolphin Mini fechou o podium com 2.233 emplacamentos.

O Dolphin Mini encerrou o semestre como o segundo automóvel e terceiro veículo mais vendido do Rio Grande do Sul, com 2.216 unidades comercializadas, apenas 73 unidades atrás do primeiro colocado Tracker.

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Registros no ano

Fiat Strada repete o desempenho nacional como o carro mais vendido no país e no Estado. GILBERTO LEAL

Modelo venda

1º) Fiat Strada – 2.663

2º) Chevrolet Tracker – 2.329

3º) BYD Dolphin Mini – 2.233

4º) Volkswagen Polo – 1.954

5º) VolkswagenT-Cross – 1.903

6º) Jeep Compass – 1.693

7º) BYD Dolphin – 1.664

8º) Volkswagen Saveiro – 1.618

9º) Chevrolet Onix – 1.611

10) Volkswagen Tera – 1.607

Fonte: Sincodiv/Fenabrave-RS

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Semestre positivo

Carros eletrificados e o programa Move Brasil puxaram a venda de veículos no primeiro semestre. GILBERTO LEAL

Os 89.144 automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas, implementos rodoviários emplacados no primeiro semestre cresceram 2,65% na comparação com o mesmo período de 2025, no melhor resultado dos últimos sete anos.

Os dados divulgados pelo Sincodiv/Fenabrave-RS, a entidade dos concessionários, consolidam a recuperação gradual do setor automotivo gaúcho. Em junho foram comercializadas 15.771 veículos, alta de 3,74% sobre maio e de 17,87% na comparação com junho de 2025.

O resultado demonstra a capacidade de recuperação do mercado mesmo diante de um ambiente econômico ainda desafiador destaca o presidente do Sincodiv/Fenabrave-RS, Jefferson Fürstenau.

- Encerramos o melhor primeiro semestre desde 2019.

Mesmo convivendo com juros elevados, restrições ao crédito em alguns segmentos e os reflexos da economia gaúcha, especialmente sobre o agronegócio, o setor demonstrou resiliência, explica o executivo.

- O consumidor voltou às concessionárias, novas tecnologias ganharam espaço e o mercado segue mostrando capacidade de adaptação e crescimento.”

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Automóveis e comerciais

Chevrolet Tracker fecha semestre como o segundo carro preferido pelos gaúchos. GILBERTO LEAL

A venda de automóveis cresceu 9,31% no primeiro semestre come 47.127 automóveis. Apenas em junho foram 8.958 unidades, salto de 25,64% sobre junho do ano passado.

Os comerciais leves encerraram o semestre com resultado negativo. As 10.758 unidades caíram 14,76% em relação ao primeiro semestre de 2025. Reflexo do ambiente econômico mais cauteloso para pequenos empresários, produtores rurais e prestadores de serviços, que respondem por parcela importante da demanda desses veículos.

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Transportes

Dificuldades da economia e do agronegócio comprometem o segmento de caminhões. GILBERTO LEAL

A desaceleração do agronegócio foi acompanhada pelo segmento de caminhões que com 3.328 emplacamentos, despencou 21,79% no semestre. A recuperação em junho, com crescimento de 40,5% sobre maio, foi influência do programa Move Brasil.

O crescimento de 7,63% frente a junho de 2025 com 635 unidades ainda reflete os impactos da desaceleração do setor primário gaúcho.

A redução da renda agrícola, provocada pelas sucessivas estiagens dos últimos anos, pela queda na rentabilidade de importantes culturas e pela maior seletividade no crédito rural, reduziu investimentos em renovação de frota.

O Programa Move Brasil também refletiu no segmento de ônibus em junho que saltou 37,8% sobre maio com 124 registros. No semestre foram 549 unidades, retração de 25% em relação a 2025.

Motos em expansão

Venda de motocicletas avança pelo crescimento dos serviços de entrega, mobilidade urbana e alternativa de transporte. Honda / Divulgação

A expansão dos serviços de entrega, mobilidade urbana e alternativas de transporte de menor custo estimularam o crescimento da venda de motocicletas. Foram 18.626 unidades no semestre com crescimento de 6,65% sobre 2025.

O Rio Grande do Sul é o sexto estado na venda de automóveis, sétimo de comerciais leves, quinto em caminhões, sexto em ônibus e 18º em motocicletas.



