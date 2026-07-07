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Carros e marcas mais vendidos no Brasil em junho e no semestre

Fiat e picape Strada continuam na liderança no mês e no semestre a caminho do sexto ano consecutivo 

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Gilberto Leal

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