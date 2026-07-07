Carros e marcas mais vendidos no Brasil em junho e no semestre

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Fiat Strada é o carro mais vendido em junho e no ano no Brasil. Fiat / Divulgação

O comportamento instável do mercado brasileiro com recordes e resultados negativos repetiu o comportamento em junho mas garantiu o excelente desempenho no semestre.

A venda de veículos caiu em junho mas saltou no resultado acumulado do ano. A Fiat manteve a liderança assumida em janeiro de 2021 e a Strada em setembro de 2020.

A queda de junho foi considerada decorrente do número menor de dias de junho em relação a maio pelo presidente da Fenabrave, a entidade dos concessionários, Arcélio Jr. O resultado acumulado do ano é sustentado pela alta competitividade das marcas, dos programas de incentivos e necessidade de renovação da frota.

- O primeiro semestre mostra um setor em expansão, mas ainda condicionado pelo custo do crédito – destaca o executivo.

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Marcas mais vendidas

São 66 meses de liderança da Fiat no mercado brasileiro Fiat / Divulgação

A Fiat manteve a liderança de 66 meses com 49.082 unidades, participação de 18,84% e 3.100 unidades à frente da segunda colocada. A montadora de Betim (MG) colocou dois entre os dez carros mais vendidos e também foi a líder dos segmentos de hatchs, picapes e vans.

A Volkswagen continua na segunda posição com 45.986 registros, participação de 17,76% três carros entre os dez mais vendidos. Foi seguida pela General Motors – 26.688 emplacamentos e 10,25, BYD – 21.245 e 8,16%, e Hyundai – 16.430 e 6,3%. Toyota, Renault, Jeep, Honda e Caoa Chery completaram as dez marcas mais vendidas em junho.

As chinesas continuam avançando no mercado brasileiro. A BYD manteve a quarta posição com 21.254 registros e 8,16% de participação. A Caoa Chery saltou para a décima com 7.152 registros e 2,7%, A GMW foi a 11ª com 6.729 e 2,58% e a Geely 13ª com 5.835 e 2,24%.

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Ranking marcas

Hatch elétrico EX2 puxa as vendas da chinesa Geely. GILBERTO LEAL

Marca registros participação

1º) Fiat – 49.082 – 18,84%

2º) Volkswagen – 45.986 – 17,66%

3º) General Motors – 26.668 –10,25%

4º) BYD – 21.254 – 8,16%

5º) Hyundai – 16.430 – 6,31%

6º) Toyota - 14.505 – 5,57%

7º) Renault – 10.868 – 4,17%

8º) Jeep – 10.255 – 3,94%

9º) Honda – 10.033 – 3,85%

10) Caoa Chery - 7.438 – 2,75%

Fonte: Fenabrave

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Automóveis e comerciais

Volkswagen T-Cross lidera os utilitários esportivos no semestre. GILBERTO LEAL

A venda de 260.467 automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus em junho caiu 1,34% em relação a maio mas saltou 28,82% na comparação com o mesmo mês de 2025.

Os 212.902 automóveis representaram a queda de 0,64% sobre maio mas avançaram 33,82% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Os 47.565 comerciais leves caíram 4,34% em relação maio mas cresceram 10,35% sobre junho de 2025.

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Transportes

A venda de caminhões cresce em junho. GILBERTO LEAL

Caminhões e ônibus tiveram somaram 11.990 e emplacamentos com os crescimentos de 16,79% sobre maio e 12,58% no mesmo mês do ano anterior. Foram 9.419 — mais 14,87% e 13,58%. Os 2.580 ônibus saltaram 24,40% e 9,37%.

Carros preferidos

BYD Dolphin Mini,carro elétrico mais vendido em junho e no ano. Emerson Lima / BYD / Divulgação

A Strada foi carro mais vendido em junho com 14.403 registros, pouco mais de duas mil unidades sobre o Volkswagen T-Cross que obteve 11.7.5392 registros. Seguiram Volkswagen Polo – 10.339, Fiat Argo – 9.381 e Volkswagen Tera – 9.289.

O T-Cross liderou os utilitários esportivos e ficou em terceiro na geral, seguido pelo Tera e Hyundai Creta.

Dos 25 carros mais vendidos, 13 foram utilitário esportivos, nove hatchs e três picapes.

Dos 10 carros mais vendidos em junho, três foram Volkswagen ( T-Cross, Polo e Tera), dois BYD (Dolphin Mini e Dolphin), Fiat (Strada e Argo) e Hyundai (HB20 e Creta) e um Chevrolet (Onix).

Posição modelo registros

1º) Fiat Strada 14.303

2º) Volkswagen T-Cross 11.753

3º) Volkswagen Polo 10.939

4º) Fiat Argo 9.381

5º) Volkswagen Tera 9.289

6º) Chevrolet Onix 7.972

7º) Hyundai HB20 6.914

8º) BYD Dolphin Mini 6.457

9º) Hyundai Creta 5.533

10º) BYD Dolphin 5.512

11º) Fiat Pulse 5.349

12º) Fiat Mobi 5.073

13º) Renault Kwid 4.621

14º) Volkswagen Nivus 4.545

15º) Jeep Renegade 4.533

16º) Chevrolet Tracker 4.490

17º) Geely EX2 4.383

18º) Fiat Fastback 4.278

19º) Fiat Toro 4.202

20º) Honda HR-V 4.166

21º) Jeep Compass 4.132

22º) Toyota Yaris Cross 3.896

23º) Toyota Hilux 3.888

24º) GWM Haval H6 3.848

25º) Caoa Chery Tiggo 5X 3.831

Fonte: Fenabrave

Primeiro semestre

Chevrolet Tracker destaque na linha Chevrolet. GILBERTO LEAL

No ano, os 1.359.107 automóveis e comerciais leves, mais 20% sobre 2025, dos quais 1.086.444 carros de passeio, mais 20%, 272.663 comercias leves. Os 61.020 veículos de transporte caíram 9,09% na comparação com o ano anterior. Foram 48.083 caminhões, menos 9,39% e 12.990 ônibus, menos 7.79%.

No ano, a Fiat soma 270.941 registros e 19,94% do mercado, 56 mil unidades a frente da Volkswagen com 224.923 unidades e 16,55%. Seguem a General Motors com 140.706 registros e 10,35%, BYD - 99.028 e 7,29% e Hyundai – 99.028 e 7,29%.

A BYD lidera o ano entre as chinesas na quarta posição geral com 99.028 registros e 7,29% de participação. A GWM, 12ª, tem 35.218 e 2,59% e a Geely – 18.144 e 1,33%.

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Marca registros participação

1º) Fiat 270.941- 19,94%

2º) Volkswagen 224.952 – 16,55%

3º) General Motors 140.706 10,35%

4º) BYD 99.028 – 7,29%

5º) Hyundai 96.723 - 7,12%

6º) Toyota 79.968 - 5,88%

7º) Renault 63.873 - 4,70%

8º) Jeep 56.418 - 4,15%

9º) Honda 53.540 - 3,94%

10) Caoa Chery - 37.013 - 2,72%

Fonte: Fenabrave

Preferência nacional

Fiat Strada lidera venda no ano com ampla vantagem. GILBERTO LEAL

A Fiat Strada foi carro mais vendido no semestre com 83.041 registros, quase 30 mil unidades sobre o Volkswagen Polo que obteve 54.096 registros. Seguiram Volkswagen T-Cross – 48.049, Fiat Argo – 46.032 e Chevrolet Onix – 45.112.

O T-Cross liderou os utilitários esportivos seguido pelo Tera e Creta.

Dos 25 carros mais vendidos, 12 foram utilitário esportivos, sete hatchs, quatro picapes e dois sedãs.

Dos 10 carros mais vendidos no semestre, três foram Fiat ( Strada, Argo e Mobi) e Volkswagen (Polo, T-Cross e Tera), dois Hyundai (HB20 e Creta) e um BYD (Dolphin Min) e Chevrolet (Onix).

Carros mais vendidos

Haval H6, o carro mais vendido da chinesa GWM no país. GWM / Divulgação

Unidade registro

1º) Fiat Strada 83.041

2º) Volkswagen Polo 54.096

3º) Volkswagen T-Cross 48.049

4º) Fiat Argo 46.032

5º) Chevrolet Onix 45.112

6º) Volkswagen Tera 41.421

7º) Hyundai HB20 38.937

8º) Hyundai Creta 35.929

9º) BYD Dolphin Mini 35.681

10º) Fiat Mobi 33.493

11º) Renault Kwid 30.577

12º) Chevrolet Tracker 29.224

13º) Volkswagen Nivus 28.510

14º) Jeep Compass 27.042

15º) Fiat Pulse 25.917

16º) Fiat Toro 25.902

17º) Fiat Fastback 24.908

18º) BYD Song 24.034

19º) Toyota Hilux 23.367

20º) Volkswagen Saveiro 23.265

21º) Jeep Renegade 21.057

22º) Hyundai HB20S 20.588

23º) Chevrolet Onix Plus 20.033

24º) Honda HR-V 19.736

25º) GWM Haval H6 19.167

Fonte: Fenabrave















