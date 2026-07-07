Carros e marcas mais vendidos no Brasil em junho e no semestre

O comportamento instável do mercado brasileiro com recordes e resultados negativos repetiu o comportamento em junho mas garantiu o excelente desempenho no semestre.
A venda de veículos caiu em junho mas saltou no resultado acumulado do ano. A Fiat manteve a liderança assumida em janeiro de 2021 e a Strada em setembro de 2020.
A queda de junho foi considerada decorrente do número menor de dias de junho em relação a maio pelo presidente da Fenabrave, a entidade dos concessionários, Arcélio Jr. O resultado acumulado do ano é sustentado pela alta competitividade das marcas, dos programas de incentivos e necessidade de renovação da frota.
- O primeiro semestre mostra um setor em expansão, mas ainda condicionado pelo custo do crédito – destaca o executivo.
Marcas mais vendidas
A Fiat manteve a liderança de 66 meses com 49.082 unidades, participação de 18,84% e 3.100 unidades à frente da segunda colocada. A montadora de Betim (MG) colocou dois entre os dez carros mais vendidos e também foi a líder dos segmentos de hatchs, picapes e vans.
A Volkswagen continua na segunda posição com 45.986 registros, participação de 17,76% três carros entre os dez mais vendidos. Foi seguida pela General Motors – 26.688 emplacamentos e 10,25, BYD – 21.245 e 8,16%, e Hyundai – 16.430 e 6,3%. Toyota, Renault, Jeep, Honda e Caoa Chery completaram as dez marcas mais vendidas em junho.
As chinesas continuam avançando no mercado brasileiro. A BYD manteve a quarta posição com 21.254 registros e 8,16% de participação. A Caoa Chery saltou para a décima com 7.152 registros e 2,7%, A GMW foi a 11ª com 6.729 e 2,58% e a Geely 13ª com 5.835 e 2,24%.
Ranking marcas
Marca registros participação
1º) Fiat – 49.082 – 18,84%
2º) Volkswagen – 45.986 – 17,66%
3º) General Motors – 26.668 –10,25%
4º) BYD – 21.254 – 8,16%
5º) Hyundai – 16.430 – 6,31%
6º) Toyota - 14.505 – 5,57%
7º) Renault – 10.868 – 4,17%
8º) Jeep – 10.255 – 3,94%
9º) Honda – 10.033 – 3,85%
10) Caoa Chery - 7.438 – 2,75%
Fonte: Fenabrave
Automóveis e comerciais
A venda de 260.467 automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus em junho caiu 1,34% em relação a maio mas saltou 28,82% na comparação com o mesmo mês de 2025.
Os 212.902 automóveis representaram a queda de 0,64% sobre maio mas avançaram 33,82% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Os 47.565 comerciais leves caíram 4,34% em relação maio mas cresceram 10,35% sobre junho de 2025.
Transportes
Caminhões e ônibus tiveram somaram 11.990 e emplacamentos com os crescimentos de 16,79% sobre maio e 12,58% no mesmo mês do ano anterior. Foram 9.419 — mais 14,87% e 13,58%. Os 2.580 ônibus saltaram 24,40% e 9,37%.
Carros preferidos
A Strada foi carro mais vendido em junho com 14.403 registros, pouco mais de duas mil unidades sobre o Volkswagen T-Cross que obteve 11.7.5392 registros. Seguiram Volkswagen Polo – 10.339, Fiat Argo – 9.381 e Volkswagen Tera – 9.289.
O T-Cross liderou os utilitários esportivos e ficou em terceiro na geral, seguido pelo Tera e Hyundai Creta.
Dos 25 carros mais vendidos, 13 foram utilitário esportivos, nove hatchs e três picapes.
Dos 10 carros mais vendidos em junho, três foram Volkswagen ( T-Cross, Polo e Tera), dois BYD (Dolphin Mini e Dolphin), Fiat (Strada e Argo) e Hyundai (HB20 e Creta) e um Chevrolet (Onix).
Posição modelo registros
1º) Fiat Strada 14.303
2º) Volkswagen T-Cross 11.753
3º) Volkswagen Polo 10.939
4º) Fiat Argo 9.381
5º) Volkswagen Tera 9.289
6º) Chevrolet Onix 7.972
7º) Hyundai HB20 6.914
8º) BYD Dolphin Mini 6.457
9º) Hyundai Creta 5.533
10º) BYD Dolphin 5.512
11º) Fiat Pulse 5.349
12º) Fiat Mobi 5.073
13º) Renault Kwid 4.621
14º) Volkswagen Nivus 4.545
15º) Jeep Renegade 4.533
16º) Chevrolet Tracker 4.490
17º) Geely EX2 4.383
18º) Fiat Fastback 4.278
19º) Fiat Toro 4.202
20º) Honda HR-V 4.166
21º) Jeep Compass 4.132
22º) Toyota Yaris Cross 3.896
23º) Toyota Hilux 3.888
24º) GWM Haval H6 3.848
25º) Caoa Chery Tiggo 5X 3.831
Fonte: Fenabrave
Primeiro semestre
No ano, os 1.359.107 automóveis e comerciais leves, mais 20% sobre 2025, dos quais 1.086.444 carros de passeio, mais 20%, 272.663 comercias leves. Os 61.020 veículos de transporte caíram 9,09% na comparação com o ano anterior. Foram 48.083 caminhões, menos 9,39% e 12.990 ônibus, menos 7.79%.
No ano, a Fiat soma 270.941 registros e 19,94% do mercado, 56 mil unidades a frente da Volkswagen com 224.923 unidades e 16,55%. Seguem a General Motors com 140.706 registros e 10,35%, BYD - 99.028 e 7,29% e Hyundai – 99.028 e 7,29%.
A BYD lidera o ano entre as chinesas na quarta posição geral com 99.028 registros e 7,29% de participação. A GWM, 12ª, tem 35.218 e 2,59% e a Geely – 18.144 e 1,33%.
Marca registros participação
1º) Fiat 270.941- 19,94%
2º) Volkswagen 224.952 – 16,55%
3º) General Motors 140.706 10,35%
4º) BYD 99.028 – 7,29%
5º) Hyundai 96.723 - 7,12%
6º) Toyota 79.968 - 5,88%
7º) Renault 63.873 - 4,70%
8º) Jeep 56.418 - 4,15%
9º) Honda 53.540 - 3,94%
10) Caoa Chery - 37.013 - 2,72%
Fonte: Fenabrave
Preferência nacional
A Fiat Strada foi carro mais vendido no semestre com 83.041 registros, quase 30 mil unidades sobre o Volkswagen Polo que obteve 54.096 registros. Seguiram Volkswagen T-Cross – 48.049, Fiat Argo – 46.032 e Chevrolet Onix – 45.112.
O T-Cross liderou os utilitários esportivos seguido pelo Tera e Creta.
Dos 25 carros mais vendidos, 12 foram utilitário esportivos, sete hatchs, quatro picapes e dois sedãs.
Dos 10 carros mais vendidos no semestre, três foram Fiat ( Strada, Argo e Mobi) e Volkswagen (Polo, T-Cross e Tera), dois Hyundai (HB20 e Creta) e um BYD (Dolphin Min) e Chevrolet (Onix).
Carros mais vendidos
Unidade registro
1º) Fiat Strada 83.041
2º) Volkswagen Polo 54.096
3º) Volkswagen T-Cross 48.049
4º) Fiat Argo 46.032
5º) Chevrolet Onix 45.112
6º) Volkswagen Tera 41.421
7º) Hyundai HB20 38.937
8º) Hyundai Creta 35.929
9º) BYD Dolphin Mini 35.681
10º) Fiat Mobi 33.493
11º) Renault Kwid 30.577
12º) Chevrolet Tracker 29.224
13º) Volkswagen Nivus 28.510
14º) Jeep Compass 27.042
15º) Fiat Pulse 25.917
16º) Fiat Toro 25.902
17º) Fiat Fastback 24.908
18º) BYD Song 24.034
19º) Toyota Hilux 23.367
20º) Volkswagen Saveiro 23.265
21º) Jeep Renegade 21.057
22º) Hyundai HB20S 20.588
23º) Chevrolet Onix Plus 20.033
24º) Honda HR-V 19.736
25º) GWM Haval H6 19.167
Fonte: Fenabrave
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