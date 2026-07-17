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BMW / Divulgação

A Triple Black ASA com Kit Baixo amplia as opções da R 1300 GS Adventure Premium. Produzida na pela BMW em Manaus (AM), a nova configuração da big trail avança no conforto, tecnologia e praticidade para diferentes perfis de pilotos.

Com o sistema que automatiza o acionamento da embreagem e as trocas de marcha, a BMW R 1300 GS Adventure Premium Triple Black ASA com Kit Baixo tem preço sugerido de R$ 156.990.

Na cor Triple Black, a configuração conta com o Kit Baixo que ajusta a suspensão Comfort e o banco e reduz automaticamente a altura da motocicleta em até 50 milímetros. Solução que da mais confiança em manobras, paradas e situações de baixa velocidade, sem comprometer o desempenho e a proposta aventureira da R 1300 GS Adventure.

Avançada tecnologia

A nova Triple Black ASA com Kit Baixo mantém a configuração das demais versões da linha, para-brisa alto, suporte para bagageiro, ponteira Akrapovic, cavalete central e amplo pacote de tecnologias voltadas para conforto, segurança e desempenho.

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