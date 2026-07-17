A Triple Black ASA com Kit Baixo amplia as opções da R 1300 GS Adventure Premium. Produzida na pela BMW em Manaus (AM), a nova configuração da big trail avança no conforto, tecnologia e praticidade para diferentes perfis de pilotos.
Com o sistema que automatiza o acionamento da embreagem e as trocas de marcha, a BMW R 1300 GS Adventure Premium Triple Black ASA com Kit Baixo tem preço sugerido de R$ 156.990.
Na cor Triple Black, a configuração conta com o Kit Baixo que ajusta a suspensão Comfort e o banco e reduz automaticamente a altura da motocicleta em até 50 milímetros. Solução que da mais confiança em manobras, paradas e situações de baixa velocidade, sem comprometer o desempenho e a proposta aventureira da R 1300 GS Adventure.
Avançada tecnologia
A nova Triple Black ASA com Kit Baixo mantém a configuração das demais versões da linha, para-brisa alto, suporte para bagageiro, ponteira Akrapovic, cavalete central e amplo pacote de tecnologias voltadas para conforto, segurança e desempenho.
O conjunto propulsor compartilha o motor boxer de 1.300 cc que gera 145 cv de potência e força (torque) de 15,2 kgfm. O controle eletrônico de velocidade adaptativo, a suspensão eletrônica e os avisos de alerta de colisão frontal e de mudança de faixa estão entre os recursos de apoio à condução.