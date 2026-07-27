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Bem equipado, Basalt Dark Edition destaca o visual esportivo e o acabamento interno. GILBERTO LEAL

O conforto, a sofisticação e a esportividade qualificam o Basalt Dark Edition. Bem equipada, a versão topo do utilitário esportivo cupê Citroën traz detalhes exclusivos que valorizam o visual externo e o acabamento interno e o custo/benefício.

Rodamos 500 quilômetros pelas ruas e estradas gaúchas com o Citroën Basalt Dark Edition T200 AT que tem preço sugerido a partir de R$ 129.890.

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Espaço e versátil

Bonito, versátil e amplo espaço interno e no porta-malas, o Basalt é um utilitário esportivo compacto que atende às necessidades do uso familiar. Visual mais esportivo, acabamento interno mais sofisticado e novos equipamentos personalizam a Basalt Dark Edition.

Produzido no polo automotivo de Porto Real (RJ), o o utilitário esportivo cupê compartilha é montado sobre a plataforma CMP e compartilha componentes com modelos Fiat e Peugeot.

Detalhes visuais

Os detalhes escurecidos em em vermelho personalizam a versão topo de linha.

Com 4,343 m de comprimento, 1,821 m de largura e 1,585 m de altura, a distância entre eixos é de 2,645 m e a altura mínima do solo de 18 centímetros. O porta-malas leva 490 litros pelo padrão VDA.

O grupo óptico combinada faróis e lanternas halógenos com luzes diurnas (DRL) em LED.

Faróis halógenos e luzes de condução diurna (DRL) em LED, o duplo chevron escurecido, o emblema Dark Edition cinza fosco nas laterais frontais, os filetes em vermelho, as rodas de liga leve de 16 polegadas pretas, o aerofólio com faixa vermelha Andre Red e o logotipos também escurecidos cinza fosco diferenciam a versão topo de linha.

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Acabamento refinado

Interior escurecido com revestimento em material sintético e plástico.

O refinado acabamento interno escurecido compartilha o conceito dark e combina plástico com detalhes em preto brilhante e costuras vermelhas. A direção elétrica tem regulagem apenas de altura e o volante é multifuncional.

O volante multifuncional, os bancos em tecido sintético preto e o console, com uma porta USB A duas portas USB C repetem as costuras vermelhas. O quadro digital de instrumentos é de sete polegadas com informações básicas do veículo.

Multimídia com tela de 10,25" interativa com Android Auto, Apple CarPlay e aplicativos sem fio.

A multimídia Citroën Connect tem tela de 10,25 polegadas sensível ao toque e mostra imagem da câmera de ré. Interativa com Android Auto, Apple CarPplay e aplicativos sem fio, conta com duas entradas USB entre os bancos frontais. O ar-condicionado é automático e o sistema de som conta com seis alto-falantes.

Propulsão e segurança

Motor 1.0 turbo de até 130 cv com etanol e câmbio automático tipo contínuo variável.

O Basalt Dark Edition compartilha o conjunto propulsor com carros da Fiat, Peugeot e irmãos Citroën. O motor 1.0 Turbo 200 de 125 cv de potência e força (torque) de 20,4 kgfm (gasolina) até até 130 cv (etanol) atua com o câmbio automático continuo variável (CVT) que simula sete velocidades e três modos de condução.

Com quatro airbags, o Basalt controles de estabilidade, tração e velocidade, freios ABS, câmera de ré, sensor de estacionamento traseiro, assistente de partida em rampa e monitoramento da pressão dos pneus, entre outros.

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Nas ruas e estradas

Utilitário esportivo cupê Citroën rodou bem nas ruas e estradas.

Bonito, o generoso espaço interno e o comportamento nas ruas e estradas valorizaram a versão topo de linha do utilitário esportivo cupê, apesar da coluna de direção contar apenas com ajuste de altura e o nível de ruído acompanhar o aumento da velocidade.

A direção elétrica, a suspensão macia e bem ajustada e o motor turbo facilitaram a condução com conforto interno e sobra de potência e força nos trânsitos urbano e rodoviário.

Rodas de liga leve escurecidas de aro 18 e pneus 205/65 R18.

O utilitário esportivo com 18 centímetros de altura do solo e os pneus 205/65 R16 ignoraram as irregularidades do pavimento, lombadas, quebra molas e canaletas, comuns nas nossas ruas e estradas.

Instrumentos digitais e multimídia com tela de 10,25"

Na estrada, exigiu o cuidado para manter os limites de velocidade, principalmente nas BR/290 e 101 e na Estrada do Mar. Nos trechos com curvas mais acentuadas, a rolagem da carroceria foi mínima sem comprometer a estabilidade.

A direção elétrica macia mas firme facilita a condução na cidade.

O consumo de combustível pelo Inmetro é 12,1 km/l na cidade e 13,7 km/l na estrada com gasolina, e de 8,4 km/l na cidade e 9,6 km/l na estrada com etanol. conforme os dados do Inmetro.

Durante nosso teste, sempre com gasolina, as médias ficaram de 10,1 km/l a 13,8 km/l na cidade e nas velocidades constante de 13,9 km/l a 18,9 km/l, e de 110 km/l de 12,6 km/l a 16,8 km/l.

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Conclusão

Utilitário esportivo cupê para o uso familiar na cidade e viagens.

O visual, o espaço e o conjunto propulsor valorizam o Basalt, um dos utilitários esportivos de melhor custo/beneficio do seu segmento. Ideal para o uso familiar amplo espaço interno e do porta-malas.

O bom conjunto propulsor exigiu cuidado para manter os limites de velocidade nas ruas e estradas e a suspensão macia e bem calibrada enfrentou o pavimento irregular, os buracos, canaletas e quebra-molas sem comprometer o conforto.

Aerofólio preto com faixa vermelha e para-choque com faixa de proteção cinza.

Como um modelo topo de linha, sentimos falta de recursos eletrônicos de apoio à condução e à segurança, comuns em concorrentes do seu segmento.

O Basalt Dark Edition oferece um dos melhores custo/benefício entre os correntes do seu segmento.