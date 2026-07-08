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O lançamento do Jeep Avenger ocorrerá nas próximas semanas. Jeep / Divulgação

O Avenger está chegando. Com o início da produção, o novo utilitário esportivo compacto Jeep entra na contagem regressiva para o lançamento. Todas as versões terão conjunto propulsor híbrido leve (MHEV) de 12V.

Veículo global Jeep produzido na planta da Stellantis em Porto Real (RJ), o Avenger foi tropicalizado para atender as características do brasileiro. Combina o uso urbano, a eficiência energética e a reconhecida tradição da marca norte-americana.

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Avançada tecnologia

Novo Jeep é produzido na linha de montagem da planta da Stellantis em Porto Real (RJ).

O sistema hibrido leve conta com gestão eletrônica que coordena os modos de operação e fornece suporte elétrico ao motor a combustão para otimizar as respostas. A tecnologia melhora a entrega de força (torque), a resposta ao acelerador, otimiza o consumo de combustível e reduz as emissões.

Visual do Avenger combina inovação com elementos clássicos da Jeep como a nova grade de sete fendas iluminada em LED.

O Novo Avenger chegará com um pacote tecnológico avançado, pensado para oferecer mais conectividade, segurança e prazer ao dirigir destaca o principal executivo da Jeep América do Sul, Hugo Domingues.

- Temos certeza de que esse modelo vai agitar o segmento, trazendo uma nova referência em inovação e atitude para os consumidores brasileiros -, destaca Domingues.

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Visual robusto atualizado

O novo utilitário esportivo foi atração da Jeep no Salão do Automóvel de São Paulo. GILBERTO LEAL

O Avenger compartilha a plataforma CMP, a mesma dos Citroën C3, Basalt e Aircross. Com 4,084 metros de comprimento, 1,776 m de largura e 1,534 m de altura, a distância entre é de 2,557 m. O porta-malas leva 380 litros.

Linhas robustas com laterais marcadas pelas caixas de rodas.

O visual do novo Jeep combina inovação com elementos clássicos da marca. A grade de sete fendas iluminada em LED e as caixas de roda trapezoidais reforçam a conexão com a tradição e ajudam a compor uma presença robusta, autêntica e aventureira.

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Híbrido flex leve

Carroceria do Avenger terá pintura em dois tons com teto preto.

As quatro versões compartilharão o motor 1.0 T200 turbo híbrido flex leve de 12V já utilizado pelos Fiat Pulse e Fastback entre outros modelos da Stellantis.

Sistema propulsor será flex híbrido leve (MHEV) de 12V.

O propulsor deverá gerar 116 cv de potência e força (torque) de 20,4 kgfm de torque abastecido com etanol ou gasolina combinado com o câmbio automático contínuo variável (CVT).

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Interior premium

Interior premium, volante multifuncional e instrumentos e multimídia com telas digitais.

O Avenger trará o assistente de voz com ChatGPT embarcado, em parceria com a OpenAI. Tecnologia que amplia as possibilidades de interação a bordo e leva recursos de inteligência artificial para a rotina dos ocupantes, o que torna a experiência mais intuitiva, conectada e alinhada às novas demandas de mobilidade.

Câmbio automático contínuo variável (CVT) com troca sequencial de marchas.

Seis airbags, freios ABS com disco nas quatro rodas, controles eletrônicos de estabilidade, tração, assistente de partida em rampa, câmera 360º, sensor de ponto cego e pacote ADAS nivel 2, entre outros, estarão entre os sistemas de apoio à condução e à segurança.

Planta de Porto Real

O Avenger será o utilitário esportivo de entrada da Jeep.

A produção e o lançamento do Avenger integra o ciclo de investimentos de R$ 3 bilhões destinados à modernização e expansão de Porto Real até 2030 e parte do aporte de R$ 32 bilhões da Stellantis na região.